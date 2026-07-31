Ожирение оставляет след в мозге: МРТ показала тревожные изменения коры у тысяч людей

Ученые обнаружили прямую связь между высоким индексом массы тела (ИМТ) и физическим истончением коры головного мозга.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациент

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry, избыточный вес не просто создает общую нагрузку на организм, но и провоцирует структурные изменения в тканях мозга, снижая их способность к восстановлению и адаптации.

Группа исследователей проанализировала данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) более чем 2000 человек.

Сравнение показало, что у добровольцев с ИМТ выше 30 (клиническая стадия ожирения) толщина коры головного мозга оказалась существенно меньше, чем у людей с нормальным весом. Кора отвечает за высшие нервные функции, включая память, внимание и контроль эмоций.

"Обнаруженные изменения в структуре мозга могут быть биологическим фундаментом для развития психических расстройств. Истончение коры в зонах, отвечающих за когнитивные функции, объясняет, почему люди с ожирением чаще сталкиваются с депрессивными состояниями и снижением работоспособности мозга", — пояснил врач-невролог, специалист по инсульту и деменции Артём Синицын.

Механизмы повреждения и риски

Ранее считалось, что лишний вес вредит нервной системе опосредованно — через сосудистые заболевания или диабет.

Однако новые данные позволяют предположить, что жировая ткань влияет на кору напрямую. Вероятными факторами называют хроническое системное воспаление и нарушение энергетического обмена, которые буквально истощают нейронные ресурсы.

Исследователи выделили несколько аспектов влияния высокого ИМТ на мозг:

Снижение пластичности нейронов (способности создавать новые связи);

Ускоренное биологическое старение тканей мозга;

Уязвимость эмоционального центра перед стрессовыми факторами.

"Здесь важно не путать причину и следствие: истончение коры не происходит мгновенно. Это длительный процесс, который можно замедлить или остановить, если своевременно корректировать метаболические нарушения под контролем специалистов", — подчеркнула врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова.

Практическое значение для пациента

Установленная связь не означает неизбежности когнитивных нарушений у каждого человека с лишним весом, но указывает на критическую необходимость мониторинга. Ожирение перестает восприниматься медиками как эстетическая проблема или фактор риска только для сердца — теперь это прямая угроза анатомической целостности мозга.

Показатель ИМТ Состояние коры головного мозга 18.5 — 24.9 (Норма) Стандартная толщина коры, высокая адаптивность 25.0 — 29.9 (Избыточный вес) Начальные признаки структурных изменений (требует подтверждения) 30.0 и выше (Ожирение) Статистически значимое истончение коры в лобных и височных долях

Авторы работы настаивают на ранней диагностике ожирения. Предотвращение набора массы в молодом и среднем возрасте может стать ключевым фактором сохранения здоровья мозга и психической устойчивости в долгосрочной перспективе.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын , врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова