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Спасение от шума или путь к воспалению? Главные правила при использовании берушей

Здоровье

Беруши считаются надежным способом спастись от городского шума и наладить сон, однако их бесконтрольное использование несет скрытые угрозы для здоровья ушей. Регулярное блокирование слухового прохода нарушает естественные механизмы самоочищения, что приводит к образованию плотных серных пробок, раздражению кожи и развитию воспалительных процессов. 

Сон в берушах
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Сон в берушах

Правила выбора и гигиены аксессуаров для сна

Для ежедневного использования врачи рекомендуют выбирать изделия из гипоаллергенных материалов. Оптимальным вариантом считаются мягкие полиуретановые модели (одноразовые) или силиконовые (многоразовые). Главный критерий — отсутствие избыточного давления на стенки слухового прохода. Если после пробуждения ощущается ломота в ушах, значит, размер или форма подобраны неверно, что мешает полноценному отдыху тканей.

"Важно понимать, что даже самое качественное изделие накапливает на себе бактерии и частицы эпидермиса. Многоразовые модели нужно мыть с мылом и обрабатывать антисептиком строго после каждого использования. Одноразовые же, вопреки названию, часто используют неделями, хотя их стоит менять каждые 2-3 дня", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Особое внимание стоит уделить профилактике застоя секретов. При постоянном ношении берушей очищать уши специальными средствами (например, каплями для растворения серы) рекомендуется раз в две недели. При этом использование ватных палочек категорически запрещено, так как они только усугубляют проблему, утрамбовывая серу.

Почему нарушается самоочищение уха

Ошибочно полагать, что беруши сами заталкивают серу вглубь, подобно поршню. Механизм вреда иной: аксессуар создает физический барьер на выходе из канала. В норме сера должна постепенно выходить наружу при жевательных движениях, но "затычка" блокирует этот путь. В результате секрет скапливается, уплотняется и превращается в пробку, которая может вызвать снижение слуха или воспаление.

"Серные пробки — лишь вершина айсберга. Постоянная влажность и отсутствие вентиляции внутри уха создают идеальную среду для грибковых инфекций и наружного отита. Если вы чувствуете зуд или заложенность, использование любых вкладышей нужно немедленно прекратить", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

В некоторых случаях неправильно подобранные беруши провоцируют поверхностный сон. Вместо глубокого восстановления организм пребывает в состоянии полудремы из-за дискомфорта в ушных раковинах. Для тех, кто сталкивается с анатомическими особенностями строения уха, решением могут стать индивидуально изготовленные модели по слепку ушного прохода.

Когда тишина становится опасной привычкой

Специалисты предупреждают: если человек не может уснуть без берушей даже в тихой обстановке, это тревожный сигнал. Постоянная потребность в изоляции от звуков часто свидетельствует о повышенном уровне стресса и тревожности. Мозг привыкает к идеальной тишине, и любой минимальный шорох начинает восприниматься как угроза, что только усиливает расстройство сна.

"Использование берушей должно быть временной мерой, например, в поездках или при разовом шуме у соседей. Если же вы используете их годами, стоит проверить состояние нервной системы. Иногда за непереносимостью звуков скрываются серьезные нарушения, такие как апноэ сна или риск аритмии, когда мозг просто не может расслабиться", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Вместо постоянного "затыкания" ушей эксперты советуют решать проблему с источником шума: улучшать звукоизоляцию квартиры или использовать генераторы "белого шума", которые маскируют резкие звуки, не блокируя слуховой канал механически. Также важно следить за общим состоянием организма, так как гормональный сбой и работа щитовидной железы напрямую влияют на качество ночного отдыха.

Проблема при использовании Способ решения
Скопление серы Применение аптечных средств гигиены раз в 2 недели
Риск инфекции Мытье с мылом и дезинфекция после каждого сна
Давление и боль Замена жестких моделей на мягкий полиуретан или силикон
Тревожность Периодический отказ от берушей для адаптации мозга

Ответы на популярные вопросы о безопасности берушей

Как часто нужно менять одноразовые беруши?

Несмотря на то, что многие используют их неделями, гигиенический предел — 3-5 дней. Пористая структура полиуретана быстро впитывает кожное сало и пыль, становясь рассадником микробов.

Могут ли беруши вызвать отит?

Да, если вставлять их грязными руками или использовать при микротрещинах в ухе. "Парниковый эффект" под берушей способствует быстрому размножению патогенной флоры.

Помогают ли они при храпе партнера?

Частично. Беруши гасят высокие частоты, но низкочастотная вибрация от храпа все равно может улавливаться костями черепа. В таких случаях эффективнее лечить причину, так как ночной храп перегружает сердце спящего рядом.

Безопасно ли чистить уши ватными палочками перед использованием берушей?

Нет, это противопоказано. Палочки снимают защитный слой серы и могут травмировать кожу, что в сочетании с последующим ношением берушей многократно повышает риск воспаления.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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