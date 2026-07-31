Ожирение оставляет след в мозге: МРТ показала тревожные изменения коры у тысяч людей

Ученые обнаружили прямую связь между высоким индексом массы тела (ИМТ) и физическим истончением коры головного мозга.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry, избыточный вес не просто создает общую нагрузку на организм, но и провоцирует структурные изменения в тканях мозга, снижая их способность к восстановлению и адаптации.
Группа исследователей проанализировала данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) более чем 2000 человек.
Сравнение показало, что у добровольцев с ИМТ выше 30 (клиническая стадия ожирения) толщина коры головного мозга оказалась существенно меньше, чем у людей с нормальным весом. Кора отвечает за высшие нервные функции, включая память, внимание и контроль эмоций.
"Обнаруженные изменения в структуре мозга могут быть биологическим фундаментом для развития психических расстройств. Истончение коры в зонах, отвечающих за когнитивные функции, объясняет, почему люди с ожирением чаще сталкиваются с депрессивными состояниями и снижением работоспособности мозга", — пояснил врач-невролог, специалист по инсульту и деменции Артём Синицын.
Ранее считалось, что лишний вес вредит нервной системе опосредованно — через сосудистые заболевания или диабет.
Однако новые данные позволяют предположить, что жировая ткань влияет на кору напрямую. Вероятными факторами называют хроническое системное воспаление и нарушение энергетического обмена, которые буквально истощают нейронные ресурсы.
Исследователи выделили несколько аспектов влияния высокого ИМТ на мозг:
"Здесь важно не путать причину и следствие: истончение коры не происходит мгновенно. Это длительный процесс, который можно замедлить или остановить, если своевременно корректировать метаболические нарушения под контролем специалистов", — подчеркнула врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова.
Установленная связь не означает неизбежности когнитивных нарушений у каждого человека с лишним весом, но указывает на критическую необходимость мониторинга. Ожирение перестает восприниматься медиками как эстетическая проблема или фактор риска только для сердца — теперь это прямая угроза анатомической целостности мозга.
|Показатель ИМТ
|Состояние коры головного мозга
|18.5 — 24.9 (Норма)
|Стандартная толщина коры, высокая адаптивность
|25.0 — 29.9 (Избыточный вес)
|Начальные признаки структурных изменений (требует подтверждения)
|30.0 и выше (Ожирение)
|Статистически значимое истончение коры в лобных и височных долях
Авторы работы настаивают на ранней диагностике ожирения. Предотвращение набора массы в молодом и среднем возрасте может стать ключевым фактором сохранения здоровья мозга и психической устойчивости в долгосрочной перспективе.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.