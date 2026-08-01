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Врачи бьют тревогу: какие опасные сигналы после родов женщины чаще всего принимают за норму

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

После рождения ребенка фокус внимания семьи и медицины часто смещается исключительно на новорожденного. Женщина, которую во время беременности оберегали как "хрустальную вазу", внезапно оказывается в ситуации, когда ее собственное самочувствие отходит на второй план. Однако послеродовой период — это время серьезной физиологической перестройки и высокой уязвимости, требующее не менее пристального контроля, чем вынашивание плода.

Мать с новорожденным в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мать с новорожденным в больнице

"После родов организм женщины проходит через обратную трансформацию, которая затрагивает гормональный фон, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы. В этот период крайне важно не пропустить скрытые осложнения, которые пациентка может ошибочно принять за естественную усталость или временный дискомфорт", — объяснила врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Когда идти к врачу: сроки планового визита

Стандартный график подразумевает визит к акушеру-гинекологу через 6-7 недель после родов. К этому времени завершается первичная инволюция (восстановление) матки и заживают ткани.

Однако некоторым пациенткам осмотр требуется уже через 14 дней. Точные сроки указываются в выписке из роддома и зависят от того, как проходили роды (естественным путем или через кесарево сечение) и были ли осложнения.

Первый прием — это не формальность, а комплексная проверка. Врач оценивает состояние швов и слизистых, характер выделений, наличие болей. Также обсуждаются вопросы восстановления цикла и подбора контрацепции, безопасной при грудном вскармливании.

Красные флаги: когда помощь нужна немедленно

Существуют симптомы, которые нельзя игнорировать или списывать на "восстановление". При их появлении необходимо обратиться к врачу внепланово или вызвать бригаду скорой помощи.

Симптом Возможный риск
Кровотечение (усиливающееся со временем) Маточное кровотечение, задержка частей плаценты
Резкая боль в животе или в области шва Воспалительный процесс, расхождение швов
Отек и покраснение одной ноги Тромбоз глубоких вен
Вспышки перед глазами, сильная головная боль Поздняя преэклампсия

Особое внимание следует уделить психологическому состоянию. Мысли о причинении вреда себе или ребенку, полная апатия и невозможность ухаживать за собой — признаки тяжелой послеродовой депрессии, требующей вмешательства психиатра.

Базовый список обследований

Минимальный набор послеродовой диагностики включает визуальный осмотр, мазок на флору и УЗИ органов малого таза. Если беременность протекала на фоне хронических заболеваний, список расширяется.

Например, при гестационном сахарном диабете или гипертензии необходимо проконтролировать, вернулись ли показатели сахара и давления в норму.

"Если во время вынашивания наблюдались сбои в работе щитовидной железы или почек, одного гинеколога недостаточно. В системе Центров женского здоровья предусмотрена маршрутизация к эндокринологам и терапевтам, чтобы обеспечить непрерывность лечения", — подчеркнул врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать привычные методы контрацепции сразу после родов?

Нет, метод должен подобрать врач. Некоторые гормональные препараты противопоказаны при лактации, а барьерные методы требуют оценки состояния тканей.

Считается ли нормой небольшая температура в первые дни дома?

Любое повышение температуры выше 37.5°C — повод для консультации. Это может быть как реакция на прилив молока, так и признак эндометрита.

Экспертная проверка: врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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