Кишечник хранит опасный секрет: при нехватке пищи бактерии меняют источник своего питания

Исследователи из Принстона обнаружили, что при дефиците питательных веществ некоторые бактерии в кишечнике начинают уничтожать его защитный слизистый слой, используя его в качестве пищи. Работа показала, что растительная клетчатка и определенный вид белков способны предотвратить этот процесс и переключить метаболизм микробов на создание полезных соединений. Результаты уточняют механизмы взаимодействия диеты и микробиома, однако требуют подтверждения на людях для разработки конкретных терапевтических рекомендаций.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лабораторное исследование кишечных бактерий

Как бактерии "поедают" кишечник

В основе работы лежат два исследования, опубликованные в журналах Nature Metabolism и PNAS. Ученые изучали путь фенолов — метаболитов, которые образуются при расщеплении аминокислот. Выяснилось, что в зависимости от доступного питания бактерии переключаются между двумя разными путями метаболизма.

При переработке аминокислоты фенилаланина микробы производят фенилпропионат и гиппуровую кислоту, которые ассоциированы со здоровьем кишечника и нормальным весом. Однако при расщеплении тирозина образуются p-крезол сульфат и фенол сульфат. Эти соединения связаны с системной токсичностью у людей с заболеваниями почек и ухудшением состояния онкологических больных.

Критическим открытием стало то, что вредные фенолы вырабатываются преимущественно тогда, когда бактерии начинают расщеплять собственные белки хозяина — в частности, слизистый слой, который отделяет микрофлору от клеток эпителия кишечника. Таким образом, защитный барьер организма становится источником пищи для микробов при нехватке внешних нутриентов.

Роль Prif и клетчатки

Исследователи обнаружили, что растительная клетчатка и специфические белки, которые они назвали Prif (proteins imitating fiber — "белки, имитирующие клетчатку"), меняют поведение микробиома. В отличие от обычных белков, Prif не перевариваются в верхних отделах ЖКТ, а достигают толстого кишечника, где становятся доступными для бактерий.

Для отслеживания пути веществ ученые использовали метод изотопного маркирования стабильными (не радиоактивными) изотопами. Это позволило точно разделить метаболиты, пришедшие с пищей, и те, что возникли из тканей организма. Эксперимент показал:

Полезные фенолы создавались почти исключительно из неперевариваемых белков диеты.

Вредные фенолы появлялись в основном при разрушении слизистой оболочки кишечника.

Клетчатка подавляет расщепление слизистого слоя, а Prif обеспечивают бактерий дополнительным питанием, смещая баланс в сторону производства полезных соединений.

"Потребление растительных волокон и специфических белков перенаправляет метаболизм микробиома с разрушения собственных тканей организма на синтез соединений, поддерживающих здоровье", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Кто создает метаболиты: микробы или организм

Вторая часть исследования затронула фундаментальный вопрос о происхождении индолов и фенолов. Долгое время считалось, что эти соединения являются "химическими отпечатками" исключительно микробной активности, и для их повышения предлагали использовать пробиотики или диеты.

Используя изотопное отслеживание на мышах, крысах и человеческих клетках, авторы обнаружили, что клетки млекопитающих способны самостоятельно производить многие из этих соединений (например, индол-3-лактат и индол-3-ацетат) независимо от бактерий. Это подтвердили тесты с антибиотиками: после уничтожения микробиома уровень многих метаболитов в крови мышей остался высоким.

Тип метаболита Источник возникновения Реакция на антибиотики Полезные фенолы Растительные белки (Prif) Снижаются Вредные фенолы Слизистая оболочка кишечника Снижаются Некоторые индолы/фенолы Собственные клетки организма Сохраняются

Данные показывают, что уровень конкретного вещества в крови может быть результатом суммы трех факторов: диеты, активности бактерий и собственного метаболизма тканей.

Границы исследования

Несмотря на точность изотопного анализа, работа имеет ряд ограничений. Основная часть экспериментов по отслеживанию метаболитов проводилась на грызунах и клеточных культурах. Хотя авторы использовали образцы пациентов, перенос выводов о влиянии Prif на людей требует клинических испытаний.

Кроме того, исследование не дает точного списка конкретных видов растительных белков, которые работают как Prif. Это означает, что общая рекомендация "есть больше клетчатки" пока не может быть заменена точным перечнем продуктов-протекторов слизистой.

Работа существенно расширяет понимание того, как питание влияет на целостность кишечного барьера и химический состав крови. Она доказывает, что часть метаболитов, которые считались "микробными", вырабатывается самим организмом. Для практического применения результатов потребуется определить конкретные источники Prif в пище и проверить их эффективность в клинических группах. Подробнее с данными можно ознакомиться в первоисточнике исследования.