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Странная особенность полиглотов: как изучение иностранных языков меняет картину старения

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Изучение иностранных языков работает как тренировка для мозга, помогая сдерживать возрастные изменения. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты своей работы на конференции Федерации европейских нейронаучных обществ (FENS) в Барселоне. Регулярная смена языковых систем заставляет мозг интенсивнее работать, поддерживая целостность нейронных связей.

учеба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
учеба

Содержание

Почему мозг стареет

Старение нейронных сетей — процесс неизбежный, связанный с постепенным ослаблением соединений между клетками. Это состояние часто сопровождается снижением когнитивных способностей, проблемами с памятью и общей заторможенностью мыслительных процессов. Исследователи поставили задачу выяснить, можно ли замедлить биологический износ нейронов с помощью высокой интеллектуальной нагрузки.

Как проходило исследование

Для проверки гипотезы эксперты выбрали 728 жителей Страны Басков — региона, где владение несколькими языками является социальной нормой. Работа состояла из нескольких этапов:

  • Применение магнитоэнцефалографии для регистрации активности нейронов.
  • Создание алгоритма искусственного интеллекта, определяющего "биологический возраст" мозга.
  • Тестирование нейросетевой модели на контрольной группе из 144 человек с разным уровнем владения языками.

Влияние многоязычия на нейропластичность

Данные показали прямую связь между количеством выученных языков и состоянием мозга. Результаты зафиксировали значительную разницу в биологическом возрасте нейронных структур.

Количество языков Эффект "омоложения" мозга
Два минус 6 лет
Три минус 7 лет
Четыре и более минус 13 лет

Почему языки помогают

Основным механизмом защиты стало постоянное переключение между разными языковыми системами. Мозг вынужден отсекать лишние данные, удерживать внимание и интенсивно использовать исполнительный контроль. Такая нагрузка не дает нейронным цепочкам деградировать так быстро, как это происходит при нарушении естественных биоритмов или отсутствии когнитивных задач.

Комментарии специалистов

"Любая интеллектуальная активность, требующая переключения внимания, действительно создает своего рода "когнитивный резерв". Мозг, привыкший к постоянному анализу и поиску соответствий, гораздо устойчивее к сосудистым или дегенеративным изменениям, которые мы часто наблюдаем у пациентов, страдающих от апноэ или гипертонии", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

"Изучение языков — это отличная нагрузка для центральной нервной системы, однако важно помнить, что работа мозга зависит не только от тренировок, но и от отсутствия хронических очагов воспаления в организме. Игнорирование базовых проблем со здоровьем, например, когда люди пренебрегают профилактикой инфекций, может нивелировать все усилия по поддержанию нейропластичности", — резюмировала врач-психиатр Мария Литвинова.

Ответы на популярные вопросы

Действительно ли возраст начала обучения имеет значение?

Да, авторы исследования отмечают, что более раннее освоение языка и свободное владение им способствуют более выраженному положительному эффекту для состояния сетей нейронов.

Может ли изучение языков заменить лечение при патологиях мозга?

Нет, когнитивная нагрузка является лишь методом поддержки нейропластичности, но не отменяет необходимость медицинской помощи при развитии таких состояний, как гемифациальный спазм или другие неврологические нарушения.

Нужно ли учить языки до совершенства?

Для мозга важен процесс активного использования разных систем. Даже при среднем уровне владения регулярное переключение создает необходимый уровень нагрузки.

Есть ли риск переутомления мозга?

Здоровый мозг способен адаптироваться к высоким нагрузкам. Однако важно следить за общим состоянием организма, включая уровень гормонов, так как гормональные сбои часто влияют на работоспособность сильнее, чем интеллектуальные задачи, о чем предупреждают эндокринологи при анализе спортивных показателей.

Помните, что состояние когнитивных функций зависит от комплекса факторов: от качества сна и отсутствия сосудистых патологий до общего уровня гигиены жизни. Подход к здоровью должен быть системным, а не ограничиваться только тренировками памяти.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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