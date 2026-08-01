Храп оказался смертельно опаснее, чем думали: как апноэ незаметно перегружает сердце каждую ночь

Громкий ночной храп часто воспринимают лишь как бытовое неудобство, однако в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) он становится фактором риска для сердечно-сосудистой системы. Механизм повреждения связан с эпизодами временной остановки дыхания. В эти моменты уровень кислорода в крови резко падает, что заставляет сердце работать на пределе возможностей, чтобы компенсировать дефицит питания тканей.

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Регулярные паузы в дыхании приводят к хроническому стрессу для организма. Даже если человек не ощущает явного недомогания, постоянная нагрузка на миокард и сосуды провоцирует развитие патологий, которые сложно поддаются лечению без устранения первопричины в дыхательных путях.

Последствия для давления и ритма

Пациенты, страдающие от апноэ, входят в группу риска по нескольким направлениям. Наиболее распространенное следствие — стойкая артериальная гипертензия. Из-за ночного кислородного голодания сосуды теряют способность к нормальному расслаблению, и давление остается высоким даже в дневные часы.

Кроме того, перепады давления в грудной клетке при попытках сделать вдох через перекрытые дыхательные пути физически растягивают камеры сердца. Это становится почвой для возникновения аритмий, включая мерцательную аритмию, и повышает вероятность развития сердечной недостаточности.

"Кислородное голодание при остановках дыхания вызывает резкий выброс гормонов стресса, что напрямую повреждает эндотелий сосудов и провоцирует скачки пульса", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Диагностика и тревожные симптомы

Сам по себе храп не всегда означает наличие апноэ, но он служит веским поводом для обследования, если сопровождается специфическими жалобами в дневное время. К ним относятся выраженная сонливость, ощущение разбитости сразу после пробуждения, частые утренние головные боли и сложности с концентрацией внимания.

Золотым стандартом диагностики признана полисомнография. Это комплексное исследование, при котором датчики фиксируют активность мозга, уровень кислорода, частоту дыхания и работу сердца пациента во время сна. Процедура позволяет точно определить количество и продолжительность пауз в дыхании за ночь.

Симптом Связь с сердцем Дневная сонливость Признак хронической гипоксии миокарда Ночная потливость Реакция на выброс адреналина при удушье Высокое давление утром Следствие борьбы организма за кислород ночью

Методы коррекции апноэ

Лечение подбирается индивидуально в зависимости от причин перекрытия дыхательных путей. В арсенале врачей — как консервативные, так и радикальные методы. Важную роль играет коррекция образа жизни: снижение веса и отказ от алкоголя перед сном часто уменьшают интенсивность храпа.

Основные способы терапии:

СИПАП-терапия: использование аппарата, который подает воздух под небольшим давлением через маску, не давая глотке спадаться.

использование аппарата, который подает воздух под небольшим давлением через маску, не давая глотке спадаться. Медикаментозная поддержка: препараты для лечения сопутствующих лор-заболеваний или отечности.

препараты для лечения сопутствующих лор-заболеваний или отечности. Хирургическое вмешательство: коррекция перегородки носа или пластика мягкого неба, если проблема вызвана анатомическими особенностями.

"При выявлении апноэ важно понимать, что обычные таблетки от давления могут плохо работать, пока не устранена причина ночного удушья", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

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