Годами лечили сердце и желудок, а причина оказалась в мозге: врачи раскрыли опасную маску депрессии

Долгие попытки вылечить аритмию, изжогу или заложенность носа могут оказаться бессмысленными, если истинная причина недуга скрыта в работе головного мозга. Под "масками" привычных соматических заболеваний нередко прячется депрессия — состояние, вызванное химическим дисбалансом нейромедиаторов, которое требует специфической терапии, а не бесконечного подбора кардиологических или гастроэнтерологических препаратов.

Фото: Pravda.Ru by Надежда Осипова is licensed under publiс domain Мужчина в депрессии

Депрессия под видом соматических болезней

Пациенты с жалобами на боли в сердце, изжогу или вздутие живота чаще всего обращаются к профильным специалистам. Однако в ряде случаев врачи не выявляют органических поражений органов, а результаты анализов остаются в пределах нормы.

Если стандартное лечение не приносит облегчения, а симптомы сохраняются годами, это может указывать на послеродовую депрессию или маскированную форму расстройства.

В отличие от классической депрессии, сопровождающейся подавленным настроением и заторможенностью, "маскированная" форма проявляется физическими мучениями. При этом пациент может не осознавать своего истинного психического состояния, списывая грусть на тяжесть болезни.

"Маскированная депрессия — это не просто хандра, а реальный химический сбой обмена серотонина и норадреналина между нейронами головного мозга. Внешне она имитирует патологии внутренних органов, но при детальном изучении становится ясно, что связи с органическим повреждением тканей здесь нет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Основные "маски" заболевания

Заболевание проявляется через различные физические сценарии, которые требуют дифференциальной диагностики. Например, при симптомах анемии или сердечных сбоях состояние пациента обычно ухудшается при нагрузке, тогда как депрессивное недомогание чаще обостряется в утренние часы.

Абдоминальная маска имитирует болезни ЖКТ: вздутие, тошноту, боли в эпигастрии или неустойчивый стул. В отличие от гастрита, симптомы не зависят от диеты.

Псевдоастматическая маска вызывает чувство нехватки воздуха, но при этом отсутствует характерный для астмы затрудненный выдох или хрипы. Также встречается псевдоаллергический вариант с заложенностью носа, не поддающейся терапии каплями или хирургическому вмешательству на перегородке.

"Важно понимать, что многие люди пытаются бороться с подобными состояниями самостоятельно, меняя рацион или образ жизни, что, конечно, полезно, но не всегда достаточно при биохимических нарушениях. Например, здоровое питание поддерживает организм, однако при депрессии оно не устраняет корень проблемы", — отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Трудности диагностики

Отсутствие общедоступных анализов делает диагностику сложной задачей. Психиатры полагаются на клинико-анамнестический метод, оценивая историю болезни. Одним из маркеров служит нарушение сна, в частности, ранние пробуждения между 4 и 6 часами утра, связанные с падением уровня серотонина к утру.

Почему не помогают обычные лекарства

Терапия маскированной депрессии требует назначения антидепрессантов, которые восстанавливают баланс нейромедиаторов. Психотерапия здесь выступает лишь вспомогательным инструментом. Самолечение или попытки самостоятельно снизить дозировку часто приводят к лекарственной резистентности.

"Неэффективность классических схем терапии часто заставляет пациентов менять специалистов, но пока не будет определена истинная природа недомогания, цикл хождения по врачам не разорвать. Постоянный стресс лишь усугубляет симптоматику", — подчеркнула врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Признак Обычное заболевание Маскированная депрессия Связь с нагрузкой Присутствует Отсутствует Зависимость от еды Высокая Отсутствует Суточная динамика Нет четкого паттерна Ухудшение по утрам Эффект от профильных лекарств Положительный Отсутствует

Ответы на популярные вопросы о маскированной депрессии

Может ли маскированная депрессия возникнуть без видимых причин?

Да, заболевание часто связано с внутренним биохимическим сбоем обмена нейромедиаторов, а не с конкретными жизненными событиями.

Чем отличаются симптомы при астме и ее "маске"?

Пациенты с астмой испытывают трудности с выдохом и имеют специфические хрипы, при псевдоастме человек не может сделать полноценный вдох, но легочные показатели остаются в норме.

Почему диеты не помогают при абдоминальной маске?

Потому что расстройство связано с нарушением регуляции функций ЖКТ со стороны головного мозга, а не с воспалением слизистых или питанием.

Сколько обычно длится лечение?

Курс терапии антидепрессантами составляет не менее 6 месяцев под строгим контролем специалиста, исключающим самолечение.

Читайте также