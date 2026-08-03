Исследование в журнале Gut связало скорость кишечного транзита с рисками серьёзных болезней

Международная исследовательская группа из Дании и Бельгии представила результаты анализа, доказывающие: скорость движения содержимого по кишечнику (транзитное время) является недооцененным фактором, напрямую влияющим на состав микробиома и вероятность развития ряда опасных патологий. Работа, опубликованная в журнале Gut, подчеркивает связь между физиологией пищеварения и системным здоровьем человека.
"Замедление моторики ЖКТ провоцирует дисбиотические процессы. Когда пища задерживается, бактерии истощают запасы углеводов и переключаются на ферментацию белков, что ведет к выбросу токсичных метаболитов — аммиака и сероводорода, напрямую повреждающих слизистую", — разъяснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.
"Важно понимать, что работа кишечника не существует в отрыве от общего состояния организма. Как и при гормональном дисбалансе, любое системное нарушение требует комплексного подхода, а не попыток маскировать симптомы", — добавила эндокринолог Екатерина Орлова.
|Фактор
|Влияние на скорость
|Пол (мужской)
|Тенденция к ускорению
|Возраст (пожилой)
|Замедление транзита
|Физическая активность
|Стимулирует моторику
Авторы исследования указывают, что последствия задержки транзита выходят далеко за пределы органов пищеварения. Нарушение состава желчных кислот и системное воспаление, вызванное токсичными фенолами, связывают с ускоренным развитием нейродегенеративных состояний, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также рассеянный склероз. Подобные патологии требуют не только контроля питания, но и понимания того, как возрастные изменения влияют на внутренние барьеры организма.
Да, состав и качество потребляемой пищи напрямую определяют моторику. Качество рациона является одним из ключевых управляемых факторов.
Он часто сопутствует синдрому раздраженного кишечника (СРК) и создает условия для воспалительных заболеваний (ВЗК), которые повышают риск опухолей толстой кишки.
Прямой связи нет, однако системные воспалительные процессы, вызванные нарушением метаболизма, могут ухудшать общее состояние сосудов, как это бывает при отечности в жару.
Ученые рекомендуют чаще учитывать показатели транзитного времени в клинической диагностике для более точной профилактики заболеваний кишечника.
Исследование подчеркивает, что такие болезни, как СРК и ВЗК, в сочетании с замедленным транзитом, являются факторами риска онкологии толстой кишки — третьей по частоте причины рака в мире. Ученые призывают учитывать наследственность, влияние медикаментов и уровень хронического стресса при анализе состояния пациентов. Понимание этих механизмов может стать основой для разработки новых стратегий лечения, более эффективных, чем попытки внешнего воздействия на симптомы без устранения первопричины.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.