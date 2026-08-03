Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филиппины выделят до 60 млрд песо на развитие производства электромобилей
Корневая губка уничтожает сосновые леса Курской области изнутри
Жители Алматы пытались запретить перекрытие арыков бетонными плитами
Аграрии Башкортостана столкнулись с острым дефицитом дизельного топлива
Почти половина домов в Оренбурге не готова к отопительному сезону
Снижение доли второй смены в школах Перми до 32,8% через строительство новых зданий
Менее половины дорог в Удмуртии соответствуют нормативным требованиям
Ваша собака умнее, чем кажется? Учёные раскрыли правду о породах и интеллекте
Правительство Башкортостана подготовит план модернизации детского санатория Красноусольск

Выбор банного веника недооценивали годами: пихта и эвкалипт меняют правила в парной

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Русская парная традиционно считается методом укрепления здоровья, однако подходить к её посещению следует рационально. Выбор веника — один из ключевых этапов, определяющих воздействие процедуры на организм. Банщик Сергей Хачатурьян выделяет несколько видов аксессуаров, каждый из которых обладает специфическими свойствами.

в деревенской бане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
в деревенской бане

Содержание

Классические веники: дуб и береза

Дубовый веник характеризуется плотной структурой и крупными листьями, что позволяет эффективно нагнетать горячий воздух. Его жесткость обеспечивает долговечность инструмента. Считается, что подобные процедуры могут быть полезны людям с нарушениями сна или склонностью к скачкам артериального давления, однако состояние гормонального фона и сосудистой системы всегда требует предварительного контроля.

Берёзовый веник — альтернатива для любителей мягкого массажа. Листья плотно прилегают к коже, что может способствовать механическому отшелушиванию. Этот инструмент часто применяют для лимфодренажа, стимулирующего отток жидкости из тканей.

Тип веника Особенности применения
Дубовый Плотный, создает мощный жар, долговечен.
Березовый Эластичный, подходит для мягкого массажа.
Травяной Ароматический эффект (ромашка, мята).

Хвойные разновидности

Можжевеловые, кедровые и пихтовые веники ценятся за высокое содержание эфирных масел. Пихта в этом ряду занимает особое место: аромат хвои благотворно влияет на дыхательные пути. Как и при терапии неврологических симптомов, важно помнить, что внешний эффект не заменяет полноценного лечения.

Правила заготовки пихты

Специалисты портала "Веники Беники" рекомендуют заготавливать пихту в конце июня или начале июля, когда хвоя насыщена маслами. Процесс сбора следует проводить в солнечный день: избыточная влага после осадков повышает риск гниения сырья. Лучше выбирать молодые растения в экологически чистых районах, срезая нижние, наиболее пышные ветви.

Секреты грамотной сушки

Для сохранения свойств веники необходимо подвесить в темном, хорошо вентилируемом помещении (чердак или веранда) при температуре 20-25°C. Важно избегать прямых солнечных лучей, так как ультрафиолет разрушает эфирные компоненты. Процесс сушки занимает до трех недель; готовое изделие должно оставаться ароматным и не ломким.

Меры предосторожности

Баня противопоказана при онкологических процессах, наличии открытых повреждений кожи и тяжелых стадиях аллергических реакций. Эксперты подчеркивают: при аллергии на полынь или березу использование соответствующих веников исключено. Также стоит помнить о правильном уходе за собой в целом — например, соблюдение порядка нанесения косметики важнее выбора самих средств, так же как и безопасность выбора веника важнее его цены.

По оценке врача-терапевта Анны Кузнецовой, использование растительных компонентов в парной должно быть строго ограничено при наличии предрасположенности к аллергии. "Любое активное воздействие фитонцидов может спровоцировать гиперреактивность организма", — подчеркнула терапевт.

Как отмечает врач-эндокринолог Екатерина Орлова, резкие температурные изменения при посещении бани создают серьезную нагрузку на эндокринную систему. "Пациентам с гормональными нарушениями следует консультироваться с лечащим врачом до начала банных процедур", — разъяснила эндокринолог.

Ответы на популярные вопросы о бане

Можно ли ходить в баню при кожных заболеваниях?

Нет, открытые кожные повреждения и воспалительные процессы являются абсолютным противопоказанием для посещения парной.

Почему важно сушить веники в тени?

Прямой солнечный свет разрушает эфирные масла, из-за чего веник теряет свои свойства и становится ломким.

Может ли банный веник вызвать аллергию?

Да, если у вас есть чувствительность к конкретному растению (например, полыни или березе), контакт с веником из этого растения противопоказан.

Когда лучше всего собирать пихтовые веники?

Период с конца июня по начало июля считается оптимальным, так как хвоя в это время максимально насыщена маслами.

Помните, что в медицине возрастные изменения и диагностические исследования требуют профессионального подхода, а баня — лишь способ досуга, а не метод лечения.

Читайте также

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса
Деньги
"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Последние материалы
В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу
Саперы очистили 8012,7 гектара территорий Азербайджана от боеприпасов и мин
В Кировской области доля качественных дорог в агломерации достигла 85%
Возврат авиасообщения в Смоленскую область: детали модернизации аэропорта
Небо открывает новую дорогу: в России впервые разрешили коммерческие полеты на аэростатах
Новые технологии сократят время таможенного досмотра на границе Азербайджана и Грузии
Проект Команда Дагестана ищет специалистов для управления республикой
Россияне уходят от валюты в новый финансовый тыл: один актив снова стал главным убежищем для денег
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Старый знакомый с новым сердцем: Lada Niva Legend вышла с двигателем 1,8 литра и новой ценой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.