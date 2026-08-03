Шанс для редких пациентов: новый препарат поможет детям с опасным воспалением организма

Японская фармацевтическая компания Nippon Shinyaku реализовала опцион на приобретение прав в США на препарат тадекиниг альфа, разработанный швейцарской биотехнологической компанией AB2 Bio Ltd. Сделка предполагает немедленную выплату 30 миллионов долларов, а общая сумма выплат с учетом достижений в разработке и коммерциализации может составить 650 миллионов долларов.
Тадекиниг альфа представляет собой препарат, нейтрализующий интерлейкин-18 (IL-18). Основная область его применения — лечение первичного детского гипервоспаления, вызванного избытком IL-18. Это ультраредкое наследственное заболевание, которое без своевременной терапии быстро приводит к полиорганной недостаточности и летальному исходу.
"Речь идет о крайне агрессивной патологии, где иммунная система начинает разрушать собственные ткани организма. Появление таргетного препарата, блокирующего конкретное звено воспалительной цепи — интерлейкин-18, дает шанс детям, для которых стандартные методы подавления иммунитета часто оказываются неэффективными", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.
В основе заболевания лежит генетическая поломка, приводящая к неконтролируемой выработке белка IL-18. В норме этот цитокин помогает организму бороться с инфекциями, но при гипервоспалении его концентрация становится токсичной. Тадекиниг альфа действует как "ловушка", связывая избыточный белок и предотвращая запуск системного разрушения органов.
|Параметр
|Детали сделки и препарата
|Тип препарата
|Нейтрализатор интерлейкина-18
|Целевая группа
|Дети с наследственным гипервоспалением
|Объем финансирования
|До 680 млн долларов (включая милистоуны)
Инвестиции такого масштаба в препарат для лечения редких заболеваний подчеркивают критическую важность создания узконаправленных терапевтических средств. Поскольку патология встречается крайне редко, сбор клинических данных требует международных усилий и значительных ресурсов. Переход прав на американском рынке к крупному игроку ускорит процесс регистрации и обеспечит доступ к лечению для пациентов в США.
"Важно понимать, что клиническая эффективность препарата в рамках масштабных популяций еще будет уточняться, так как мы имеем дело с уникальными случаями. Однако для семей с такими генетическими нарушениями появление специфического антидота к воспалению — это единственный способ избежать фатальных осложнений", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.