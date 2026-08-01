Соль оказалась лишь частью проблемы: что действительно помогает держать давление под контролем

Традиционный подход к борьбе с высоким артериальным давлением, сфокусированный исключительно на отказе от соли, требует пересмотра. Согласно отчету, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, эффективность контроля гипертонии значительно возрастает, если ограничение натрия сопровождается увеличением потребления калия. Эксперты настаивают на том, что эти два фактора должны рассматриваться как единый механизм регуляции сердечно-сосудистой системы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор меряет давление пациенту

Взаимодействие нутриентов вместо запретов

Артериальная гипертония затрагивает более 1,28 миллиарда взрослых по всему миру, оставаясь ключевой причиной развития инфарктов и инсультов. Стандартные рекомендации ВОЗ и национальных систем здравоохранения десятилетиями ставили во главу угла минимизацию соли (хлорида натрия). Однако данные, собранные комитетом IAFNS, указывают на физиологическую взаимозависимость: натрий удерживает жидкость в организме, повышая давление, в то время как калий помогает сосудам расслабляться и облегчает выведение излишков натрия почками.

Исследователи подчеркивают, что в большинстве стран мира ситуация выглядит зеркально неправильной: потребление натрия повсеместно превышает нормы, а уровень калия в рационе остается критически низким. Авторы отчета предлагают перейти к "интегративной физиологии", где фокус смещается с изолированного избегания соли на создание богатой калием диетической среды.

"Важно понимать, что калий — это не просто добавка, а физиологический антагонист натрия. Если мы только убираем соль, но не восполняем дефицит калия, сосудистая стенка не получает необходимого ресурса для адаптации к нагрузкам. При жалобах на давление маршрут пациента должен начинаться не только с тонометра, но и с анализа привычек питания", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Источники калия и промышленная альтернатива

Основными источниками калия остаются цельные продукты: овощи, фрукты, бобовые и молочные изделия. Внедрение калия в рацион возможно и через переработанные продукты, где производители заменяют часть хлорида натрия на соли калия. Однако этот метод имеет технологический предел — избыток калиевых солей придает пище специфический металлический привкус, что ограничивает возможности пищевой индустрии.

Группа продуктов Примеры с высоким содержанием калия Овощи и зелень Шпинат, запеченный картофель, тыква Бобовые Чечевица, фасоль, нут Фрукты Бананы, курага, чернослив

Ограничения и врачебный контроль

Несмотря на очевидную пользу калия для большинства гипертоников, бесконтрольное увеличение его потребления через БАДы или заменители соли может быть опасным. Существует категория пациентов, для которых избыток калия (гиперкалиемия) не менее критичен, чем избыток соли. Это требует осторожности при самостоятельной коррекции диеты.

"Попытки резко увеличить дозы калия с помощью аптечных препаратов без контроля врача рискованны, особенно для людей с хроническими заболеваниями почек или принимающих определенные группы препаратов от давления (например, ингибиторы АПФ). В таких случаях почки могут не справляться с выведением минерала, что чревато нарушениями сердечного ритма", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова ; врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов