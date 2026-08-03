Любимые домашние блюда могут бить по сосудам годами: организм расплачивается за старые привычки

Домашняя еда и натуральные продукты из огорода могут оказаться опаснее магазинных полуфабрикатов из-за избытка сахара, соли и неправильной термической обработки, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что популярное убеждение о безусловной пользе всего домашнего часто приводит к тяжелым хроническим заболеваниям.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Рыбные котлеты

Ранее в журнале Medical Xpress были опубликованы данные о том, что общее качество ежедневного рациона оказывает более сильное влияние на риски развития патологий сердца, сосудов и диабета второго типа, чем сама по себе степень промышленной обработки продуктов.

По словам Соломатиной, многие хозяйки при консервации или приготовлении выпечки используют чрезмерное количество консервантов и вредных жиров, что превращает натуральные ингредиенты в биологическую угрозу. Особую опасность представляют трансжиры, которые образуются при нагревании дешевых маргаринов или при многократном использовании растительного масла на сковороде.

Эти вещества встраиваются в клеточные мембраны, делая их жесткими и непластичными, что нарушает обмен веществ и ускоряет процессы старения. Современная медицина подтверждает, что здоровье сосудов напрямую зависит от типа потребляемых жиров и отсутствия воспалительных процессов в эндотелии.

"Встраиваясь в клеточную мембрану, такие молекулы делают ее жесткой, лишают пластичности. В результате клетка хуже получает питательные вещества и хуже избавляется от продуктов распада. Это запускает процессы раннего старения, хронического воспаления и повышает риски сердечно-сосудистых патологий, диабета и онкологии", — отметила Соломатина.

Диетолог также обратила внимание на проблему "скрытого сахара" в домашних заготовках и напитках. Варенья, компоты и соки, приготовленные из собственного урожая, часто содержат критические дозы глюкозы. При этом жидкая форма сахара вызывает резкие всплески инсулина, что особенно опасно для детей с низкой физической активностью. Исследователи отмечают, что форма сахара в рационе существенно влияет на артериальное давление в долгосрочной перспективе. Вместо оздоровления такие "витаминные" напитки наносят удар по поджелудочной железе и печени.

"В каждом стакане сока из сладких яблок или ягод содержится шесть-семь кусков сахара. Если к этому добавить обед с пюре и маслом, а затем десерт и кисель, то общая нагрузка на организм становится колоссальной. В первую очередь страдают эндотелий сосудов и желудочно-кишечный тракт, а холестерин устремляется туда, чтобы залатать эти повреждения", — пояснила эксперт.

Отдельно врач выделила риски, связанные с домашним копчением и жаркой. Обуглившееся мясо на мангале или пережаренные котлеты содержат канцерогены и акриламиды. Эти яды провоцируют образование конечных продуктов гликирования, которые "карамелизируют" белки в организме, делая ткани нефункциональными.

Для снижения нагрузки на организм врачи рекомендуют использовать альтернативные методы приготовления, ведь даже привычный картофель можно сделать менее вредным, изменив технологию обработки. Соломатина подчеркнула, что подобные изменения в структуре соединительной ткани практически необратимы.

"Это уже необратимый процесс, и вернуть его вспять здоровым образом жизни не получится. То, что мы испортили, уже не восстановить. Страдают сосуды, суставы, внешне это может проявляться появлением морщин — существует даже такое выражение, как «сахарное лицо». Особенно если сладкое сочетается с жареным, например, со сладким пирожком, нагрузка на организм не удваивается, а утраивается", — добавила диетолог.

Не менее важным фактором является баланс жирных кислот. Чрезмерное увлечение нерафинированным подсолнечным маслом без достаточного потребления рыбы создает опасный перекос в сторону Омега-6. Без компенсации со стороны Омега-3 это провоцирует системное воспаление. Стоит учитывать, что продолжительность жизни тесно связана с наличием в меню клетчатки и правильных жиров. При этом важно следить и за минеральным балансом, так как соль в домашних соленьях часто становится главной причиной отеков и гипертонии.

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