Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристическая сказка закончилась: ждать горящий тур теперь опаснее, чем переплатить заранее
Телефон может сам слить ваши данные: самая жадная категория приложений оказалась не мессенджером
Программа финансовой поддержки студентов-родителей в Омске продлена на 2027 год
Экологические инновации школьников помогают сократить объемы промышленных отходов
Узбекнефтегаз планирует выпустить более 2 миллионов тонн топлива до конца года
Кожа получает удар там, где ждала защиты: после такого ухода солнце оставляет ожоги и пятна
Киргизия планирует запретить понижение статуса особо охраняемых природных территорий
Власти Татарстана готовят площадки для многодетных семей в пяти муниципальных районах республики
Нотариусов обязали сообщать о переходе долей по наследству и залогах в налоговый орган

Кофейный живот не существует: бодрящий напиток лишь маскирует причины округления талии

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

В интернете активно обсуждают влияние кофе на фигуру, в частности — появление так называемого "кофейного живота". Сторонники этого мнения связывают регулярное употребление бодрящего напитка с накоплением жировых отложений в области талии.

большой живот
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
большой живот

Содержание

Миф о кофейном ожирении

Врач-гастроэнтеролог Наталья Русанцова в беседе с "Газетой.ru" опровергла прямую связь между кофе и увеличением объемов талии. Она подчеркнула, что сам по себе продукт не провоцирует набор лишнего веса.

"Если бы это было правдой, все любители бодрящего напитка страдали бы от ожирения", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Роль кортизола и стресса

Кофеин кратковременно стимулирует выработку кортизола — "гормона стресса". У здорового человека уровень этого вещества колеблется в течение дня, возвращаясь к норме без последствий для обмена веществ. Проблемы начинаются, когда употребление напитка накладывается на хронический стресс, недосып и отсутствие физической активности. В таких условиях уровень гормона остается повышенным дольше, что способствует накоплению висцерального жира.

По оценке врача-эндокринолога Екатерины Орловой, именно комплекс неблагоприятных факторов, а не одна чашка кофе, определяет риск метаболических нарушений. Важно помнить, что гормональный сбой может влиять на самочувствие сильнее, чем привычки в питании.

Фактор Влияние на кортизол
Кофе без стресса Кратковременный всплеск
Хронический недосып Постоянный высокий уровень
Кофе + стресс + недосып Длительное повышение

Вред кофе натощак

Привычка пить кофе на голодный желудок может косвенно привести к перееданию. Напиток временно притупляет аппетит, однако спустя короткое время возникает компенсаторный голод, вынуждающий человека употреблять больше калорий.

Как отмечает врач-терапевт Анна Кузнецова, такой цикл "подавление — срыв" негативно сказывается на качестве ухода за собственным метаболизмом, как и другие необдуманные бытовые привычки.

Почему мы набираем вес

"Кофейный живот" — не медицинский термин. Основными причинами увеличения веса являются несбалансированное питание и отсутствие движения. Ранее эксперты также предупреждали, что отеки в жару часто путают с набором веса, что требует корректной диагностики, а не исключения напитков из рациона.

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют следить за общим качеством образа жизни. Для поддержания здоровья важно:

  • Соблюдать режим сна.
  • Снижать уровень повседневного стресса.
  • Не допускать длительных голоданий, если они вызывают переедание.
  • Помнить, что возрастные изменения кожи и тканей происходят по биологическим причинам, которые нельзя исправить отменой кофе.

Ответы на популярные вопросы о кофе

Действительно ли от кофе растет живот?

Нет, кофе не обладает свойством избирательно откладывать жир на талии.

Вредно ли пить кофе натощак?

Это может спровоцировать чувство сильного голода и переедание, что и ведет к набору веса.

Кофе повышает кортизол?

Да, но у здорового человека этот эффект кратковременный и безопасный.

Есть ли диагноз "кофейный живот"?

Нет, такого медицинского термина не существует.

Внимательно следите за сигналами организма: если кофе вызывает дрожь или тахикардию, это повод обсудить рацион с врачом, а не искать причину лишнего веса в напитке.

Исследования показывают, что метаболические процессы зависят от общего баланса калорий и гормональной регуляции, поэтому поиск "продуктов-виновников" ожирения редко имеет научное обоснование.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Магнитогорск
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Экологические инновации школьников помогают сократить объемы промышленных отходов
Кофейный живот не существует: бодрящий напиток лишь маскирует причины округления талии
Узбекнефтегаз планирует выпустить более 2 миллионов тонн топлива до конца года
Кожа получает удар там, где ждала защиты: после такого ухода солнце оставляет ожоги и пятна
Киргизия планирует запретить понижение статуса особо охраняемых природных территорий
Власти Татарстана готовят площадки для многодетных семей в пяти муниципальных районах республики
Нотариусов обязали сообщать о переходе долей по наследству и залогах в налоговый орган
Диетическое варенье — это не шутка: как сохранить вкус ягод без лишней сладости
Тяжелые локоны безжалостно старят лицо: пора решиться на перемены и сменить привычный образ
В метрополитене Алматы зафиксировали 310 попыток проноса запрещенных предметов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.