Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки
Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества
Рост продаж LADA в июле на 4,3%: какая модель стала главным локомотивом спроса на авторынке
Половина работ по обновлению дорожной сети Ульяновской области выполнена
Водный мир вместо раскалённого ада: на Венере найдены следы древних океанов
Жители Севастополя массово записываются на бесплатные курсы первой помощи
Экспорт мяса и кормов из Тверской и Ярославской областей достиг сотен тонн
В Пушкиногорском округе восстанавливают братскую могилу воинов 1944 года
Жители Псковской области начнут получать социальные выплаты разного типа

Не сердце и не нервы? Врачи объяснили, какие скрытые нарушения вызывают симптомы, похожие на ВСД

Здоровье » Здравоохранение

Термин "вегетососудистая дистония" (ВСД) до сих пор часто встречается в медицинских картах, хотя официально такого диагноза не существует в международной классификации. Несмотря на это, пациенты регулярно сталкиваются с реальными недомоганиями, которые невозможно объяснить изменениями в работе конкретных органов. Разбор причин таких состояний помогает понять, почему привычные методы лечения часто не приносят облегчения.

головная боль
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
головная боль

Автопилот организма под угрозой

Вегетативная нервная система работает как внутренний автопилот, отвечающий за автоматическую регуляцию давления, сердечного ритма, пищеварения и качества сна. Повседневная работа этой системы остается незаметной до того момента, пока не возникает сбой.

Симптомы, объединяемые под понятием ВСД, включают хроническую усталость, тревожные расстройства, нарушения дыхания и головные боли, которые часто имитируют сердечные патологии или неврологические нарушения.

"Пациенты, жалующиеся на необъяснимые скачки давления или приступы тревоги, часто сталкиваются с тем, что стандартные анализы не выявляют патологий сердца или сосудов. Важно понимать, что отсутствие изменений на кардиограмме не означает отсутствие проблемы в работе вегетативной регуляции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Поиск скрытых причин

Специалисты выделяют ряд факторов, которые могут провоцировать вегетативные расстройства. Одной из возможных причин являются излишки аммиака, возникающие при нарушении белкового обмена. Токсичное воздействие продуктов распада на клетки мозга способно вызывать бессонницу и стойкую тревожность.

Значимую роль также играет состояние сосудистой системы, которое может быть ослаблено внешними факторами или хроническими процессами.

Так, синдром Жильбера, сопровождающийся повышением уровня билирубина, часто дает картину слабости, схожую с неврологическими дисфункциями. Также не стоит исключать нейровоспаление, развивающееся после перенесенных вирусных инфекций, когда частицы вируса сохраняются в тканях нервной системы.

"Часто под маской вегетативных сбоев скрываются микронутриентные дефициты. Например, нехватка магния или витаминов группы B напрямую влияет на проводимость нервных импульсов, что приводит к учащенному сердцебиению или мышечным спазмам", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Стратегия восстановления

Для эффективной коррекции состояния требуется глубокое обследование, выходящее за рамки стандартных скринингов.

Внимание уделяется работе желудочно-кишечного тракта, так как нарушения питания и проницаемость кишечника способны провоцировать системную интоксикацию. При подозрении на дисфункцию вегетативной системы также проверяются показатели аммиака и билирубина.

Важно различать кратковременные реакции на стресс и системные сбои, требующие медицинской коррекции.

Игнорирование симптомов может привести к опасным последствиям, например, внезапным ишемическим атакам, которые нередко принимают за обычное недомогание. Правильная интерпретация сигналов тела позволяет своевременно начать терапию и предотвратить прогрессирование заболеваний.

"Ошибочно считать, что если основные органы в порядке, то жалобы пациента вымышленные. Химический баланс организма требует не меньшего внимания, чем работа сердца или почек, особенно при коррекции последствий стресса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Проявление Возможная подоплека
Тревожность и бессонница Избыток токсинов, нарушение метаболизма
Скачки давления Вегетативная дисфункция, нейровоспаление
Мышечные судороги Дефицит магния и витаминов группы B
Хроническая усталость Синдром Жильбера, интоксикация

Ответы на популярные вопросы о вегетативных нарушениях

Почему анализы показывают норму при плохом самочувствии?

Стандартные протоколы обследований часто не включают глубокий анализ метаболических процессов, таких как уровень аммиака или генетические особенности обмена витаминов.

Могут ли симптомы ВСД быть следствием перенесенного ковида?

Да, вялотекущее нейровоспаление после инфекции часто вызывает головокружения и нарушения сна, имитируя вегетативные расстройства.

Нужно ли принимать магний при первых признаках тревоги?

Магний помогает стабилизировать работу нервной системы, однако перед началом приема необходимо исключить другие причины дисбаланса.

Что делать, если лечение ЖКТ или сердца не помогает?

Необходимо пересмотреть подход и искать скрытые химические сбои, которые могут маскироваться под заболевания органов пищеварения или сердечно-сосудистой системы.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Хабаровский край
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
В Ростовской области выставили на продажу шесть лодок из госсобственности
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Не сердце и не нервы? Врачи объяснили, какие скрытые нарушения вызывают симптомы, похожие на ВСД
Ошибка, которую совершают почти все: сколько на самом деле нужно варить грибы разных видов
Калмыкия заняла 19-е место в общероссийском списке по раскрытию преступлений
Почти 20 тонн баранины из Молдовы развернули на границе
Искусство уверенной походки: 7 главных обувных силуэтов, которые заново определяют осенний стиль
В Псковской области запустили высокоавтоматизированный тепличный комплекс для лесов
Правила выгула собак в Белоруссии: какие ограничения действуют сейчас
Более двух тысяч многодетных семей Казани получат земельные участки до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.