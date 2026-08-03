Кофейный живот не существует: бодрящий напиток лишь маскирует причины округления талии

В интернете активно обсуждают влияние кофе на фигуру, в частности — появление так называемого "кофейного живота". Сторонники этого мнения связывают регулярное употребление бодрящего напитка с накоплением жировых отложений в области талии.
Врач-гастроэнтеролог Наталья Русанцова в беседе с "Газетой.ru" опровергла прямую связь между кофе и увеличением объемов талии. Она подчеркнула, что сам по себе продукт не провоцирует набор лишнего веса.
"Если бы это было правдой, все любители бодрящего напитка страдали бы от ожирения", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Кофеин кратковременно стимулирует выработку кортизола — "гормона стресса". У здорового человека уровень этого вещества колеблется в течение дня, возвращаясь к норме без последствий для обмена веществ. Проблемы начинаются, когда употребление напитка накладывается на хронический стресс, недосып и отсутствие физической активности. В таких условиях уровень гормона остается повышенным дольше, что способствует накоплению висцерального жира.
По оценке врача-эндокринолога Екатерины Орловой, именно комплекс неблагоприятных факторов, а не одна чашка кофе, определяет риск метаболических нарушений. Важно помнить, что гормональный сбой может влиять на самочувствие сильнее, чем привычки в питании.
|Фактор
|Влияние на кортизол
|Кофе без стресса
|Кратковременный всплеск
|Хронический недосып
|Постоянный высокий уровень
|Кофе + стресс + недосып
|Длительное повышение
Привычка пить кофе на голодный желудок может косвенно привести к перееданию. Напиток временно притупляет аппетит, однако спустя короткое время возникает компенсаторный голод, вынуждающий человека употреблять больше калорий.
Как отмечает врач-терапевт Анна Кузнецова, такой цикл "подавление — срыв" негативно сказывается на качестве ухода за собственным метаболизмом, как и другие необдуманные бытовые привычки.
"Кофейный живот" — не медицинский термин. Основными причинами увеличения веса являются несбалансированное питание и отсутствие движения. Ранее эксперты также предупреждали, что отеки в жару часто путают с набором веса, что требует корректной диагностики, а не исключения напитков из рациона.
Специалисты советуют следить за общим качеством образа жизни. Для поддержания здоровья важно:
Нет, кофе не обладает свойством избирательно откладывать жир на талии.
Это может спровоцировать чувство сильного голода и переедание, что и ведет к набору веса.
Да, но у здорового человека этот эффект кратковременный и безопасный.
Нет, такого медицинского термина не существует.
Внимательно следите за сигналами организма: если кофе вызывает дрожь или тахикардию, это повод обсудить рацион с врачом, а не искать причину лишнего веса в напитке.
Исследования показывают, что метаболические процессы зависят от общего баланса калорий и гормональной регуляции, поэтому поиск "продуктов-виновников" ожирения редко имеет научное обоснование.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.