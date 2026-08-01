Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение ранее запрещенного TikTok в Узбекистан принесло бюджету 1,67 млрд сумов
Штраф за пестициды: как нарушение сроков уведомления угрожает пасекам
В Казахстане с августа повится много новых запретов и штрафов по многим категориям
Цены на топливо в Великобритании достигли максимума с 2022 года
20 млрд долларов и громкий конфликт: почему ФИФА остановила новый проект
В ДНР отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и улиц
Добавьте всего один ингредиент в конце варки — яблочный джем станет густым и янтарно-прозрачным
Неблагоприятные метеорологические условия вызовут скопление вредных выбросов в Казахстане
Кошка снова принесла мышь? Вот почему это может обернуться смертельной опасностью для всей семьи

Почему в жару отекают ноги и что делать прямо сейчас: советы врачей, которые действительно работают

Здоровье » Здоровье и профилактика » Первая помощь

Летний зной часто сопровождается неприятным "эффектом сосисок" — когда стопы и голени заметно увеличиваются в объеме, а обувь начинает давить. Врачи напоминают: хотя жара действительно создает нагрузку на сосуды, важно понимать границы нормы, чтобы не пропустить опасные сигналы организма, требующие немедленного обращения к специалистам.

Отеки ног
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Отеки ног

Почему жара провоцирует задержку жидкости

При повышении температуры воздуха сосуды расширяются для эффективной терморегуляции. В результате стенки капилляров становятся более проницаемыми, и жидкая часть крови проникает в окружающие ткани.

Если человек долго пребывает в неподвижности, нарушение оттока лимфы лишь усугубляет ситуацию. Правильная защита от жары помогает минимизировать риски, однако стоит учитывать, что не только внешние факторы, но и некоторые лекарства способны удерживать влагу.

"Отеки возникают, когда сосудистая система не справляется с тепловой нагрузкой. Важно отслеживать, проходят ли они после ночного отдыха или кратковременного охлаждения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Когда отеки становятся медицинской проблемой

Отечность, которая не исчезает после полноценного сна, требует пристального внимания. Особое опасение вызывают асимметрия, боли в ногах или резкие колебания массы тела. Подобные симптомы могут быть предвестниками серьезных патологий, включая заболевания почек, сердца или сосудистые катастрофы.

"Если отек сопровождается одышкой или чувством сердцебиения, это повод немедленно обратиться к кардиологу. Часто скрытые болезни сердца проявляются именно через задержку жидкости", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Экспресс-методы для снятия отечности

Для улучшения венозного оттока врачи рекомендуют приподнять ноги выше уровня сердца на 15-20 минут. Помогают и упражнения — простые движения стопами активируют мышцы голени, действующие как насос. Применение прохладного душа предпочтительнее ледяного, так как резкий холод вызывает спазм сосудов, что может только нагрузить сердечно-сосудистую систему.

Роль питания и водного баланса

Миф об ограничении воды как способе борьбы с отеками лишь вредит здоровью, вызывая сгущение крови. Ключ к успеху — контроль уровня соли. Сбалансированный рацион с акцентом на калий поможет организму естественным образом справляться с нагрузкой.

"Отказ от соленого и полуфабрикатов важнее, чем сокращение потребления воды. Избыток натрия буквально притягивает жидкость в ткани", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Проявление Причина
Мягкие, проходящие к утру Физиологическая реакция на жару
Асимметричный отек Возможный тромбоз или венозная патология
Отеки с одышкой и болями Вероятное заболевание сердца

Ответы на популярные вопросы о здоровье в жару

Влияет ли употребление кофе на отечность в летнее время?

Кофеин обладает слабым мочегонным эффектом, но при обезвоживании организма в жару он может способствовать выведению жидкости, что не всегда полезно. Важно соблюдать умеренность.

Можно ли использовать мочегонные препараты при отеках ног?

Прием любых мочегонных без назначения врача категорически запрещен. Они могут вызвать серьезный электролитный дисбаланс и нарушить работу сердца.

Почему одна нога может отекать сильнее другой?

Асимметрия — серьезный симптом, который может указывать на варикозную болезнь или тромбоз глубоких вен, требующий обследования у флеболога.

Помогают ли компрессионные чулки при летних отеках?

Компрессионный трикотаж помогает улучшить венозный отток, однако подбирать его необходимо совместно со специалистом, учитывая индивидуальные показания.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
От мобильной грядки до детской песочницы: 10 идей для старого пластика на даче
Садоводство, цветоводство
От мобильной грядки до детской песочницы: 10 идей для старого пластика на даче
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Последние материалы
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Бишкек принимает Чемпионат мира по водно-моторному спорту с 1 по 4 августа
Первый щелчок пистолета — не случайность: игнорируя его, вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт
Главная ловушка подержанных гибридов: почему реальный ресурс невозможно определить на глаз
Родители в ужасе от сорванного отдыха: посредник оставил школьников без билетов и отелей
Граждане Киргизии и Таджикистана столкнулись с новыми жесткими правилами при оформлении виз в США
Землетрясение в Японии остановило заводы Toyota, Nissan и Mitsubishi
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ипотечные каникулы для многодетных семей: новые условия получения льготы
Как жук-нарывник обманывает пчел с помощью синтеза цветочных ароматов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.