Мучительные боли в животе отступили: древняя практика изменила работу кишечника у тысяч людей

Йога часто воспринимается как инструмент для релаксации или развития гибкости, однако новые данные указывают на её терапевтический потенциал в гастроэнтерологии. Исследователи обнаружили, что регулярная практика помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК) — состояния, которым страдает до 15% взрослого населения планеты.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается йогой в парке

Связь мозга и кишечника

Синдром раздраженного кишечника проявляется болями в животе, вздутием и нарушением стула. Природа заболевания тесно связана с осью "мозг — кишечник": стресс и тревога часто провоцируют обострение физических симптомов. Йога воздействует на вегетативную нервную систему, снижая активность симпатического отдела ("бей или беги") и стимулируя парасимпатический, отвечающий за отдых и пищеварение.

"При СРК кишечник становится гиперчувствительным к любым сигналам. Техники осознанного дыхания и мягкие асаны помогают снизить этот порог чувствительности, уменьшая интенсивность спазмов и вздутия за счет коррекции психоэмоционального фона", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Насколько убедительны доказательства

Систематические обзоры и клинические испытания показывают, что йога может быть столь же эффективна в управлении симптомами СРК, как и специализированные диеты (например, Low FODMAP) или умеренная физическая активность вроде ходьбы. Однако важно учитывать качество данных. Большинство работ основано на небольших выборках пациентов, а эффект "плацебо" в исследованиях образа жизни всегда выше, чем при приеме лекарств.

Параметр Результат влияния йоги Болевой синдром Заметное снижение интенсивности у 60-70% участников Качество жизни Улучшение за счет снижения тревожности Пищеварение Нормализация моторики (при регулярных занятиях)

Практические рекомендации и риски

Для достижения результата специалисты рекомендуют заниматься не менее 30 минут 3-5 раз в неделю. Основной акцент делается на хатха-йогу, где преобладают медленные движения и контроль дыхания. Скручивания и глубокие наклоны следует выполнять с осторожностью, особенно в период обострения болей, чтобы не спровоцировать дополнительный дискомфорт.

Йога не должна заменять основное лечение, назначенное врачом. Это вспомогательный метод, который лучше всего работает в комплексе с диетотерапией и, при необходимости, медикаментозной поддержкой. Если симптомы включают потерю веса, наличие крови в стуле или ночные боли, самопомощь недопустима — требуется исключить более серьезные патологии.