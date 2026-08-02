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75 минут вместо трех тренировок: новый ритм ходьбы помогает снижать жир и укреплять сердце

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Ученые из Школы общественного здравоохранения медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) обнаружили, что интервальная ходьба в быстром темпе всего один раз в неделю существенно снижает количество жира в организме и улучшает работу сердца и легких. Результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, показывают: эффект от одной интенсивной тренировки сопоставим с результатами тех, кто занимается трижды в неделю, как того требуют традиционные медицинские рекомендации.

Девушки хоядт в парке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки хоядт в парке

Опасность "центрального" жира

Ожирение — это хроническое состояние, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани. Наибольшую тревогу у медиков вызывает центральное (абдоминальное) ожирение, когда жир концентрируется в области живота. Такая локализация напрямую связана с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и преждевременной смерти.

Физическая активность признана ключевым инструментом в борьбе с лишним весом, однако для многих людей регулярность становится главным препятствием. Традиционные схемы тренировок подразумевают посещение зала или активные занятия не менее трех раз в неделю, что зачастую невозможно из-за плотного рабочего графика или семейных обязательств.

"Абдоминальный жир — это не просто эстетическая проблема, а активный эндокринный орган, который провоцирует воспаление в сосудах. Снижение объема талии даже на несколько сантиметров значимо уменьшает нагрузку на миокард и риск развития диабета второго типа", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Интервальный метод: стратегия для занятых

Интервальная тренировка строится на чередовании периодов высокой интенсивности и активного отдыха (ходьбы в спокойном темпе). С сентября 2021 по сентябрь 2024 года исследователи наблюдали за 315 взрослыми жителями Гонконга с избыточной массой тела и центральным ожирением.

Участников разделили на три группы:

  • Первая группа выполняла 75-минутную интервальную тренировку один раз в неделю.
  • Вторая группа распределяла те же 75 минут на три занятия в неделю.
  • Контрольная группа посещала только лекции о здоровом образе жизни.

Ученые оценивали состав тела участников с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (денситометрии) до начала эксперимента, через 16 недель и спустя полгода после завершения программы.

Один раз в неделю — достаточно?

К 16-й неделе обе группы, практиковавшие интервальную ходьбу, показали практически идентичные результаты. Исследователи зафиксировали снижение общей массы жира, уменьшение процента жировой ткани и обхвата талии. Кроме того, у участников значительно улучшилась кардиореспираторная выносливость.

Параметр сравнения 1 тренировка (75 мин) 3 тренировки (по 25 мин)
Снижение массы жира Выраженное Аналогичное
Уменьшение талии Зафиксировано Зафиксировано
Выносливость сердца Улучшилась Улучшилась

Автор исследования, профессор Парко Сиу Мин-фай, подчеркивает, что формат "воина выходного дня", когда вся активность сосредоточена в один день, является жизнеспособной альтернативой изнурительным ежедневным графикам. Это особенно важно для людей, которым психологически трудно настроиться на частые походы в спортзал.

"Несмотря на эффективность редких тренировок, важно учитывать исходное состояние суставов и уровень артериального давления. Резкий переход к интенсивной интервальной ходьбе без подготовки может быть травматичен, поэтому начинать стоит с консультации терапевта", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Что именно считается интервальной ходьбой?

Это чередование 3-5 минут очень быстрого шага (на грани одышки) с 3-5 минутами ходьбы в обычном, комфортном темпе для восстановления сил.

Можно ли заменить интервальную ходьбу бегом?

Бег создает значительно большую ударную нагрузку на колени и позвоночник, что при избыточном весе может привести к травмам. Ходьба в этом плане безопаснее и доступнее.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов; врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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