Кофейный живот не существует: бодрящий напиток лишь маскирует причины округления талии

В интернете активно обсуждают влияние кофе на фигуру, в частности — появление так называемого "кофейного живота". Сторонники этого мнения связывают регулярное употребление бодрящего напитка с накоплением жировых отложений в области талии.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ большой живот

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Миф о кофейном ожирении

Врач-гастроэнтеролог Наталья Русанцова в беседе с "Газетой.ru" опровергла прямую связь между кофе и увеличением объемов талии. Она подчеркнула, что сам по себе продукт не провоцирует набор лишнего веса.

"Если бы это было правдой, все любители бодрящего напитка страдали бы от ожирения", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Роль кортизола и стресса

Кофеин кратковременно стимулирует выработку кортизола — "гормона стресса". У здорового человека уровень этого вещества колеблется в течение дня, возвращаясь к норме без последствий для обмена веществ. Проблемы начинаются, когда употребление напитка накладывается на хронический стресс, недосып и отсутствие физической активности. В таких условиях уровень гормона остается повышенным дольше, что способствует накоплению висцерального жира.

По оценке врача-эндокринолога Екатерины Орловой, именно комплекс неблагоприятных факторов, а не одна чашка кофе, определяет риск метаболических нарушений. Важно помнить, что гормональный сбой может влиять на самочувствие сильнее, чем привычки в питании.

Фактор Влияние на кортизол Кофе без стресса Кратковременный всплеск Хронический недосып Постоянный высокий уровень Кофе + стресс + недосып Длительное повышение

Вред кофе натощак

Привычка пить кофе на голодный желудок может косвенно привести к перееданию. Напиток временно притупляет аппетит, однако спустя короткое время возникает компенсаторный голод, вынуждающий человека употреблять больше калорий.

Как отмечает врач-терапевт Анна Кузнецова, такой цикл "подавление — срыв" негативно сказывается на качестве ухода за собственным метаболизмом, как и другие необдуманные бытовые привычки.

Почему мы набираем вес

"Кофейный живот" — не медицинский термин. Основными причинами увеличения веса являются несбалансированное питание и отсутствие движения. Ранее эксперты также предупреждали, что отеки в жару часто путают с набором веса, что требует корректной диагностики, а не исключения напитков из рациона.

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют следить за общим качеством образа жизни. Для поддержания здоровья важно:

Соблюдать режим сна.

Снижать уровень повседневного стресса.

Не допускать длительных голоданий, если они вызывают переедание.

Помнить, что возрастные изменения кожи и тканей происходят по биологическим причинам, которые нельзя исправить отменой кофе.

Ответы на популярные вопросы о кофе

Действительно ли от кофе растет живот?

Нет, кофе не обладает свойством избирательно откладывать жир на талии.

Вредно ли пить кофе натощак?

Это может спровоцировать чувство сильного голода и переедание, что и ведет к набору веса.

Кофе повышает кортизол?

Да, но у здорового человека этот эффект кратковременный и безопасный.

Есть ли диагноз "кофейный живот"?

Нет, такого медицинского термина не существует.

Внимательно следите за сигналами организма: если кофе вызывает дрожь или тахикардию, это повод обсудить рацион с врачом, а не искать причину лишнего веса в напитке.

Исследования показывают, что метаболические процессы зависят от общего баланса калорий и гормональной регуляции, поэтому поиск "продуктов-виновников" ожирения редко имеет научное обоснование.

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