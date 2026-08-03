Клещи разносят смертельно опасный вирус Бурбон: что известно о болезни без вакцины и лекарства

Власти штата Нью-Йорк официально подтвердили первый случай инфицирования вирусом Бурбон (Bourbon virus) на своей территории. Заболевание, открытое менее десяти лет назад, относится к группе клещевых инфекций и вызывает серьезные опасения у медиков из-за тяжести протекания и отсутствия специфического лечения.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Клещ на ладони

Природа вируса и пути передачи

Вирус Бурбон — это РНК-содержащий вирус, входящий в род Thogotovirus. Впервые его обнаружили в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас) у пациента, который скончался от полиорганной недостаточности после укусов клещей.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), основным переносчиком считается клещ Amblyomma americanum (одинокий техасский клещ). Инфекция не передается от человека к человеку через бытовые контакты, воздушно-капельным путем или при переливании крови (такие случаи пока не зафиксированы).

Заражение происходит исключительно через слюну инфицированного членистоногого. Хотя вирус считается североамериканским, ученые изучают возможность его распространения в других регионах через мигрирующих птиц, которые переносят на себе клещей.

Симптомы и риски осложнений

Клиническая картина при заражении вирусом Бурбон напоминает другие тяжелые клещевые инфекции, такие как эрлихиоз или анаплазмоз. Пациенты сталкиваются с резким ухудшением состояния, которое сопровождается:

высокой температурой и ознобом;

интенсивной головной болью;

выраженной ломотой в мышцах и суставах (миалгия);

тошнотой, рвотой и расстройством пищеварения;

появлением сыпи на теле.

В лабораторных анализах крови у заболевших часто наблюдается лейкопения (снижение уровня лейкоцитов) и тромбоцитопения (дефицит тромбоцитов), что повышает риск внутренних кровотечений. В тяжелых формах инфекция атакует центральную нервную систему и приводит к развитию почечной и печеночной недостаточности.

"Вирус Бурбон коварен тем, что против него не существует прямой противовирусной терапии или вакцины. Врачи могут предложить только поддерживающее лечение: инфузионную терапию для борьбы с интоксикацией и купирование отдельных симптомов. Особую опасность болезнь представляет для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых пациентов", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Угрожает ли вирус жителям России

Несмотря на регистрацию новых случаев в США, для жителей России прямая угроза в настоящий момент минимальна. Ареал обитания основного переносчика — клеща Amblyomma americanum — ограничен восточными и юго-восточными штатами Америки.

Виды клещей, распространенные в лесах РФ (такие как Ixodes ricinus или Dermacentor), переносят другие опасные инфекции — клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и крымскую геморрагическую лихорадку.

Однако полностью исключать вероятность появления вируса в других широтах нельзя. Глобальное потепление и миграционные процессы способствуют расширению зон обитания насекомых. Тем не менее, массовое распространение вируса Бурбон в России в ближайшее время маловероятно.

Диагностика и методы защиты

Стандартные тесты на известные клещевые инфекции не определяют вирус Бурбон. Для его обнаружения требуются специализированные лабораторные исследования: ПЦР-тестирование для поиска РНК вируса в крови в первые дни болезни или серологические анализы для выявления антител на более поздних стадиях.

Мера защиты Действие Репелленты Использование средств с содержанием ДЭТА (DEET), пикаридина или перметрина (для одежды). Одежда Закрытые светлые вещи (на них проще заметить клеща), заправленные в обувь брюки. Осмотр Проверка тела и одежды каждые 2 часа на природе и сразу после возвращения домой.

При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо извлечь как можно быстрее, так как риск передачи вируса увеличивается со временем контакта. Членистоногое желательно сдать в лабораторию на анализ, а за состоянием укушенного человека необходимо наблюдать в течение трех недель.