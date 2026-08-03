Смертоносный вирус из США маскируется под грипп и поражает внутренние органы

В штате Нью-Йорк официально подтвержден первый случай заражения вирусом Бурбон (Bourbon virus). Редкая инфекция, передающаяся через укусы клещей, вновь привлекла внимание медиков из-за высокого уровня летальности и сложности диагностики. Пока заболевание фиксируется преимущественно в США, однако биологические особенности возбудителя заставляют инфекционистов сохранять бдительность и в других регионах мира.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Человек болеет гриппом

Происхождение и пути передачи

Вирус Бурбон относится к роду тоготовирусов. Свое название он получил в честь округа Бурбон в штате Канзас, где в 2014 году был выявлен первый случай заболевания у человека. До этого момента считалось, что вирусы этой группы поражают преимущественно животных.

Основным переносчиком инфекции являются иксодовые клещи, в частности вид Amblyomma americanum (одинокая звезда). Заражение происходит при укусе. Хотя данные о передаче вируса от человека к человеку остаются предметом дискуссий в научной среде, медики не исключают такую вероятность при тесном контакте с биологическими жидкостями больного.

"Вирус Бурбон относится к группе арбовирусов, вызывающих геморрагические лихорадки. Основная проблема в том, что его симптоматика на ранних стадиях не имеет специфических черт, что позволяет ему маскироваться под обычную респираторную инфекцию", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Симптомы и риски осложнений

Клиническая картина при заражении вирусом Бурбон напоминает тяжелое течение гриппа. Пациенты жалуются на резкий подъем температуры, выраженную слабость, боли в мышцах и суставах, тошноту. Однако патологический процесс развивается быстро: вирус атакует клетки крови, что приводит к снижению уровней лейкоцитов и тромбоцитов.

В отличие от сезонных вирусных инфекций, Бурбон способен вызывать полиорганную недостаточность. Под удар попадают сердечно-сосудистая система и почки. Отсутствие специфического противовирусного лечения делает болезнь крайне опасной для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых пациентов.

Трудности диагностики и статистика

Диагностика вируса Бурбон затруднена, так как стандартные тесты на клещевые инфекции (например, на болезнь Лайма или клещевой энцефалит) показывают отрицательный результат. Подтвердить наличие возбудителя можно только с помощью высокоточных методов ПЦР-диагностики в специализированных лабораториях.

Показатель Характеристика Летальность Около 10% (1 из 10 случаев) Основной риск Поражение внутренних органов и сепсис География Преимущественно США (Техас, Канзас, Нью-Йорк)

Меры предосторожности

На территории России вирус Бурбон на текущий момент не зарегистрирован. Тем не менее, учитывая миграцию птиц и перемещение грузов, инфекционисты рекомендуют не пренебрегать стандартной защитой от клещей. В регионах с высокой активностью этих членистоногих (Сибирь, Урал, Дальний Восток, средняя полоса) риск встречи с малоизученными патогенами сохраняется.

"Если после укуса клеща температура тела повысилась, появились тошнота или мышечная ломота, необходимо немедленно обратиться в инфекционное отделение. Самостоятельный прием антибиотиков в этом случае бесполезен, так как природа возбудителя — вирусная", — подчеркнула Светлана Полякова.

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