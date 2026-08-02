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Горькая правда о долголетии: человечество стало дольше болеть перед неизбежным финалом

Здоровье » Здравоохранение

Анализ статистических данных по 204 странам выявил, что период жизни с болезнями растет быстрее, чем общая продолжительность жизни человека. Исследование основано на показателях Глобального бремени болезней (ГББ) за период с 1990 по 2023 год и показывает, что увеличение срока жизни не сопровождается пропорциональным ростом периода здоровья.

Недостаток сна и здоровье
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Недостаток сна и здоровье

Динамика здоровой жизни

В основе работы лежит статистический анализ данных ГББ, которые характеризуют смертность и инвалидность от основных заболеваний, травм и факторов риска. За 33 года средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире увеличилась с 64,6 до 73,8 года. Однако показатель здоровой жизни за тот же период вырос медленнее — с 55,9 до 63,1 года.

Это означает, что временной разрыв между началом возрастных проблем со здоровьем и смертью увеличился. В 1990 году этот период составлял в среднем 8,7 года (13,6% от общей жизни), а к 2023 году он вырос до 10,7 года (14,5%).

Регион / Группа Средний период болезней в конце жизни
Мировой средний показатель 10,7 года
Развитые страны (США, Канада, Австралия) 12,1 года
Тропическая Африка 9 лет

Данные показывают, что в развитых странах, где общая продолжительность жизни выше, период жизни с заболеваниями также оказывается самым длительным.

Гендерные различия в старении

Исследователи зафиксировали существенную разницу между мужчинами и женщинами независимо от географического региона. Женщины живут дольше, но и период их болезни в пожилом возрасте более продолжителен: 12,1 года против 9,3 года у мужчин.

"Разница в продолжительности болезней между полами может быть обусловлена как социальными факторами, так и биологическими механизмами. Существуют данные о том, что естественный отбор мог закрепить гены, поддерживающие здоровье пожилых мужчин, но оказывающие негативное влияние на женщин", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Что составляет период болезней

Важно понимать, из чего складывается этот временной отрезок. В данные ГББ включены все расстройства: от тяжелых патологий до бытовых травм. Однако более половины периода болезней приходится на хронические несмертельные состояния:

  • расстройства опорно-двигательного аппарата (боли в спине, суставах);
  • психические нарушения, включая депрессию;
  • постепенное ухудшение зрения и слуха.

Это указывает на то, что рост "болезненного" периода связан не столько с успехом в лечении смертельных заболеваний, сколько с накоплением хронических дегенеративных изменений.

Граница выводов исследования

Работа представляет собой статистический анализ массивов данных и выявляет корреляцию между ростом продолжительности жизни и увеличением периода болезней. Она не доказывает причинно-следственную связь напрямую, но позволяет констатировать общемировой тренд.

Материал не дает ответа на вопрос, почему именно сейчас этот разрыв начал увеличиваться. Также исследование основывается на средних величинах по странам и группам, что может скрывать индивидуальные особенности старения разных популяций.

В целом работа уточняет понимание качества жизни в пожилом возрасте: медицина успешно продлевает жизнь, но пока не обеспечивает пропорционального увеличения периода полноценного здоровья. Для понимания механизмов этого процесса требуются дополнительные фундаментальные исследования на молекулярном и генетическом уровнях, подобные тем, что проводятся на модельных организмах. Подробности анализа опубликованы в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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