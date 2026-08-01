Опасный дуэт солнца и таблеток: как спасти сердце, почки и сосуды, когда термометр бьёт рекорды

Аномальная жара перестала быть просто климатическим дискомфортом, превратившись в серьезный фактор риска для сердечно-сосудистой системы и почек. Когда температура воздуха бьет многолетние рекорды, защитные механизмы организма работают на пределе, что может спровоцировать резкое ухудшение состояния даже у относительно здоровых людей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара

Пик солнечной активности: когда выход на улицу опасен

Основная рекомендация медиков касается жесткого ограничения пребывания на открытом воздухе в интервале с 11:00 до 16:00. Именно в эти часы солнце находится в зените, и риск получить тепловой удар становится максимальным. Если выйти из помещения необходимо, маршрут следует прокладывать исключительно по теневой стороне улиц. Любые интенсивные нагрузки, включая спорт и работу на приусадебных участках, должны быть перенесены на время после 19:00.

"В жару крайне важно правильно подбирать одежду. Синтетика создает парниковый эффект, который блокирует естественное охлаждение тела. Лучше выбирать свободный крой из хлопка или льна светлых оттенков — они отражают лучи, а не поглощают их", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важным элементом защиты остается головной убор с широкими полями и солнцезащитные очки. Также необходимо помнить, что высокая температура способствует порче продуктов питания. Правила обработки овощей и фруктов становятся критически важными, так как бактерии в зной размножаются в геометрической прогрессии.

Питьевой режим и скрытые угрозы обезвоживания

Обезвоживание наступает незаметно, проявляясь сначала легкой сухостью во рту и усталостью, но быстро перерастая в серьезную нагрузку на почки. Врачи рекомендуют увеличить потребление жидкости до 1,5-2,5 литров в сутки, отдавая предпочтение чистой воде комнатной температуры. Сладкие напитки, газировка и пакетированные соки только усиливают жажду из-за высокого содержания сахара.

"Алкоголь в жару категорически противопоказан, так как он вызывает резкий спазм сосудов. Это в разы увеличивает вероятность инфаркта или инсульта даже у молодых людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Крайне осторожными нужно быть и с кофеином: кофе и энергетики обладают мочегонным эффектом, что ускоряет вывод влаги из организма. Особое внимание стоит уделить качеству питьевой воды, особенно если вы находитесь на отдыхе или используете кулеры, требующие регулярной санобработки.

Рацион питания и взаимодействие лекарств с солнцем

В жаркие дни пищеварительная система нуждается в разгрузке. Тяжелая, жирная и жареная пища требует огромных энергозатрат на переваривание, что дополнительно нагревает тело изнутри. Оптимальный выбор — овощные салаты, окрошка, нежирные кисломолочные продукты. Основные приемы пищи лучше сдвинуть на раннее утро и поздний вечер.

Фактор риска Последствия и меры Прием ибупрофена/антибиотиков Повышают фоточувствительность, ведут к ожогам кожи Избыток соли в еде Задерживает воду, провоцирует отеки и гипертонию Ледяная вода Вызывает шоковый спазм сосудов горла и желудка Кондиционер ниже +22 °C Риск резкого переохлаждения и летней пневмонии

Отдельная опасность кроется в сочетании солнца и медикаментов. Многие привычные средства, включая некоторые препараты от давления и мочегонные, могут сгущать кровь. Важно знать, что ошибочный прием жаропонижающих при тепловом ударе может нанести удар по почкам, так как механизм повышения температуры при перегреве отличается от инфекционного.

"Пациенты с хроническими заболеваниями должны быть на связи с врачом. В зной может потребоваться коррекция дозировок, но самостоятельно менять график приема жизненно важных таблеток опасно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Критическое состояние: когда пора вызывать скорую

Тепловой удар часто путают с обычным переутомлением, однако промедление может быть фатальным. Если вы заметили у себя или окружающих прекращение потоотделения на фоне раскаленной кожи, это признак отказа системы терморегуляции. Сильная головная боль, тошнота, спутанность сознания или невнятная речь — это прямые показания для вызова экстренных служб.

Ответы на популярные вопросы о защите от жары

Нужно ли пить воду, если не хочется?

Да, в жару чувство жажды часто запаздывает. Необходимо пить воду небольшими глотками каждые 20-30 минут, чтобы поддерживать объем циркулирующей крови и работу почек.

Можно ли охлаждаться ледяным душем?

Резкий перепад температур вызывает спазм сосудов, что опасно для сердца. Лучше использовать прохладную воду или обтирания, а также держать запястья под струей воды комнатной температуры.

Помогают ли солнцезащитные кремы от перегрева?

Кремы защищают кожу от ожогов и фотостарения, но они не снижают общую температуру тела. От теплового удара они не спасут, здесь эффективны только тень и вентиляция.

Почему в жару клонит в сон после еды?

Организм направляет кровь к органам пищеварения, в то время как она нужна для охлаждения кожи. Чтобы избежать этого, выбирайте легкие продукты: фрукты, овощи и холодные супы.

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