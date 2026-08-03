Любимый летний напиток оказался не для всех: кому квас может ударить по желудку, почкам и давлению

Квас традиционно воспринимается как безвредная альтернатива газировке, однако для людей с хроническими патологиями этот напиток может стать триггером обострений. Основные риски связаны с продуктами брожения, высоким содержанием сахаров и наличием этилового спирта, концентрация которого в заводском и домашнем напитке может достигать 1,2%.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас

Риски для пищеварения и почек

Квас — продукт незавершенного спиртового или молочнокислого брожения. Высокая кислотность напитка и наличие в нем углекислого газа вызывают раздражение слизистых оболочек. Это провоцирует избыточную секрецию желудочного сока, что недопустимо при ряде состояний.

Медицинские ограничения распространяются на пациентов с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Агрессивная среда напитка способна усилить болевой синдром и вызвать изжогу. Также продукт противопоказан при панкреатите и гепатите, так как нагружает поджелудочную железу и печень. Отдельное внимание стоит уделить мочекаменной болезни: органические кислоты в составе могут спровоцировать движение камней или изменение кислотности мочи.

"Квас вызывает вздутие живота и метеоризм из-за процессов брожения в кишечнике. При любых хронических заболеваниях ЖКТ в стадии обострения от него следует полностью отказаться, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Диабет и давление: скрытые угрозы

Современный магазинный квас часто содержит избыточное количество простых углеводов. Для людей с нарушениями углеводного обмена, включая сахарный диабет, это чревато резкими скачками уровня глюкозы в крови. Гликемический индекс напитка достаточно высок, что требует строгого контроля порций или полного исключения из рациона.

Влияние на артериальное давление обусловлено способностью напитка задерживать жидкость в организме, что критично при гипертонии. Сочетание дрожжей, сахара и газации может привести к краткосрочному, но ощутимому подъему давления, создавая лишнюю нагрузку на сосуды.

Группа риска Возможное последствие Гипертоники Задержка жидкости, рост давления Диабетики Гипергликемия из-за высокого сахара Пациенты с ГЕРБ Усиление кислотного рефлюкса

Алкогольный фактор и детский возраст

Хотя квас считается безалкогольным напитком, технологический процесс допускает наличие этилового спирта до 1,2%. Этого достаточно, чтобы вызвать нежелательные реакции у людей с повышенной чувствительностью к алкоголю или у тех, кто принимает несовместимые с ним лекарства.

Особую осторожность стоит проявлять в отношении детей и подростков. Неокрепшая ферментная система ребенка может не справиться даже с минимальными дозами этанола, что в редких случаях приводит к симптомам интоксикации. Кроме того, газированная среда и дрожжевые культуры часто становятся причиной расстройства детского пищеварения.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли пить квас при похудении?

Из-за высокого содержания сахара и способности вызывать отечность, квас не рекомендуется в качестве основного напитка при снижении веса. Лучше отдавать предпочтение несладким домашним вариантам в ограниченном объеме.

Является ли домашний квас безопаснее покупного?

В домашнем квасе сложнее контролировать уровень спирта — при долгом брожении его крепость может превысить допустимые нормы. Однако в нем обычно меньше искусственных консервантов.

Помогает ли квас восполнить дефицит витаминов?

В напитке присутствуют витамины группы B, но их концентрация недостаточно высока, чтобы рассматривать квас как лечебное средство. Риски от сахара и спирта при наличии заболеваний часто перевешивают пользу.