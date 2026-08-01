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Деменция отступила на шаг: привычки, которые помогли пожилым улучшить работу мозга

Здоровье » Здравоохранение

Комплексная программа изменения образа жизни помогла значимо улучшить когнитивные функции у пожилых людей в Латинской Америке. Результаты исследования LatAm-FINGERS показали, что сочетание физических нагрузок и тренировки мозга эффективнее всего работает для групп с высоким риском развития деменции, однако работа пока не доказывает прямого снижения частоты заболеваемости.

Деменция
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Деменция

В эксперименте приняли участие 1200 добровольцев в возрасте от 60 до 77 лет из таких стран, как Аргентина, Бразилия, Мексика и Колумбия. Исследователи разделили участников на две группы: контрольная получала лишь общие советы по здоровью, а основная — многофакторную поддержку. Программа включала индивидуальные планы питания с учетом региональных продуктов, занятия спортом в подходящих климатических условиях, социальную активность и специализированные упражнения для мозга.

Для оценки результата ученые использовали z-score — статистический показатель изменения когнитивных способностей (памяти и скорости мышления). В группе с комплексным вмешательством общая функция мозга улучшилась на 55% по сравнению с контрольной группой. Разница в z-score составила 0,11 пункта, что более чем в два раза превышает результаты аналогичного исследования FINGER, проведенного ранее в Финляндии.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что высокая эффективность программы в Латинской Америке может быть связана с тем, что участники имели больше модифицируемых факторов риска — например, более низкий уровень образования и худшие показатели метаболического здоровья. В таких условиях влияние здоровых привычек проявляется сильнее, чем у людей с изначально низким риском.

Несмотря на общий успех, анализ данных выявил гендерный разрыв: программа не оказала значимого влияния на когнитивные способности мужчин. Авторы предполагают, что это связано с более низкой вовлеченностью мужчин в предложенные виды активности, например в групповые занятия спортом.

Результат исследования уточняет, что профилактика деменции должна быть персонализированной и адаптированной под культурный и социальный контекст группы. Главным ограничением остается длительность эксперимента: за два года ученые зафиксировали улучшение когнитивных функций, но не общее снижение числа случаев заболевания деменцией. Для подтверждения того, что такие меры действительно предотвращают болезнь в долгосрочной перспективе, потребуются более масштабные и длительные наблюдения.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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