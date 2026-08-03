Маленькая бактерия с большим ударом: кишечная палочка может привести к опасным осложнениям

В Соединенных Штатах зафиксирован рост случаев тяжелой кишечной инфекции, вызванной специфическим штаммом бактерии E. coli (кишечная палочка). По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число пострадавших превысило 100 человек. Главная опасность текущей ситуации не только в изматывающих симптомах, но и в высоком риске развития гемолитико-уремического синдрома (ГУС) — критического состояния, поражающего почки и кровеносную систему.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Врач в хирургическом костюме держит медицинскую карту в операционной

Инфекционисты, включая доктора Уоллеса, указывают на трансграничный характер угрозы. В условиях глобальных поставок продовольствия локальное заражение продуктов на производстве может привести к распространению бактерии далеко за пределы одной страны. Основными источниками заражения остаются мясные полуфабрикаты, непастеризованные молочные продукты и овощи, контактировавшие с загрязненной водой или почвой.

Почему кишечная палочка становится опасной

Большинство штаммов E. coli безвредны и являются частью нормальной микрофлоры кишечника. Однако определенные разновидности вырабатывают Шига-токсин. Попадая в кровоток, этот яд разрушает эритроциты и повреждает мелкие сосуды, прежде всего в почках. Именно этот процесс приводит к развитию ГУС.

Проблема осложняется тем, что при подозрении на такую инфекцию использование некоторых стандартных антибиотиков и противодиарейных средств может быть противопоказано, так как это иногда усиливает выброс токсина в кровь. Диагноз требует специфической лабораторной диагностики и наблюдения за показателями крови.

"Важно понимать, что при инфекциях, вызванных шига-токсин-продуцирующими бактериями, самолечение особенно опасно. Основная задача — не просто остановить диарею, а предотвратить обезвоживание и вовремя заметить признаки почечной недостаточности", — подчеркнула врач-инфекционист Светлана Полякова.

Группы риска и критические симптомы

Тяжелее всего инфекцию переносят дети дошкольного возраста и пожилые люди. У этих категорий пациентов иммунная система и почки наиболее уязвимы к действию бактериальных ядов. Вспышка в США подтвердила, что госпитализация чаще требуется именно представителям этих возрастных групп.

Симптом Когда это становится опасным Диарея Появление примеси крови в кале Мочеиспускание Резкое уменьшение объема мочи (признак поражения почек) Состояние кожи Необычная бледность или появление мелких кровоизлияний

Как обезопасить себя и семью

Поскольку бактерия передается фекально-оральным путем (через грязные руки, обсемененную воду и еду), профилактика строится на базовых правилах гигиены. Термическая обработка — самый надежный способ уничтожить кишечную палочку. Мясо должно быть прожарено полностью: для говяжьего фарша безопасной считается температура 70°C внутри изделия.

Необходимо тщательно мыть овощи и зелень, даже если они выглядят чистыми. Также рекомендуется избегать употребления сырого молока и мягких сыров из непастеризованного сырья, так как они являются идеальной средой для размножения патогенных штаммов.