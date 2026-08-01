Соцсети убеждают рожать без врачей: чем заканчивается опасный тренд, который набирает популярность

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Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

В социальных сетях стремительно растёт популярность сообществ, пропагандирующих "фрибёрсинг" (freebirth) — роды на дому без участия врачей, акушерок и медицинского оборудования. Пользователи обмениваются медицинскими советами, не имея профильного образования, что превращает естественный процесс в лотерею с высокими ставками. Отсутствие верификации контента и агрессивная критика доказательной медицины в таких группах уже привели к случаям гибели родителей и новорожденных.

Беременность
Фото: unsplash.com by Andrea Bertozzini is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Риски домашнего акушерства без контроля

Идея полной автономии в родах привлекает женщин обещаниями "мягкого" опыта и отсутствия лишних манипуляций. Однако за эстетичными кадрами в соцсетях скрывается игнорирование физиологических рисков. Статистика показывает, что осложнения могут возникнуть даже при идеально протекающей беременности.

Кровотечение, инфицирование или родовая травма плода требуют немедленного вмешательства в условиях развернутой операционной. В домашних условиях, при отсутствии мониторинга сердечного ритма ребенка и готовности к экстренной помощи, счет идет на минуты.

Особую тревогу врачей вызывает деятельность организаций вроде Free Birth Society (FBS). Это сообщество открыто призывает отказываться от сопровождения специалистов, несмотря на задокументированные случаи летальных исходов среди их последователей.

Молодая аудитория склонна доверять "личному опыту" блогеров больше, чем клиническим протоколам, воспринимая советы дилетантов как честную альтернативу "карательной гинекологии".

"Роды — это непредсказуемый процесс, где состояние может стать критическим за секунды. Без профессионального мониторинга невозможно вовремя заметить отслойку плаценты или острую гипоксию плода. Домашние роды без врача — это не "естественность", а отказ от базовой безопасности, который часто заканчивается трагедией там, где медицина могла бы гарантировать жизнь", — объяснила врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Роль алгоритмов в распространении мифов

Алгоритмы социальных сетей устроены так, что один поисковый запрос о "естественных родах" может быстро погрузить пользователя в информационный пузырь радикального отрицания медицины.

Контент, не прошедший проверку фактов, подается как экспертный. В результате беременные женщины получают инструкции по самостоятельной остановке кровотечений или реанимации младенцев, которые не только бесполезны, но и опасны.

Осложнение Риск при отсутствии врачей
Маточное кровотечение Летальный исход в течение 10-20 минут без медикаментов и хирургии.
Асфиксия новорожденного Необратимое повреждение мозга из-за отсутствия кислородной поддержки.
Дистоция плечиков Механическая блокировка плода, требующая специальных акушерских маневров.

Проблема усугубляется тем, что соцсети создают иллюзию экспертности через количество лайков и подписчиков. Желание избежать медицинского вмешательства понятно, но оно должно основываться на доказательных методах (например, выбор роддома с мягким подходом), а не на полном исключении квалифицированной помощи.

Игнорирование антенатального скрининга и профессионального сопровождения превращает роды в неоправданный эксперимент над жизнью двух людей.

Экспертная проверка: врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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