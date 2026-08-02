Непереносимость лактозы: симптомы, причины, типы и современные способы диагностики

Около 16% взрослых жителей России сталкиваются с неприятными симптомами после употребления молочных продуктов, часто принимая непереносимость лактозы за обычное пищевое отравление. Вздутие, тяжесть и диарея — это не всегда следствие несвежей еды, а результат нехватки фермента лактазы, который должен расщеплять молочный сахар.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоко

Что такое лактазная недостаточность простыми словами

Непереносимость лактозы — это неспособность организма переработать сложный молочный сахар. В норме фермент лактаза в тонком кишечнике дробит его на глюкозу и галактозу. Если фермента мало, непереваренный сахар уходит в толстую кишку, становясь пищей для бактерий. Этот процесс сопровождается выделением газов и притоком воды, что и вызывает болезненные ощущения.

"Важно понимать, что для большинства взрослых снижение активности лактазы — это естественный процесс, заложенный генетически. Это не болезнь, а биологическая норма, требующая лишь коррекции рациона, а не агрессивного лечения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Существует два сценария развития проблемы. Врожденная форма встречается крайне редко и проявляется у младенцев с первых дней жизни. Куда чаще встречается приобретенная недостаточность. Она может быть временной — например, после курса антибиотиков или перенесенной инфекции, когда слизистая кишечника повреждена и временно не синтезирует фермент. Для нормализации состояния часто достаточно восстановить микрофлору, в чем могут помочь продукты, поддерживающие ЖКТ и обмен веществ.

Главные признаки: как понять, что виновато молоко

Специфические реакции организма обычно проявляются в интервале от 30 минут до двух часов после еды. Кишечник подает сигналы в виде отчетливого урчания, вздутия и схваткообразных болей. В отличие от инфекций, при непереносимости лактозы температура тела остается нормальной, а общее самочувствие страдает только в контексте пищеварения.

У детей раннего возраста симптомы могут быть смазаны. Временная неспособность переваривать молоко матери часто проходит сама собой по мере созревания пищеварительной системы. Однако родителям не стоит самостоятельно принимать решение о переходе на специальные смеси. Любые изменения в питании младенца должны быть согласованы со специалистом, чтобы не пропустить реальную патологию.

Аллергия или непереносимость: принципиальные отличия

Многие ошибочно объединяют эти понятия, хотя их механизмы полярны. Лактазная недостаточность — это дефицит фермента для расщепления углевода. Аллергия же — это агрессивный ответ иммунной системы на белок молока (казеин или сывороточные белки). Если при непереносимости максимум угрозы — это диарея и спазмы, то аллергия может вызвать отек Квинке или анафилактический шок.

"Истинная аллергия на молоко чаще встречается у детей до трех лет и нередко проходит с возрастом. У взрослых же мы обычно видим именно ферментативную недостаточность, которая, напротив, с годами может только усиливаться", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Признак Непереносимость лактозы Аллергия на белок Что не усваивается Молочный сахар (углевод) Молочный белок (казеин) Тип реакции Гастроэнтерологический дискомфорт Иммунный ответ (сыпь, отеки) Опасность Низкая (снижение качества жизни) Высокая (вплоть до шока) Возраст Чаще проявляется у взрослых Преимущественно у детей

Как подтвердить диагноз: от домашних тестов до клиники

Простейший способ самопроверки — элиминационная диета. Исключение всех молочных продуктов на несколько дней покажет, связано ли вздутие с лактозой. Однако такая проверка может быть обманчивой: иногда ЖКТ реагирует не на сахар, а на жирность продукта. Для постановки точного диагноза медики используют "золотой стандарт" — водородный дыхательный тест.

Существуют и другие методы: анализ крови на уровень глюкозы после нагрузки лактозой и генетическое тестирование. Последнее помогает выявить предрасположенность к снижению выработки фермента с возрастом. Иногда симптомы непереносимости накладываются на другие состояния, такие как хроническая чувствительность кишечника, что требует комплексного обследования.

Жизнь без лактозы: стратегия питания и лечения

Полностью отказываться от молочного часто не требуется. Большинство людей с гиполактазией спокойно усваивают до 12 граммов лактозы за раз (стакан молока). Кроме того, в выдержанных сырах и живых йогуртах сахара почти не остается — его перерабатывают бактерии. Тем, кто хочет сохранить привычный вкус, доступны безлактозные версии продуктов.

"При переходе на безлактозную диету критически важно следить за балансом минералов. Чтобы не допустить дефицита кальция, стоит чаще включать в рацион кунжут, миндаль, листовую зелень или рыбу", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для случаев, когда избежать молочных продуктов невозможно (например, на банкете), существуют аптечные препараты лактазы. Принятые перед едой, они искусственно восполняют нехватку фермента, предотвращая брожение. Это позволяет вести обычный образ жизни без страха перед случайным попаданием молочного сахара в блюдо.

Ответы на популярные вопросы о непереносимости лактозы

Можно ли вылечить непереносимость лактозы навсегда?

Генетически обусловленная (возрастная) форма не лечится, так как это особенность организма. Однако вторичная непереносимость, вызванная болезнями кишечника, исчезает после восстановления слизистой.

Почему симптомы появились только во взрослом возрасте?

Это связано с биологической программой: у многих людей активность гена, отвечающего за лактазу, плавно снижается после завершения периода грудного вскармливания.

Безопасно ли пить безлактозное молоко?

Да, это обычное молоко, в которое на производстве уже добавлен фермент. Оно сохраняет все витамины и белок, но углевод в нем уже расщеплен на простые сахара, поэтому оно кажется слаще на вкус.

Правда ли, что лактоза есть в колбасе и хлебе?

Да, молочный сахар часто используют в пищевой промышленности как текстуратор или подсластитель. При высокой чувствительности необходимо проверять состав даже немолочных продуктов.

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