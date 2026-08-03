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Врачи увидят больше за минуты: нейросети начинают менять работу российского здравоохранения

Здоровье » Здравоохранение

Разработка и внедрение больших языковых моделей в России получили официальный правовой статус. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует создание и применение фундаментальных ИИ-систем. Документ определяет полномочия правительства и госкорпораций, а также устанавливает обязанности разработчиков. Основная цель — повысить качество госуправления, включая медицину, и обеспечить стране технологическую независимость в сфере высоких технологий.

Человек и робот в медицине
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Человек и робот в медицине

Цифровая аналитика в Подмосковье

В Московской области стартовал пилотный проект по использованию нейросетей для управления медицинскими организациями. Система в реальном времени собирает и анализирует обезличенные данные о посещаемости поликлиник. Раньше для подготовки подобных отчетов требовались усилия множества сотрудников и дни ожидания, теперь статистика доступна за минуты.

"Автоматизация сбора данных позволяет главврачам и министерству видеть реальную нагрузку на врачей и доступность помощи без бумажной волокиты. Это сокращает риск управленческих ошибок и помогает быстрее реагировать на очереди в кабинеты или нехватку специалистов на местах", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Параллельно с техническим развитием российское научное сообщество разработало правила работы в новой реальности. Эксперты РАН и Ярославского ГМУ выпустили Руководство по этике научных исследований. В нем прописаны стандарты работы с добровольцами и уязвимыми группами, а также этические рамки для инновационных методов, таких как компьютерное моделирование и технологии "орган-на-чипе".

ИИ в клинических исследованиях

Мировая практика также движется в сторону глубокой интеграции нейросетей. Контрактная исследовательская организация ICON договорилась с Anthropic об использовании модели Claude для ускорения клинических испытаний. ИИ возьмет на себя планирование этапов тестирования новых лекарств, что потенциально сократит время их вывода на рынок.

Однако доверие к ИИ требует объективной проверки. Компания Insilico Medicine запустила платформу DDD Benchmarks as a Service. Это эталонный тест для оценки того, насколько эффективно нейросети справляются с разработкой препаратов. Сервис решает проблему "завышенных оценок": часто ИИ показывает хорошие результаты в тестах только потому, что уже видел эти данные во время обучения. Новая система предлагает независимые наборы данных для честной проверки алгоритмов.

Новые методы диагностики и контроля фертильности

Технологии машинного обучения становятся точнее в постановке диагнозов и мониторинге состояния организма. Ученые из Университета Шарджи (ОАЭ) представили систему, которая на основе МРТ-снимков сначала определяет наличие новообразования в мозге, а затем классифицирует его, отличая глиому, менингиому и опухоль гипофиза. В основу обучения легли данные более чем 7 тысяч снимков.

Разработка Применение
NC° Fertility Algorithm Контроль фертильности и планирование беременности через мобильное приложение.
DDD Benchmarks Проверка ИИ-моделей на способность находить новые молекулы для лекарств.
Система анализа МРТ Автоматическое распознавание трех типов опухолей головного мозга.

В области женского здоровья также наметился прогресс: FDA одобрило шестую версию алгоритма Natural Cycles. Обновление сочетает машинное обучение с анализом миллионов циклов фертильности. Система интегрируется с носимыми устройствами, такими как Apple Watch, помогая пользователям точнее определять окна фертильности.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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