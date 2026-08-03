Обычная зябкость оказалась тревожным знаком: тело сигнализирует о начале опасного дисбаланса

Дефицит гемоглобина часто прогрессирует незаметно, из-за чего первичные проявления патологии списывают на обычное переутомление. Между тем, нехватка кислорода в тканях провоцирует серьезный биохимический дисбаланс, который отражается на работе всех систем организма. Если вовремя не заметить нарушения, память может сдавать, а физическая выносливость падает до критических отметок.
Одним из наиболее игнорируемых сигналов является хроническая усталость, которая сохраняется даже после полноценного сна. Человек ощущает упадок сил уже в начале дня, а привычные интеллектуальные задачи вызывают сложности с концентрацией. Нередко это сопровождается внешними переменами: кожа становится сухой, а из-за нарушения структуры кератина появляется расслоение ногтей и усиленное выпадение волос.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на терапевта Ирину Тихонову, при физической активности часто возникают одышка и тахикардия, так как сердце вынуждено работать интенсивнее для компенсации нехватки кислорода. Также врач выделила специфический признак — извращение вкуса и обоняния. Пациенты могут испытывать непреодолимое желание грызть лед, мел или вдыхать резкие технические запахи краски и бензина.
Специалисты подчеркивают, что анемия не возникает сама по себе, а является следствием других нарушений, таких как скрытые кровопотери или сбои в работе ЖКТ. В некоторых случаях к дефициту железа приводит несбалансированный рацион, где, например, зерновой хлеб и продукты с фитиновой кислотой могут блокировать усвоение важных микроэлементов. Самолечение в такой ситуации опасно, так как избыток препаратов железа без контроля врача может навредить печени.
Согласно заявлению Тихоновой, "характерным симптомом считается появление одышки и учащенного сердцебиения при нагрузке, которая раньше переносилась без труда. Организм пытается компенсировать недостаточное поступление кислорода к тканям, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее". Для восстановления здоровья необходимо сначала выявить этиологию синдрома, будь то гастрит, гормональный сбой или нехватка витаминов группы B, и только после этого приступать к терапии.
Это происходит из-за снижения уровня гемоглобина, который переносит кислород к мозгу и мышцам, вызывая состояние гипоксии и экономии энергии организмом.
Да, при низком гемоглобине нарушается терморегуляция, из-за чего человек чувствует озноб и постоянно мерзнет даже в теплых помещениях.
Желание есть сырую крупу, мел, глину или лед (пагофагия) является классическим, но неочевидным симптомом нехватки микроэлемента.
В большинстве случаев одной диеты мало, так как железо из пищи усваивается в ограниченном объеме; необходима медицинская диагностика и лекарственная поддержка.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.