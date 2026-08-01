Мозг под угрозой: какие признаки микроинсульта появляются за минуты до опасного приступа

Транзиторная ишемическая атака (ТИА, "микроинсульт") — опасный сигнал о риске инсульта. Даже если симптомы проходят за сутки, нужна срочная помощь: игнорирование ТИА повышает вероятность полноценного инсульта, особенно в ближайшие 48 часов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Микроинсульт и боль в груди

Механизм временного сбоя: почему клетки мозга выживают

Транзиторная ишемическая атака возникает из-за кратковременного перекрытия кровотока в одном из сосудов головного мозга. В отличие от полноценного инсульта, при ТИА клетки начинают испытывать острое кислородное голодание, но процесс не доходит до некроза.

Кровоснабжение восстанавливается естественным путем до того, как ткани успевают безвозвратно погибнуть.

"Главная опасность ТИА заключается в ее ложном ощущении благополучия. То, что симптомы прошли через час или два, не означает, что мозг в безопасности. Это лишь пауза перед возможной катастрофой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Сложность диагностики и скрытые риски

Одной из главных проблем врачи называют "невидимость" атаки для стандартных методов обследования. В момент приступа даже высокоточные КТ и МРТ могут не показать повреждений, так как очаги поражения тканей попросту отсутствуют.

Однако именно это затрудняет своевременное распознавание угрозы. Риск развития полноценного поражения мозга остается максимально высоким в первые двое суток после эпизода.

Важно понимать, что даже если симптомы исчезли, сосудистая система уже дала сбой. У женщин, например, дополнительным фактором риска могут выступать гормональные нарушения, такие как синдром поликистозных яичников, который негативно влияет на состояние сосудов.

Также значимую роль играет апноэ сна, создающее регулярную гипоксию, которая изнашивает механизмы регуляции мозгового кровотока.

Семь тревожных сигналов: когда вызывать скорую

Врачи выделяют ключевые симптомы, которые нельзя игнорировать, даже если они длятся всего несколько минут. К ним относятся внезапная слабость или онемение конечностей (чаще с одной стороны), перекос лица, а также резкое нарушение речи или чувствительности.

Кроме того, опасными признаками считаются:

Внезапная потеря зрения или двоение в глазах;

Сильное головокружение, сопровождающееся тошнотой и шаткостью походки;

Потеря координации движений;

Резкая и нестерпимая головная боль без видимых причин.

"Любое острое нарушение чувствительности или координации — это повод для экстренного обследования. Мы должны не просто купировать симптомы, а найти причину, которая перекрыла сосуд, будь то тромб или спазм", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Причины сосудистых атак: от бляшек до аритмии

Основным виновником ТИА чаще всего становится атеросклероз, когда бляшки сужают просвет сонных или позвоночных артерий. Нередко причиной становятся кардиологические патологии. Мерцательная аритмия и пороки клапанов сердца провоцируют образование тромбов, которые могут мигрировать в мозг.

Для оценки общего состояния сосудов специалисты рекомендуют обращать внимание на показатели давления на ногах - значительная разница с показателями на руках может указывать на системный атеросклероз. Также стоит помнить об опасности самолечения: бесконтрольный прием препаратов, например, аспирина, может привести к тяжелым внутренним кровотечениям.

"Многие пациенты пытаются "разжижать кровь" самостоятельно, не понимая, что причина атаки может быть в нарушении ритма сердца или воспалении стенок сосудов. Без точной диагностики такая самодеятельность смертельно опасна", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Миф о микроинсульте Медицинский факт Симптомы прошли — значит, все в порядке Риск большого инсульта максимален в первые 48 часов Это болезнь только пожилых людей ТИА встречается у молодых при аритмиях и патологиях сосудов КТ всегда покажет изменения При ТИА очаги поражения на снимках обычно отсутствуют Можно лечиться дома аспирином Самолечение грозит желудочным кровотечением и инсультом

Ответы на популярные вопросы о микроинсульте

Чем ТИА отличается от обычного инсульта?

При ТИА кровоток блокируется временно, и клетки мозга испытывают голодание, но не погибают. При инсульте кровоснабжение не восстанавливается само, что ведет к смерти участка мозга и стойкой инвалидности.

Почему врачи настаивают на госпитализации, если пациенту уже стало легче?

Стационар необходим для поиска причины атаки. Если не устранить источник (например, тромб в сердце или бляшку в артерии), повторный удар может произойти в любой момент и быть гораздо сильнее.

Может ли стресс спровоцировать атаку?

Стресс вызывает резкий скачок давления и спазм сосудов, что на фоне уже имеющегося атеросклероза может стать спусковым крючком для ишемической атаки.

Какие обследования обычно проводят в больнице?

Врачи назначают УЗИ сосудов шеи, ЭКГ для поиска аритмии, анализы на свертываемость крови и, при необходимости, МРТ в сосудистом режиме.

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