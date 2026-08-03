Опасная реакция выживших клеток: найден скрытый виновник стремительного распространения опухолей

Исследователи обнаружили, что клетки рака яичников, пережившие химиотерапию и перешедшие в состояние сенесценции (старения), выделяют фруктозу, которая стимулирует распространение опухоли. Работа на клеточных культурах, органоидах и мышиных моделях показала, что этот метаболит ослабляет связи между клетками, облегчая их отделение от основной массы. Результаты уточняют механизмы метастазирования, но пока не позволяют делать выводы о влиянии диеты пациентов на течение болезни.
При воздействии химиотерапии часть опухолевых клеток не погибает, а впадает в состояние сенесценции — они перестают делиться, но остаются метаболически активными. Такие клетки выделяют комплекс молекул (SASP), который традиционно связывали с белками и воспалением. Однако авторы работы из Вистаровского института и Университета Питтсбурга обнаружили в этом секрете значимую роль простых метаболитов.
Анализ показал, что после наступления сенесценции резко возрастает концентрация фруктозы. Соседние живые опухолевые клетки поглощают этот сахар, что приводит к перестройке их обмена веществ. В частности, снижается содержание холестерина в клеточной мембране. Это ослабляет межклеточные контакты, из-за чего раковые клетки легче отделяются от опухоли и начинают распространяться по организму (диссеминировать).
"Механизм, описанный в работе, показывает, что стареющие клетки превращаются в своего рода химический завод, который подготавливает почву для миграции соседних раковых клеток. Важно понимать, что здесь речь идет о локальном метаболическом воздействии внутри опухолевого микроокружения", — отметил биофизик Алексей Корнилов.
Для изучения процесса ученые использовали модель высокозлокачественного серозного рака яичников. Комплекс исследований включал анализ тканей пациенток, работу с трехмерными органоидами (упрощенными моделями органов), метаболомный и пространственный транскриптомный анализы.
Чтобы исключить влияние самих сенесцентных клеток, исследователи провели эксперимент на мышах, вводя им не клетки, а только среду, в которой те находились. Это подтвердило, что за усиление распространения опухоли по брюшной полости отвечают именно выделяемые вещества. Когда из этой среды удалили белки, эффект сохранился, что позволило сфокусироваться на метаболитах и выявить фруктозу.
|Этап проверки
|Результат
|Введение среды без клеток
|Опухоль распространялась активнее, хотя скорость роста самих клеток не изменилась
|Удаление белков из секретома
|Стимуляция распространения опухоли сохранилась
|Блокировка транспорта фруктозы
|Способность клеток отделяться от опухоли значительно снизилась
Эти данные подтверждают, что именно метаболический путь с участием фруктозы является ключевым для повышения подвижности раковых клеток.
В ходе работы мышей перевели на диету с повышенным содержанием фруктозы, что привело к более выраженному распространению опухоли. Однако этот результат имеет серьезные ограничения в интерпретации.
Во-первых, данные получены на животных моделях и пока не подтверждены на людях. Во-вторых, исследование фокусируется на механизме работы сенесцентных клеток внутри организма. Это не означает, что употребление сладких продуктов или фруктов напрямую повышает риск метастазирования у пациентов, так как концентрация вещества в пище и его локальное выделение клетками опухоли — разные процессы.
Работа показывает, что клетки-"выжившие" после химиотерапии не являются пассивным остатком, а активно меняют среду вокруг себя. Это указывает на необходимость разработки комбинированной терапии: использования сенолитиков (препаратов, уничтожающих стареющие клетки) или средств, блокирующих транспорт фруктозы, вместе со стандартным лечением.
Подробности исследования опубликованы в журнале Nature Aging в первоисточнике исследования.
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