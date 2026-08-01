Опасный дуэт солнца и таблеток: как спасти сердце, почки и сосуды, когда термометр бьёт рекорды

Аномальная жара перестала быть просто климатическим дискомфортом, превратившись в серьезный фактор риска для сердечно-сосудистой системы и почек. Когда температура воздуха бьет многолетние рекорды, защитные механизмы организма работают на пределе, что может спровоцировать резкое ухудшение состояния даже у относительно здоровых людей.
Основная рекомендация медиков касается жесткого ограничения пребывания на открытом воздухе в интервале с 11:00 до 16:00. Именно в эти часы солнце находится в зените, и риск получить тепловой удар становится максимальным. Если выйти из помещения необходимо, маршрут следует прокладывать исключительно по теневой стороне улиц. Любые интенсивные нагрузки, включая спорт и работу на приусадебных участках, должны быть перенесены на время после 19:00.
"В жару крайне важно правильно подбирать одежду. Синтетика создает парниковый эффект, который блокирует естественное охлаждение тела. Лучше выбирать свободный крой из хлопка или льна светлых оттенков — они отражают лучи, а не поглощают их", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Важным элементом защиты остается головной убор с широкими полями и солнцезащитные очки. Также необходимо помнить, что высокая температура способствует порче продуктов питания. Правила обработки овощей и фруктов становятся критически важными, так как бактерии в зной размножаются в геометрической прогрессии.
Обезвоживание наступает незаметно, проявляясь сначала легкой сухостью во рту и усталостью, но быстро перерастая в серьезную нагрузку на почки. Врачи рекомендуют увеличить потребление жидкости до 1,5-2,5 литров в сутки, отдавая предпочтение чистой воде комнатной температуры. Сладкие напитки, газировка и пакетированные соки только усиливают жажду из-за высокого содержания сахара.
"Алкоголь в жару категорически противопоказан, так как он вызывает резкий спазм сосудов. Это в разы увеличивает вероятность инфаркта или инсульта даже у молодых людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Крайне осторожными нужно быть и с кофеином: кофе и энергетики обладают мочегонным эффектом, что ускоряет вывод влаги из организма. Особое внимание стоит уделить качеству питьевой воды, особенно если вы находитесь на отдыхе или используете кулеры, требующие регулярной санобработки.
В жаркие дни пищеварительная система нуждается в разгрузке. Тяжелая, жирная и жареная пища требует огромных энергозатрат на переваривание, что дополнительно нагревает тело изнутри. Оптимальный выбор — овощные салаты, окрошка, нежирные кисломолочные продукты. Основные приемы пищи лучше сдвинуть на раннее утро и поздний вечер.
|Фактор риска
|Последствия и меры
|Прием ибупрофена/антибиотиков
|Повышают фоточувствительность, ведут к ожогам кожи
|Избыток соли в еде
|Задерживает воду, провоцирует отеки и гипертонию
|Ледяная вода
|Вызывает шоковый спазм сосудов горла и желудка
|Кондиционер ниже +22 °C
|Риск резкого переохлаждения и летней пневмонии
Отдельная опасность кроется в сочетании солнца и медикаментов. Многие привычные средства, включая некоторые препараты от давления и мочегонные, могут сгущать кровь. Важно знать, что ошибочный прием жаропонижающих при тепловом ударе может нанести удар по почкам, так как механизм повышения температуры при перегреве отличается от инфекционного.
"Пациенты с хроническими заболеваниями должны быть на связи с врачом. В зной может потребоваться коррекция дозировок, но самостоятельно менять график приема жизненно важных таблеток опасно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Тепловой удар часто путают с обычным переутомлением, однако промедление может быть фатальным. Если вы заметили у себя или окружающих прекращение потоотделения на фоне раскаленной кожи, это признак отказа системы терморегуляции. Сильная головная боль, тошнота, спутанность сознания или невнятная речь — это прямые показания для вызова экстренных служб.
Нужно ли пить воду, если не хочется?
Да, в жару чувство жажды часто запаздывает. Необходимо пить воду небольшими глотками каждые 20-30 минут, чтобы поддерживать объем циркулирующей крови и работу почек.
Можно ли охлаждаться ледяным душем?
Резкий перепад температур вызывает спазм сосудов, что опасно для сердца. Лучше использовать прохладную воду или обтирания, а также держать запястья под струей воды комнатной температуры.
Помогают ли солнцезащитные кремы от перегрева?
Кремы защищают кожу от ожогов и фотостарения, но они не снижают общую температуру тела. От теплового удара они не спасут, здесь эффективны только тень и вентиляция.
Почему в жару клонит в сон после еды?
Организм направляет кровь к органам пищеварения, в то время как она нужна для охлаждения кожи. Чтобы избежать этого, выбирайте легкие продукты: фрукты, овощи и холодные супы.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.