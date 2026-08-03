Токсины вместо пользы: заготовка дикоросов вблизи определенных зон сделает их ядовитыми

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Здоровье » Здоровье и профилактика

Август считается золотым временем для любителей фитотерапии, когда луга и поля наполнены максимально полезными растениями. Чтобы домашние запасы принесли реальную пользу, необходимо четко идентифицировать виды, соблюдать правила сбора и температурный режим сушки. Правильно заготовленное сырье помогает поддерживать эмоциональное состояние и укреплять защитные силы организма в холодный период.

Старинная аптека с лавандой, сальвией и стеклянными флаконами на деревянном столе
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Старинная аптека с лавандой, сальвией и стеклянными флаконами на деревянном столе

Популярные лекарственные растения августа

Ромашка аптечная остается признанным лидером среди природных средств для снятия воспалений и нормализации сна. Ее соцветия аккуратно срезают ранним утром, стараясь не повреждать стебли, и сушат исключительно в тени, чтобы сохранить эфирные масла. Для приготовления напитка достаточно заварить пару чайных ложек сухих цветов, что помогает мягко устранить дискомфорт в желудке. Похожими заживляющими свойствами обладает календула, которую в народе используют для создания мазей и обработки мелких порезов.

Подорожник и мята также входят в список обязательных августовских заготовок. Листья подорожника эффективно борются с кашлем и раздражениями кожи, а мятные побеги служат отличным средством от головной боли и простуды. Как сообщает Общественная Служба Новостей, мяту лучше всего срезать на пике аромата и хранить в плотно закрытой таре. Не менее полезны чесночные стрелки, которые, как и дикоросы, выступают мощными биологическими концентратами в летний сезон.

"При сборе любых трав важно помнить о месте их произрастания: растения активно впитывают токсины из почвы и воздуха, поэтому заготовки вблизи дорог или промышленных зон могут быть опасны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Специфика заготовки шалфея и иван-чая

Тысячелистник и шалфей требуют особого внимания при срезке. Соцветия тысячелистника используют для приготовления отваров, нормализующих работу пищеварения, а молодые побеги шалфея незаменимы при полоскании горла. Важно помнить, что шалфей не рекомендуется собирать в засушливые периоды, так как концентрация активных веществ может измениться. Сушить такие травы следует тонким слоем в хорошо проветриваемых помещениях без доступа прямых солнечных лучей.

Завершают летний цикл сбора иван-чай и лаванда. Иван-чай ценится за способность укреплять иммунитет, а лаванда помогает справиться с тревожностью и наладить метаболизм через качественный отдых. Листья иван-чая заливают кипятком и настаивают 5-7 минут. В получившийся напиток добавляют мяту для аромата. Хранение готовых сборов в прохладном темном месте гарантирует сохранение их свойств до следующего сезона.

Ответы на популярные вопросы о сборе трав

Когда лучше всего собирать лекарственные травы?

Оптимальное время — сухое солнечное утро после того, как сошла роса, но до наступления сильного зноя. В этот момент концентрация действующих веществ в надземных частях растений достигает максимума.

Можно ли мыть растения перед сушкой?

Большинство трав, особенно ароматных вроде календулы или мяты, мыть не рекомендуется, так как это ведет к потере эфирных масел и риску загнивания. Достаточно отряхнуть их от пыли или промокнуть салфеткой.

Как правильно хранить готовые сушеные сборы?

Лучше всего использовать стеклянные банки с плотными крышками или бумажные пакеты. Хранить их нужно в темном, сухом и прохладном месте, вдали от продуктов с резким запахом.

Какие части иван-чая пригодны для заготовки в августе?

В августе собирают молодые листья и верхушки стеблей. При сборе важно не ломать куст целиком, чтобы растение могло восстановиться и продолжить вегетацию.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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