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Опасная реакция выживших клеток: найден скрытый виновник стремительного распространения опухолей

Здоровье » Здравоохранение

Исследователи обнаружили, что клетки рака яичников, пережившие химиотерапию и перешедшие в состояние сенесценции (старения), выделяют фруктозу, которая стимулирует распространение опухоли. Работа на клеточных культурах, органоидах и мышиных моделях показала, что этот метаболит ослабляет связи между клетками, облегчая их отделение от основной массы. Результаты уточняют механизмы метастазирования, но пока не позволяют делать выводы о влиянии диеты пациентов на течение болезни.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Как фруктоза способствует метастазированию

При воздействии химиотерапии часть опухолевых клеток не погибает, а впадает в состояние сенесценции — они перестают делиться, но остаются метаболически активными. Такие клетки выделяют комплекс молекул (SASP), который традиционно связывали с белками и воспалением. Однако авторы работы из Вистаровского института и Университета Питтсбурга обнаружили в этом секрете значимую роль простых метаболитов.

Анализ показал, что после наступления сенесценции резко возрастает концентрация фруктозы. Соседние живые опухолевые клетки поглощают этот сахар, что приводит к перестройке их обмена веществ. В частности, снижается содержание холестерина в клеточной мембране. Это ослабляет межклеточные контакты, из-за чего раковые клетки легче отделяются от опухоли и начинают распространяться по организму (диссеминировать).

"Механизм, описанный в работе, показывает, что стареющие клетки превращаются в своего рода химический завод, который подготавливает почву для миграции соседних раковых клеток. Важно понимать, что здесь речь идет о локальном метаболическом воздействии внутри опухолевого микроокружения", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Методы и проверка результатов

Для изучения процесса ученые использовали модель высокозлокачественного серозного рака яичников. Комплекс исследований включал анализ тканей пациенток, работу с трехмерными органоидами (упрощенными моделями органов), метаболомный и пространственный транскриптомный анализы.

Чтобы исключить влияние самих сенесцентных клеток, исследователи провели эксперимент на мышах, вводя им не клетки, а только среду, в которой те находились. Это подтвердило, что за усиление распространения опухоли по брюшной полости отвечают именно выделяемые вещества. Когда из этой среды удалили белки, эффект сохранился, что позволило сфокусироваться на метаболитах и выявить фруктозу.

Этап проверки Результат
Введение среды без клеток Опухоль распространялась активнее, хотя скорость роста самих клеток не изменилась
Удаление белков из секретома Стимуляция распространения опухоли сохранилась
Блокировка транспорта фруктозы Способность клеток отделяться от опухоли значительно снизилась

Эти данные подтверждают, что именно метаболический путь с участием фруктозы является ключевым для повышения подвижности раковых клеток.

Границы выводов и ограничения

В ходе работы мышей перевели на диету с повышенным содержанием фруктозы, что привело к более выраженному распространению опухоли. Однако этот результат имеет серьезные ограничения в интерпретации.

Во-первых, данные получены на животных моделях и пока не подтверждены на людях. Во-вторых, исследование фокусируется на механизме работы сенесцентных клеток внутри организма. Это не означает, что употребление сладких продуктов или фруктов напрямую повышает риск метастазирования у пациентов, так как концентрация вещества в пище и его локальное выделение клетками опухоли — разные процессы.

Работа показывает, что клетки-"выжившие" после химиотерапии не являются пассивным остатком, а активно меняют среду вокруг себя. Это указывает на необходимость разработки комбинированной терапии: использования сенолитиков (препаратов, уничтожающих стареющие клетки) или средств, блокирующих транспорт фруктозы, вместе со стандартным лечением.

Подробности исследования опубликованы в журнале Nature Aging в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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