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Опасная вода проснулась: в Индии растет смертность от инфекции, которую путают с гриппом

Здоровье » Здравоохранение

Индийский штат Керала столкнулся с резким ростом смертности от лептоспироза — бактериальной инфекции, которую часто называют "водной лихорадкой". Несмотря на доступность антибиотиков, число летальных исходов остается аномально высоким. Ситуация в регионе обнажила системные проблемы: от климатических изменений до сложностей дифференциальной диагностики, когда опасную бактерию путают с обычным гриппом.

Психологические проблемы в больнице
Фото: freepik is licensed under public domain
Психологические проблемы в больнице

Механизм инфекции: от грызунов к человеку

Лептоспироз вызывают бактерии рода Leptospira. Основным резервуаром инфекции являются дикие и домашние животные, прежде всего грызуны, собаки и скот. Возбудитель выделяется с мочой животных и попадает в почву или воду, где может сохранять жизнеспособность неделями. Человек заражается при контакте поврежденной кожи или слизистых оболочек с загрязненной средой.

В Керале вспышки традиционно связаны с сезоном муссонов. Обильные осадки и наводнения приводят к тому, что бактерии из почвы вымываются в стоячие воды и системы дренажа, с которыми контактирует население в сельских и прибрежных районах.

Ловушка схожих симптомов

Главная причина высокой смертности в текущей вспышке — задержка в постановке диагноза. На ранних стадиях лептоспироз практически неотличим от других тропических инфекций:

  • резкий подъем температуры и озноб;
  • сильная головная боль;
  • мышечные боли (особенно в икроножных мышцах и пояснице);
  • тошнота и рвота.

Из-за схожести клинической картины с лихорадкой денге и малярией пациенты часто получают неадекватное лечение на старте болезни. Между тем, без специфической антибактериальной терапии инфекция быстро переходит в тяжелую форму — болезнь Вейля, характеризующуюся поражением печени (желтуха), почечной недостаточностью и внутренними кровотечениями.

"Лептоспироз коварен тем, что специфические симптомы, такие как желтушность склер или олигурия (снижение объема мочи), появляются уже на этапе органных поражений. Критически важно начинать прием антибиотиков в первые 48-72 часа от начала лихорадки, не дожидаясь результатов сложных лабораторных тестов, если в анамнезе был контакт с паводковыми водами", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Почему Керала оказалась под ударом

Высокую летальность эксперты связывают с сочетанием географических и инфраструктурных факторов. Низменная местность и обилие рек способствуют быстрому распространению контаминированной воды во время паводков. При этом в сельских районах доступ к экспресс-диагностике остается ограниченным.

Фактор риска Влияние на ситуацию
Экология Наводнения создают идеальную среду для выживания бактерий в стоячей воде
Диагностика Сходство с денге ведет к потере времени (антибиотики не назначаются вовремя)
Осведомленность Население часто игнорирует первые признаки болезни, принимая их за простуду

Как минимизировать риски

Профилактика лептоспироза требует не только усилий медиков, но и мер личной безопасности. В зонах риска рекомендуется избегать купания в пресных водоемах после затяжных дождей, использовать защитную обувь при работе в саду или на ферме, а также контролировать численность грызунов вблизи жилья.

Для групп высокого риска (фермеров, ветеринаров, спасателей) возможна медикаментозная профилактика, однако целесообразность приема препаратов должен определять врач.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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