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Врачи определили оптимальный уровень потребления клетчатки для здоровья организма

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Микробиота кишечника, представляющая собой сообщество из триллионов бактерий, вирусов, грибов и простейших, оказывает прямое влияние на физиологию человека и развитие патологических процессов. Согласно оценке врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, профессора Натальи Силивончик, этот комплекс микроорганизмов выполняет функции по синтезу активных веществ, переработке лекарств, защите от патогенов и ферментации пищевых волокон (клетчатки).

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Состав микробного сообщества уникален для каждого индивида и включает, по разным данным, от 100 до 1000 видов микроорганизмов. На формирование этой структуры влияют генетика, климат, рацион питания, уровень физической активности, гормональный фон, а также перенесенные инфекции и прием медикаментов.

Факторы поддержания здоровья кишечной экосистемы

Ключевым условием стабильности микробиоты является потребление клетчатки. Оптимальный уровень потребления пищевых волокон составляет до 30 граммов в день. В процессе бактериальной ферментации клетчатки вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которые воздействуют на работу головного мозга, сосудов, сердца и печени.

Категория продуктов Примеры источников
Растительные волокна (клетчатка) Злаки, бобовые, семена, овощи, фрукты, специализированные добавки (льняная, овсяная, яблочная и др.)
Натуральные пробиотики Кефир, йогурт, квашеная капуста, моченые яблоки

Риски для состава микробиоты создают неконтролируемый прием антибиотиков, избыток животных жиров в рационе и использование ультрапереработанных продуктов. При применении антибактериальных препаратов рекомендуется усилить употребление овощей, фруктов и кисломолочных продуктов.

Связь состава микробиоты с такими состояниями, как болезнь Паркинсона, аутизм, депрессия или хроническая усталость, в настоящее время остается предметом научных дискуссий. Специалисты указывают на необходимость проведения более масштабных клинических исследований, прежде чем данные молекулярно-генетических анализов станут основой для конкретных медицинских рекомендаций.

По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, влияние подобных факторов здоровья населения может в долгосрочной перспективе отразиться на показателях трудоспособности и нагрузке на систему здравоохранения Белоруссии, однако данные по прямой корреляции между составом микробиоты и экономическими показателями региона отсутствуют.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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