Красная тревога в больницах: США столкнулись с рекордным дефицитом донорской крови

Американский Красный Крест официально объявил о критическом дефиците донорской крови. Это лишь второй случай объявления чрезвычайной ситуации в истории организации. Ситуация обострилась в июне, когда запасы сократились на 25%, а к середине лета объемы сданной крови достигли минимума за последние четыре года.
Снижение активности доноров в летний период — явление предсказуемое, однако текущие показатели вышли за рамки сезонных колебаний. В июне Красный Крест недополучил каждую четвертую дозу крови от необходимого объема. Дефицит касается всех групп, но наиболее остро ощущается нехватка крови первой группы и тромбоцитов.
Основными причинами называют аномальную жару, из-за которой отменяются выездные акции по сбору крови, и активный сезон отпусков. Поскольку кровь имеет ограниченный срок хранения (эритроциты — до 42 дней, тромбоциты — всего 5 дней), создать долгосрочный стратегический резерв невозможно. Система здравоохранения США сейчас работает в условиях, когда запасов в некоторых регионах хватает менее чем на сутки.
Дефицит крови напрямую влияет на работу хирургических отделений и центров травматологии. Когда запасы опускаются ниже критической отметки, больницы вынуждены ограничивать плановые операции, чтобы сохранить ресурсы для экстренных случаев — жертв аварий, пациентов с массивными кровотечениями и тяжелыми осложнениями при родах.
"Критический дефицит крови — это не просто статистическая проблема, а прямая угроза безопасности пациентов. Если в отделении реанимации нет оперативного запаса, врачи теряют возможность немедленно реагировать на жизнеугрожающие состояния. Важно понимать, что донорская кровь незаменима, и её отсутствие невозможно компенсировать никакими медикаментами в экстренной ситуации", — подчеркнул врач анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
Помимо экстренной хирургии, от поставок крови зависят тысячи людей с хроническими заболеваниями. Регулярные переливания жизненно необходимы пациентам с онкологическими диагнозами, проходящим химиотерапию, и людям с серповидноклеточной анемией. Для них задержка процедуры даже на несколько дней может привести к резкому ухудшению состояния.
|Тип ресурса
|Срок хранения
|Основное применение
|Цельная кровь
|до 42 дней
|Травмы, массивные кровопотери
|Тромбоциты
|5 дней
|Онкология, остановка кровотечений
|Плазма
|до 1 года (в заморозке)
|Ожоги, шоковые состояния
Требования остаются стандартными: здоровые люди старше 17 лет с весом более 50 кг. Наличие хронических заболеваний или прием лекарств требует предварительного уточнения у врача на пункте сбора.
Полноценных заменителей человеческой крови, способных выполнять все её функции в организме, на данный момент не существует. Медицина полностью зависит от добровольных доноров.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.