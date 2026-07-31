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Врач рассказала о правилах обработки овощей и фруктов для профилактики острых кишечных инфекций

Здоровье

Почему летний рацион требует повышенной осторожности

С наступлением стабильно теплой погоды частота обращений к врачам с симптомами острых кишечных инфекций традиционно возрастает. Основной причиной становится употребление немытых или плохо обработанных овощей, фруктов и зелени. Высокая температура окружающей среды создает идеальную среду для ускоренного размножения патогенных микроорганизмов, превращая свежий салат в потенциальный источник заболевания.

Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами

Проблема заключается не только в чистоте поверхности плодов. Бактерии могут попадать на продукты на этапе сбора, при хранении на складах или во время транспортировки. Отсутствие термической обработки у большинства сезонных растительных продуктов делает гигиену единственным барьером между организмом и инфекцией.

"В теплое время года патогенная флора размножается в разы быстрее. Даже если овощи выглядят свежими, на их поверхности могут находиться возбудители сальмонеллеза, дизентерии или ротавирусной инфекции. Кишечные инфекции особенно опасны для детей и пожилых людей, так как их организм быстрее теряет жидкость и электролиты при интоксикации", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Механизмы заражения и группы риска

Риск инфицирования в жару связан с сочетанием нескольких факторов. Во-первых, при температуре выше +25 градусов бактерии в органических остатках на кожуре плодов удваивают свою популяцию каждые 20-30 минут. Во-вторых, летом люди чаще перекусывают на улице, где доступ к чистой воде и мылу ограничен.

Особую категорию риска составляют продукты с рыхлой или ворсистой структурой: ягоды (клубника, малина), листовой салат и укроп. В их складках частицы почвы и удобрений задерживаются прочнее, чем на гладкой поверхности яблок или томатов. Простого ополаскивания водой в таких случаях бывает недостаточно.

Фактор риска Почему это опасно
Температурный режим Ускоряет рост бактериальных колоний на продуктах.
Отсутствие термообработки Сырые овощи и фрукты сохраняют все микробы, попавшие на них из почвы.
Контактный путь Загрязнение продуктов происходит при транспортировке и продаже.

Практические правила безопасности

Для минимизации рисков необходимо соблюдать строгую последовательность обработки продуктов. Овощи и фрукты следует мыть под проточной водой непосредственно перед употреблением. Плоды с плотной кожурой можно дополнительно обработать специальной щеткой. Зелень рекомендуется замачивать в емкости с холодной водой на 10-15 минут, чтобы частицы земли осели на дно, после чего повторно промыть проточной водой.

Не менее важным фактором остается личная гигиена. Мытье рук перед едой и после контакта с любыми необработанными продуктами — базовый способ профилактики "болезней грязных рук". В условиях, когда полноценное мытье невозможно, необходимо использовать антисептики на спиртовой основе, однако они не являются полноценной заменой воды и мыла при сильных загрязнениях.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли использовать мыло при мытье овощей?

Обычное туалетное или хозяйственное мыло не предназначено для пищевых продуктов, так как его компоненты сложно полностью смыть с пористой кожуры. Достаточно тщательного промывания проточной водой или использования специальных средств для мытья овощей, имеющих соответствующий сертификат безопасности.

Помогает ли замачивание убить бактерии?

Замачивание эффективно для удаления механических загрязнений (песка, насекомых), но оно не убивает бактерии. Чтобы снизить микробную нагрузку, после замачивания продукты обязательно нужно ополоснуть проточной водой.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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