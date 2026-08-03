Не сердце и не нервы? Врачи объяснили, какие скрытые нарушения вызывают симптомы, похожие на ВСД

Термин "вегетососудистая дистония" (ВСД) до сих пор часто встречается в медицинских картах, хотя официально такого диагноза не существует в международной классификации. Несмотря на это, пациенты регулярно сталкиваются с реальными недомоганиями, которые невозможно объяснить изменениями в работе конкретных органов. Разбор причин таких состояний помогает понять, почему привычные методы лечения часто не приносят облегчения.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain головная боль

Автопилот организма под угрозой

Вегетативная нервная система работает как внутренний автопилот, отвечающий за автоматическую регуляцию давления, сердечного ритма, пищеварения и качества сна. Повседневная работа этой системы остается незаметной до того момента, пока не возникает сбой.

Симптомы, объединяемые под понятием ВСД, включают хроническую усталость, тревожные расстройства, нарушения дыхания и головные боли, которые часто имитируют сердечные патологии или неврологические нарушения.

"Пациенты, жалующиеся на необъяснимые скачки давления или приступы тревоги, часто сталкиваются с тем, что стандартные анализы не выявляют патологий сердца или сосудов. Важно понимать, что отсутствие изменений на кардиограмме не означает отсутствие проблемы в работе вегетативной регуляции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Поиск скрытых причин

Специалисты выделяют ряд факторов, которые могут провоцировать вегетативные расстройства. Одной из возможных причин являются излишки аммиака, возникающие при нарушении белкового обмена. Токсичное воздействие продуктов распада на клетки мозга способно вызывать бессонницу и стойкую тревожность.

Значимую роль также играет состояние сосудистой системы, которое может быть ослаблено внешними факторами или хроническими процессами.

Так, синдром Жильбера, сопровождающийся повышением уровня билирубина, часто дает картину слабости, схожую с неврологическими дисфункциями. Также не стоит исключать нейровоспаление, развивающееся после перенесенных вирусных инфекций, когда частицы вируса сохраняются в тканях нервной системы.

"Часто под маской вегетативных сбоев скрываются микронутриентные дефициты. Например, нехватка магния или витаминов группы B напрямую влияет на проводимость нервных импульсов, что приводит к учащенному сердцебиению или мышечным спазмам", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Стратегия восстановления

Для эффективной коррекции состояния требуется глубокое обследование, выходящее за рамки стандартных скринингов.

Внимание уделяется работе желудочно-кишечного тракта, так как нарушения питания и проницаемость кишечника способны провоцировать системную интоксикацию. При подозрении на дисфункцию вегетативной системы также проверяются показатели аммиака и билирубина.

Важно различать кратковременные реакции на стресс и системные сбои, требующие медицинской коррекции.

Игнорирование симптомов может привести к опасным последствиям, например, внезапным ишемическим атакам, которые нередко принимают за обычное недомогание. Правильная интерпретация сигналов тела позволяет своевременно начать терапию и предотвратить прогрессирование заболеваний.

"Ошибочно считать, что если основные органы в порядке, то жалобы пациента вымышленные. Химический баланс организма требует не меньшего внимания, чем работа сердца или почек, особенно при коррекции последствий стресса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Проявление Возможная подоплека Тревожность и бессонница Избыток токсинов, нарушение метаболизма Скачки давления Вегетативная дисфункция, нейровоспаление Мышечные судороги Дефицит магния и витаминов группы B Хроническая усталость Синдром Жильбера, интоксикация

Ответы на популярные вопросы о вегетативных нарушениях

Почему анализы показывают норму при плохом самочувствии?

Стандартные протоколы обследований часто не включают глубокий анализ метаболических процессов, таких как уровень аммиака или генетические особенности обмена витаминов.

Могут ли симптомы ВСД быть следствием перенесенного ковида?

Да, вялотекущее нейровоспаление после инфекции часто вызывает головокружения и нарушения сна, имитируя вегетативные расстройства.

Нужно ли принимать магний при первых признаках тревоги?

Магний помогает стабилизировать работу нервной системы, однако перед началом приема необходимо исключить другие причины дисбаланса.

Что делать, если лечение ЖКТ или сердца не помогает?

Необходимо пересмотреть подход и искать скрытые химические сбои, которые могут маскироваться под заболевания органов пищеварения или сердечно-сосудистой системы.

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