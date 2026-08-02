Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, Йельского университета и Калифорнийского университета в Ирвайне разрабатывают препараты нового поколения для борьбы с малярией и бабезиозом. Исследователи планируют превратить природные соединения в лекарства, которые будут эффективны даже против штаммов паразитов, устойчивых к существующим методам лечения.

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Работа сосредоточена на двух классах соединений: изонитрилах, производных лееламина (вещества из коры сосны), и пирролоиминохинонах, которые изначально были выделены из морских губок. Оба типа веществ показали высокую активность против возбудителей малярии и бабезиоза — заболеваний, вызванных близкородственными паразитами, атакующими эритроциты крови.

Метод ученых заключается в упрощении структуры природных молекул. Натуральные соединения часто слишком сложны для массового производства, поэтому команда химиков и биологов оптимизирует их синтез, чтобы сделать будущие лекарства доступными и дешевыми в производстве. В течение пяти лет исследователи будут проверять безопасность веществ на лабораторных и животных моделях.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что поскольку малярийные плазмодии и возбудители бабезиоза относятся к одной группе, воздействие на общие для них биологические механизмы позволяет создавать универсальные противопаразитарные средства.

Одной из главных целей проекта является поиск путей воздействия, которые отличаются от тех, что используют современные лекарства. Если соединения атакуют паразитов иным способом, это позволит преодолеть проблему лекарственной резистентности. Кроме того, авторы стремятся создать препарат, который не только уничтожит инфекцию в организме, но и заблокирует передачу паразитов от одного носителя к другому.

На текущем этапе работа представляет собой доклиническую разработку; эффективность и безопасность соединений в условиях живого организма еще предстоит подтвердить. В перспективе исследователи предполагают, что данные вещества могут оказаться действенными и против других паразитов группы апикомплексов, включая Toxoplasma.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов