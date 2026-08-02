Его почти не замечают врачи: редкий вирус после укуса клеща расширяет свою территорию

В штате Нью-Йорк зафиксирован первый случай заражения вирусом Бурбон — редким ортонайровірусом, который передаётся укусами клещей. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). До этого вирус встречался преимущественно на юге США: в штатах Канзас, Оклахома, Миссури, Арканзас и Техас. Новый случай расширяет известную ареальность возбудителя и напоминает о необходимости внимательности после укусов клещей не только в традиционных эндемичных зонах.
Вирус Бурбон был выявлен впервые в 2014 году у жителя округа Бурбон (штат Канзас), умершего от тяжелой фбрильной болезни с поражением крови. С тех пор зарегистрировано менее десяти подтверждённых случаев. Малочисленность наблюдений означает, что клиническая картина, исходы и факторы риска остаются не до конца уточненными. Достоверно известно, что возбудитель относится к роду Thogotovirus (семейство Orthonairoviridae), а вектором выступают клещи Amblyomma americanum (звездчатый клещ) и, вероятно, Dermacentor variabilis (американский собачий клещ). Оба вида широко распространены на востоке США.
По данным CDC и опубликованным описаниям случаев, инкубационный период составляет от нескольких дней до двух недель. Заболевание начинается острее: высокая лихорадка, сильная слабость, головная боль, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота. У части пациентов появляется макуlopапулезная сыпь. В анализах крови характерны тромбоцитопения и лейкопения — снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов, что напоминает картину других тяжелых клещевых инфекций (эрлихиоз, анаплазмоз, вирус сердечно-земновой лихорадки).
Тяжелые случаи осложняются многорганной недостаточностью, коагулопатией и неврологическими симптомами. Летальные исходы фиксировались, преимущественно у пожилых людей и пациентов с иммунодефицитами. Специфической этиотропной терапии не существует: лечение симптоматическое — инфузионная поддержка, коррекция коагулопатии, при необходимости — искусственная вентиляция легких. Противо вирусные препараты не проходят клинических испытаний по данному индикации.
"Вирус Бурбон остаётся малоизученным именно из-за крайней редкости случаев. У нас нет систематических данных о естественном течении, частоте бессимптомных форм или длительности вирусемии. Врачи должны держать этот диагноз в виду при фбрильной болезни с тромбоцитопенией после укуса клеща в эндемичных районах, но паники повода нет — риск заражения для отдельного человека остаётся очень низким", — подчёркнула врач-инфекционист Светлана Полякова.
Подтверждение диагноза требует молекулярно-генетических методов (RT-PCR) или выделения вируса в культуре — анализы, доступные только в специализированных лабораториях (CDC и отдельные штатные лаборатории). Рутинные панели по клещевым инфекциям вирус Бурбон не включают. Это создаёт риск недооценки частоты заболеваемости: пациенты с лёгкими формами могут оставаться недиагностированными, а тяжёлые случаи списываются на другие этиологии.
Дифференциальный диагноз ведётся с эрлихиозом, анаплазмозом, бабезиозом, вирусом Пауассан, лимборелезом, а также с сепсисами бактериальной этиологии. Ключевой анамнестический момент — укус клеща за 1-14 дней до начала болезни, однако пациенты часто не замечают укуса.
Специфической профилактики (вакцины) не существует. Единственная надёжная защита — предотвращение укусов клещей: репелленты на основе DEET, пикаридина или IR3535 на открытых участках кожи; обработка одежды перметрином; ношение закрытой одежды светлых тонов при выходе в лес, высокую траву, кустарники; регулярный осмотр тела и бытовых животных после прогулок. Если клещ присасался, его нужно удалить как можно скорее (пинцетом, захватывая у ротового аппарата, без раздавивания) и обратиться за медицинской консультацией при появлении лихорадки или других симптомов в течение трёх недель.
Важно: антибиотики профилактически при укусе клеща от вируса Бурбон неэффективны — это вирусная инфекция. Назначение доксициклина оправдано только для профилактики бактериальных клещевых инфекций (лимборелез, анаплазмоз, эрлихиоз) по существующим схемам и в соответствующих регионах.
На территории России вирус Бурбон не выявлялся. Однако подвижность векторов и изменение климата расширяют ареалы клещевых инфекций. В европейской части России и на Дальнем Востоке циркулируют другие найровирусы (в том числе вирус Кемерово, вирус Чимга), а также вирус клещевого энцефалита — флавивирус, требующий вакцинальной профилактики в эндемичных регионах. Принципы защиты от укусов универсальны для всех клещеносных инфекций.
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