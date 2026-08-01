Мишустин заявил о планах начать серийное производство российских МРТ в 2027 году

Российский аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) планируют подготовить к серийному производству в 2027 году. Основные этапы разработки и испытаний должны завершиться уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе обсуждения задач национального проекта "Здравоохранение".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач-радиолог анализирует снимок МРТ в кабинете с томографом

Проект направлен на импортозамещение в сегменте "тяжелого" медоборудования. Сейчас российские клиники преимущественно используют технику зарубежных брендов, что создает риски при сервисном обслуживании и закупке комплектующих. Собственная разработка должна сделать высокоточную диагностику более доступной для государственных больниц.

Техническая база и подготовка производства

На текущем этапе специалисты формируют технические условия и определяют промышленные площадки, где начнется сборка. Параллельно с инженерной частью правительство планирует запустить программы обучения персонала: врачи и технические специалисты должны заранее подготовиться к работе с новой отечественной платформой.

"Создание собственного томографа — это вопрос технологического суверенитета в медицине. Успех проекта зависит не только от сборки корпуса, но и от качества программного обеспечения для расшифровки снимков, а также доступности сервисного плеча в регионах", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Перспективы и ограничения

Разработка МРТ считается одной из самых сложных задач в медицинском приборостроении из-за необходимости создания сверхпроводящих магнитов и прецизионной электроники. Доказательная медицина опирается на четкость визуализации: чем выше мощность магнитного поля и качество сигнала, тем точнее врач может обнаружить патологии на ранних стадиях, включая онкологические процессы и нарушения в работе нервной системы.

Переход на отечественные аппараты потребует времени для подтверждения их клинической эффективности в сравнении с мировыми стандартами. Однако наличие собственного производства позволит избежать перебоев с запчастями, которые стали критическими для многих медучреждений в последние годы.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова