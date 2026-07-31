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Лицо плывет и блестит на солнце: эксперты изменили подход к нанесению средств в жаркий сезон

Здоровье » Красота

В летний сезон плотный грим уступает место естественному блеску и качественному уходу за кожей. Вместо тяжелых тональных кремов эксперты рекомендуют переходить на невесомые матирующие флюиды, которые позволяют порам дышать и сохраняют свежий вид до вечера. Подготовка лица начинается с увлажняющей базы, создающей эффект мягкого перламутрового свечения изнутри.

Девушка ухаживает за собой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ухаживает за собой

Для борьбы с жирным блеском лучше использовать прозрачную пудру, нанося её локально на Т-зону и область вокруг глаз. Такой метод позволяет убрать лишнюю влагу, не перекрывая природную текстуру кожи. Как сообщает Газета.Ru, создание образа с эффектом "поцелуя солнца" остается главным трендом сезона, для чего идеально подходят кремовые текстуры.

"Использование кремовых бронзеров вместо сухих помогает избежать эффекта маски на жаре, так как они буквально сливаются с кожей при высоких температурах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Тренды сезона и правила отпускной косметички

Визажисты советуют распределять бронзер по выступающим точкам: лбу, скулам и спинке носа, а румяна наносить чуть интенсивнее обычного для придания лицу отдохнувшего вида. В макияже глаз актуальны холодные оттенки — мятный, голубой и глубокий синий, реализованные через гелевые карандаши. Для губ сохраняется мода на размытый контур и влажный финиш, создающий визуальный объем.

"В жаркую летнюю погоду ставку в макияже стоит делать на естественный лоск и сияние кожи. Вместо плотных тональных средств лучше выбирать легкие матирующие основы, которые не утяжеляют макияж и комфортно ощущаются на коже в течение дня" — отметила Алина Купорова. Спрос на косметику в летние месяцы вырос на 26%, при этом в поездках наиболее востребованы многофункциональные палетки и тревел-форматы санскринов.

Ответы на популярные вопросы о летнем макияже

Чем заменить плотный тональный крем в жару?

Оптимальным выбором станут легкие BB-кремы, тинты или матирующие основы с невесомой текстурой, которые не забивают поры.

Куда правильно наносить бронзер для эффекта загара?

Средство наносят на зоны, которые темнеют быстрее всего: линию роста волос на лбу, скулы, переносицу и подбородок.

Как убрать жирный блеск, не испортив сияние кожи?

Используйте бесцветную рассыпчатую пудру точечно только на проблемных участках Т-зоны, оставляя скулы нетронутыми.

Что такое "облачные губы"?

Это техника макияжа, при которой помада растушевывается по краям для создания мягкого, слегка нечеткого контура с влажным блеском.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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