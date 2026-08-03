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Исследование в журнале Gut связало скорость кишечного транзита с рисками серьёзных болезней

Здоровье » Здравоохранение

Международная исследовательская группа из Дании и Бельгии представила результаты анализа, доказывающие: скорость движения содержимого по кишечнику (транзитное время) является недооцененным фактором, напрямую влияющим на состав микробиома и вероятность развития ряда опасных патологий. Работа, опубликованная в журнале Gut, подчеркивает связь между физиологией пищеварения и системным здоровьем человека.

кишечник
Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кишечник

Основные темы исследования

  • Факторы, регулирующие скорость пищеварения.
  • Связь транзитного времени с воспалительными заболеваниями.
  • Риски онкологических процессов толстой кишки.
  • Механизмы повреждения тканей при замедленном транзите.
  • Перспективы использования показателя в клинической практике.

Экспертный комментарий

"Замедление моторики ЖКТ провоцирует дисбиотические процессы. Когда пища задерживается, бактерии истощают запасы углеводов и переключаются на ферментацию белков, что ведет к выбросу токсичных метаболитов — аммиака и сероводорода, напрямую повреждающих слизистую", — разъяснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

"Важно понимать, что работа кишечника не существует в отрыве от общего состояния организма. Как и при гормональном дисбалансе, любое системное нарушение требует комплексного подхода, а не попыток маскировать симптомы", — добавила эндокринолог Екатерина Орлова.

Влияние индивидуальных параметров на транзитный период

Фактор Влияние на скорость
Пол (мужской) Тенденция к ускорению
Возраст (пожилой) Замедление транзита
Физическая активность Стимулирует моторику

Почему это опасно для мозга и сосудов?

Авторы исследования указывают, что последствия задержки транзита выходят далеко за пределы органов пищеварения. Нарушение состава желчных кислот и системное воспаление, вызванное токсичными фенолами, связывают с ускоренным развитием нейродегенеративных состояний, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также рассеянный склероз. Подобные патологии требуют не только контроля питания, но и понимания того, как возрастные изменения влияют на внутренние барьеры организма.

Ответы на популярные вопросы о работе кишечника

Влияет ли питание на скорость транзита?

Да, состав и качество потребляемой пищи напрямую определяют моторику. Качество рациона является одним из ключевых управляемых факторов.

Чем грозит избыточный бактериальный рост?

Он часто сопутствует синдрому раздраженного кишечника (СРК) и создает условия для воспалительных заболеваний (ВЗК), которые повышают риск опухолей толстой кишки.

Связаны ли отеки с работой ЖКТ?

Прямой связи нет, однако системные воспалительные процессы, вызванные нарушением метаболизма, могут ухудшать общее состояние сосудов, как это бывает при отечности в жару.

Что предлагают авторы исследования?

Ученые рекомендуют чаще учитывать показатели транзитного времени в клинической диагностике для более точной профилактики заболеваний кишечника.

Критический взгляд на проблему

Исследование подчеркивает, что такие болезни, как СРК и ВЗК, в сочетании с замедленным транзитом, являются факторами риска онкологии толстой кишки — третьей по частоте причины рака в мире. Ученые призывают учитывать наследственность, влияние медикаментов и уровень хронического стресса при анализе состояния пациентов. Понимание этих механизмов может стать основой для разработки новых стратегий лечения, более эффективных, чем попытки внешнего воздействия на симптомы без устранения первопричины.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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