Годы борьбы могут оказаться лишними: врачи научились устранять причину непроизвольных спазмов лица

Непроизвольное подергивание мышц на одной стороне лица — гемифациальный спазм — часто воспринимается окружающими как нервный тик или временная реакция на стресс. Однако для самого человека это состояние превращается в серьезный барьер, разрушающий профессиональную карьеру и социальные связи. Многие пациенты годами живут в изоляции, не зная, что медицина способна полностью избавить их от этого дефекта с помощью хирургического вмешательства.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинский кабинет

Почему лицо "живет своей жизнью"

Гемифациальный спазм — это неврологическое нарушение, при котором мышцы лица сокращаются вопреки воле человека. Обычно процесс начинается с едва заметного трепетания века, но со временем спазмы распространяются на щеку, угол рта и шею. В тяжелых случаях глаз может полностью закрываться, что мешает вождению автомобиля, чтению и простому визуальному контакту.

Основной причиной патологии считается компрессия лицевого нерва. Чаще всего это происходит из-за того, что близлежащий кровеносный сосуд — обычно артерия — начинает давить на нерв в месте его выхода из ствола головного мозга. Постоянная пульсация повреждает защитную оболочку нервных волокон, вызывая "короткое замыкание" и хаотичные импульсы, заставляющие мышцы сокращаться.

"Важно понимать, что гемифациальный спазм крайне редко проходит сам по себе. Постоянное раздражение нерва может привести к мышечной усталости и даже частичному парезу мимических мышц, поэтому игнорировать симптомы или списывать их на обычный стресс не стоит", — объяснил врач-невролог, специалист по заболеваниям головного мозга и нервной системы Артём Синицын.

От инъекций до операционного стола

На начальных этапах врачи часто предлагают консервативную терапию. Она помогает снизить частоту приступов, но редко решает проблему радикально. Основные методы включают:

Медикаментозное лечение: противосудорожные препараты могут уменьшить возбудимость нерва, но их прием часто сопровождается сонливостью и головокружением.

противосудорожные препараты могут уменьшить возбудимость нерва, но их прием часто сопровождается сонливостью и головокружением. Инъекции ботулотоксина: на сегодняшний день это "золотой стандарт" симптоматического лечения. Токсин блокирует передачу импульса от нерва к мышце, временно парализуя ее. Эффект длится 3-4 месяца, после чего процедуру нужно повторять.

Метод лечения Результат Ботулинотерапия Временное расслабление мышц, требуется пожизненное повторение Лекарственная терапия Частичное снижение симптомов, риск побочных эффектов Микроваскулярная декомпрессия Полное устранение причины спазма, долгосрочный эффект

Когда нейрохирургия становится выходом

Единственным способом навсегда избавиться от патологии является операция — микроваскулярная декомпрессия (МВД). Суть вмешательства заключается в установке специальной прокладки (протектора) между лицевым нервом и сосудом, который на него давит. Это устраняет физический раздражитель, и нерв восстанавливается.

Несмотря на высокую эффективность, осведомленность об этой возможности остается низкой. Пациенты часто не знают, что риск осложнений при современных микрохирургических технологиях минимален по сравнению с годами психологического дискомфорта и физических страданий.

"При выборе метода лечения необходимо учитывать не только выраженность спазма, но и общее состояние здоровья пациента. Хирургия показана тем, кому ботулинотерапия перестает помогать или кто хочет радикально решить проблему. Главное — вовремя пройти диагностику, включая МРТ высокого разрешения, чтобы подтвердить наличие контакта сосуда с нервом", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Может ли спазм быть признаком опухоли?

В редких случаях причиной сдавления нерва может быть новообразование или аневризма, поэтому обследование у невролога с проведением МРТ является обязательным этапом диагностики.

Насколько опасна операция на лицевом нерве?

МВД считается сложной нейрохирургической манипуляцией, требующей высокой квалификации врача, однако частота полного излечения достигает 85-95%. Основные риски связаны с близостью слухового нерва, поэтому операция проводится под нейрофизиологическим мониторингом.

Можно ли вылечить гемифациальный спазм гимнастикой для лица?

Доказательств эффективности упражнений при этом состоянии нет.