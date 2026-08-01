Храп оказался смертельно опаснее, чем думали: как апноэ незаметно перегружает сердце каждую ночь

Громкий ночной храп часто воспринимают лишь как бытовое неудобство, однако в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) он становится фактором риска для сердечно-сосудистой системы. Механизм повреждения связан с эпизодами временной остановки дыхания. В эти моменты уровень кислорода в крови резко падает, что заставляет сердце работать на пределе возможностей, чтобы компенсировать дефицит питания тканей.
Регулярные паузы в дыхании приводят к хроническому стрессу для организма. Даже если человек не ощущает явного недомогания, постоянная нагрузка на миокард и сосуды провоцирует развитие патологий, которые сложно поддаются лечению без устранения первопричины в дыхательных путях.
Пациенты, страдающие от апноэ, входят в группу риска по нескольким направлениям. Наиболее распространенное следствие — стойкая артериальная гипертензия. Из-за ночного кислородного голодания сосуды теряют способность к нормальному расслаблению, и давление остается высоким даже в дневные часы.
Кроме того, перепады давления в грудной клетке при попытках сделать вдох через перекрытые дыхательные пути физически растягивают камеры сердца. Это становится почвой для возникновения аритмий, включая мерцательную аритмию, и повышает вероятность развития сердечной недостаточности.
"Кислородное голодание при остановках дыхания вызывает резкий выброс гормонов стресса, что напрямую повреждает эндотелий сосудов и провоцирует скачки пульса", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Сам по себе храп не всегда означает наличие апноэ, но он служит веским поводом для обследования, если сопровождается специфическими жалобами в дневное время. К ним относятся выраженная сонливость, ощущение разбитости сразу после пробуждения, частые утренние головные боли и сложности с концентрацией внимания.
Золотым стандартом диагностики признана полисомнография. Это комплексное исследование, при котором датчики фиксируют активность мозга, уровень кислорода, частоту дыхания и работу сердца пациента во время сна. Процедура позволяет точно определить количество и продолжительность пауз в дыхании за ночь.
|Симптом
|Связь с сердцем
|Дневная сонливость
|Признак хронической гипоксии миокарда
|Ночная потливость
|Реакция на выброс адреналина при удушье
|Высокое давление утром
|Следствие борьбы организма за кислород ночью
Лечение подбирается индивидуально в зависимости от причин перекрытия дыхательных путей. В арсенале врачей — как консервативные, так и радикальные методы. Важную роль играет коррекция образа жизни: снижение веса и отказ от алкоголя перед сном часто уменьшают интенсивность храпа.
Основные способы терапии:
"При выявлении апноэ важно понимать, что обычные таблетки от давления могут плохо работать, пока не устранена причина ночного удушья", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.