Красная тревога в больницах: США столкнулись с рекордным дефицитом донорской крови

Американский Красный Крест официально объявил о критическом дефиците донорской крови. Это лишь второй случай объявления чрезвычайной ситуации в истории организации. Ситуация обострилась в июне, когда запасы сократились на 25%, а к середине лета объемы сданной крови достигли минимума за последние четыре года.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач держит образец крови

Масштаб проблемы

Снижение активности доноров в летний период — явление предсказуемое, однако текущие показатели вышли за рамки сезонных колебаний. В июне Красный Крест недополучил каждую четвертую дозу крови от необходимого объема. Дефицит касается всех групп, но наиболее остро ощущается нехватка крови первой группы и тромбоцитов.

Основными причинами называют аномальную жару, из-за которой отменяются выездные акции по сбору крови, и активный сезон отпусков. Поскольку кровь имеет ограниченный срок хранения (эритроциты — до 42 дней, тромбоциты — всего 5 дней), создать долгосрочный стратегический резерв невозможно. Система здравоохранения США сейчас работает в условиях, когда запасов в некоторых регионах хватает менее чем на сутки.

Последствия для медицины

Дефицит крови напрямую влияет на работу хирургических отделений и центров травматологии. Когда запасы опускаются ниже критической отметки, больницы вынуждены ограничивать плановые операции, чтобы сохранить ресурсы для экстренных случаев — жертв аварий, пациентов с массивными кровотечениями и тяжелыми осложнениями при родах.

"Критический дефицит крови — это не просто статистическая проблема, а прямая угроза безопасности пациентов. Если в отделении реанимации нет оперативного запаса, врачи теряют возможность немедленно реагировать на жизнеугрожающие состояния. Важно понимать, что донорская кровь незаменима, и её отсутствие невозможно компенсировать никакими медикаментами в экстренной ситуации", — подчеркнул врач анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Кому требуется помощь в первую очередь

Помимо экстренной хирургии, от поставок крови зависят тысячи людей с хроническими заболеваниями. Регулярные переливания жизненно необходимы пациентам с онкологическими диагнозами, проходящим химиотерапию, и людям с серповидноклеточной анемией. Для них задержка процедуры даже на несколько дней может привести к резкому ухудшению состояния.

Тип ресурса Срок хранения Основное применение Цельная кровь до 42 дней Травмы, массивные кровопотери Тромбоциты 5 дней Онкология, остановка кровотечений Плазма до 1 года (в заморозке) Ожоги, шоковые состояния

Ответы на популярные вопросы

Кто может стать донором в период кризиса?

Требования остаются стандартными: здоровые люди старше 17 лет с весом более 50 кг. Наличие хронических заболеваний или прием лекарств требует предварительного уточнения у врача на пункте сбора.

Могут ли заменить кровь искусственные аналоги?

Полноценных заменителей человеческой крови, способных выполнять все её функции в организме, на данный момент не существует. Медицина полностью зависит от добровольных доноров.