Обычная зябкость оказалась тревожным знаком: тело сигнализирует о начале опасного дисбаланса

Дефицит гемоглобина часто прогрессирует незаметно, из-за чего первичные проявления патологии списывают на обычное переутомление. Между тем, нехватка кислорода в тканях провоцирует серьезный биохимический дисбаланс, который отражается на работе всех систем организма. Если вовремя не заметить нарушения, память может сдавать, а физическая выносливость падает до критических отметок.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain зябко

Скрытые маркеры кислородного голодания

Одним из наиболее игнорируемых сигналов является хроническая усталость, которая сохраняется даже после полноценного сна. Человек ощущает упадок сил уже в начале дня, а привычные интеллектуальные задачи вызывают сложности с концентрацией. Нередко это сопровождается внешними переменами: кожа становится сухой, а из-за нарушения структуры кератина появляется расслоение ногтей и усиленное выпадение волос.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на терапевта Ирину Тихонову, при физической активности часто возникают одышка и тахикардия, так как сердце вынуждено работать интенсивнее для компенсации нехватки кислорода. Также врач выделила специфический признак — извращение вкуса и обоняния. Пациенты могут испытывать непреодолимое желание грызть лед, мел или вдыхать резкие технические запахи краски и бензина.

"Многие привыкли списывать бледность и вялость на плохую экологию или стресс, однако постоянная зябкость и онемение конечностей — это прямой повод проверить ферритин и уровень железа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова

Диагностика и поиск первопричины

Специалисты подчеркивают, что анемия не возникает сама по себе, а является следствием других нарушений, таких как скрытые кровопотери или сбои в работе ЖКТ. В некоторых случаях к дефициту железа приводит несбалансированный рацион, где, например, зерновой хлеб и продукты с фитиновой кислотой могут блокировать усвоение важных микроэлементов. Самолечение в такой ситуации опасно, так как избыток препаратов железа без контроля врача может навредить печени.

Согласно заявлению Тихоновой, "характерным симптомом считается появление одышки и учащенного сердцебиения при нагрузке, которая раньше переносилась без труда. Организм пытается компенсировать недостаточное поступление кислорода к тканям, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее". Для восстановления здоровья необходимо сначала выявить этиологию синдрома, будь то гастрит, гормональный сбой или нехватка витаминов группы B, и только после этого приступать к терапии.

Ответы на популярные вопросы о симптомах анемии

Почему при анемии постоянно хочется спать?

Это происходит из-за снижения уровня гемоглобина, который переносит кислород к мозгу и мышцам, вызывая состояние гипоксии и экономии энергии организмом.

Может ли анемия влиять на температуру тела?

Да, при низком гемоглобине нарушается терморегуляция, из-за чего человек чувствует озноб и постоянно мерзнет даже в теплых помещениях.

Какие необычные пищевые пристрастия указывают на дефицит железа?

Желание есть сырую крупу, мел, глину или лед (пагофагия) является классическим, но неочевидным симптомом нехватки микроэлемента.

Достаточно ли просто изменить питание для лечения?

В большинстве случаев одной диеты мало, так как железо из пищи усваивается в ограниченном объеме; необходима медицинская диагностика и лекарственная поддержка.

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