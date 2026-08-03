Изучение иностранных языков работает как тренировка для мозга, помогая сдерживать возрастные изменения. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты своей работы на конференции Федерации европейских нейронаучных обществ (FENS) в Барселоне. Регулярная смена языковых систем заставляет мозг интенсивнее работать, поддерживая целостность нейронных связей.
Старение нейронных сетей — процесс неизбежный, связанный с постепенным ослаблением соединений между клетками. Это состояние часто сопровождается снижением когнитивных способностей, проблемами с памятью и общей заторможенностью мыслительных процессов. Исследователи поставили задачу выяснить, можно ли замедлить биологический износ нейронов с помощью высокой интеллектуальной нагрузки.
Для проверки гипотезы эксперты выбрали 728 жителей Страны Басков — региона, где владение несколькими языками является социальной нормой. Работа состояла из нескольких этапов:
Данные показали прямую связь между количеством выученных языков и состоянием мозга. Результаты зафиксировали значительную разницу в биологическом возрасте нейронных структур.
|Количество языков
|Эффект "омоложения" мозга
|Два
|минус 6 лет
|Три
|минус 7 лет
|Четыре и более
|минус 13 лет
Основным механизмом защиты стало постоянное переключение между разными языковыми системами. Мозг вынужден отсекать лишние данные, удерживать внимание и интенсивно использовать исполнительный контроль. Такая нагрузка не дает нейронным цепочкам деградировать так быстро, как это происходит при нарушении естественных биоритмов или отсутствии когнитивных задач.
"Любая интеллектуальная активность, требующая переключения внимания, действительно создает своего рода "когнитивный резерв". Мозг, привыкший к постоянному анализу и поиску соответствий, гораздо устойчивее к сосудистым или дегенеративным изменениям, которые мы часто наблюдаем у пациентов, страдающих от апноэ или гипертонии", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.
"Изучение языков — это отличная нагрузка для центральной нервной системы, однако важно помнить, что работа мозга зависит не только от тренировок, но и от отсутствия хронических очагов воспаления в организме. Игнорирование базовых проблем со здоровьем, например, когда люди пренебрегают профилактикой инфекций, может нивелировать все усилия по поддержанию нейропластичности", — резюмировала врач-психиатр Мария Литвинова.
Да, авторы исследования отмечают, что более раннее освоение языка и свободное владение им способствуют более выраженному положительному эффекту для состояния сетей нейронов.
Нет, когнитивная нагрузка является лишь методом поддержки нейропластичности, но не отменяет необходимость медицинской помощи при развитии таких состояний, как гемифациальный спазм или другие неврологические нарушения.
Для мозга важен процесс активного использования разных систем. Даже при среднем уровне владения регулярное переключение создает необходимый уровень нагрузки.
Здоровый мозг способен адаптироваться к высоким нагрузкам. Однако важно следить за общим состоянием организма, включая уровень гормонов, так как гормональные сбои часто влияют на работоспособность сильнее, чем интеллектуальные задачи, о чем предупреждают эндокринологи при анализе спортивных показателей.
Помните, что состояние когнитивных функций зависит от комплекса факторов: от качества сна и отсутствия сосудистых патологий до общего уровня гигиены жизни. Подход к здоровью должен быть системным, а не ограничиваться только тренировками памяти.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.