Лекарства под заказ: аптеки начали возрождаться, но столкнулись с кадровым коллапсом

Производственные аптеки в России, занимающиеся экстемпоральным (индивидуальным) изготовлением препаратов, показывают признаки восстановления после десятилетий спада. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале "Вестник Росздравнадзора", законодательные поправки к закону "Об обращении лекарственных средств" помогли замедлить закрытие таких организаций. С марта 2023 по июнь 2024 года в стране открылось 25 новых производственных аптек. На текущий момент изготовлением медикаментов занимаются не менее 683 аптек в 82 регионах России, что на 13% больше показателей 2022 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке

Однако количественный рост столкнулся с системной проблемой — критическим дефицитом квалифицированных кадров. Анализ работы 352 организаций из 69 регионов выявил почти двукратную нехватку специалистов. На каждые 100 тысяч единиц изготовленных лекарств приходится 6,34 единицы персонала при рекомендуемой норме 11,14. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке, где обеспеченность провизорами опустилась ниже критической отметки в 2,2 единицы.

Структура штата и риски безопасности

Исследователи разделили персонал аптек на три группы. Менее половины сотрудников (47,7%) — это профильные специалисты: провизоры-технологи, аналитики и фармацевты. Значительную долю штата (36,9%) занимает вспомогательный персонал, а в Дальневосточном округе их число достигает 43%. Ситуация осложняется отсутствием федеральных профессиональных стандартов для младших сотрудников, что создает риски для соблюдения стерильности и безопасности технологического процесса.

"Дефицит профильных кадров в производственных аптеках напрямую влияет на доступность сложных лекарственных форм, которые нельзя заменить заводскими аналогами. Когда функции технологов вынужденно берут на себя другие сотрудники, возрастает нагрузка на систему контроля качества. Безопасность пациента здесь первична: экстемпоральное изготовление требует ювелирной точности и строгого соблюдения регламентов асептики", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Почему не хватает аналитиков

По закону наличие провизора-аналитика является обязательным требованием для получения лицензии, однако проверка показала нарушения в 31 аптеке из числа опрошенных. Еще в 144 организациях отсутствуют провизоры-технологи. В таких условиях провизоры часто совмещают функции по непосредственному изготовлению лекарств из-за нехватки фармацевтов со средним специальным образованием.

Категория персонала Доля в штате Функции Производственный 47,7% Технологи, аналитики, фармацевты РПО Вспомогательный 36,9% Младший обслуживающий персонал Управленческий 15,4% Заведующие и их заместители

Пути решения и персонализированная медицина

Для исправления ситуации эксперты предлагают внедрить систему целевого обучения в вузах и колледжах, а также усилить меры социальной поддержки фармацевтов. Важным этапом должно стать переосмысление роли провизора: от простого отпуска товаров к оказанию высокотехнологичных фармацевтических услуг. Это позволит интегрировать аптечное производство в систему персонализированной медицины, где лекарство создается под конкретные потребности пациента, обоснованные клинической фармакологией.

Авторы исследования настаивают на необходимости создания новой методики расчета численности персонала и оплаты их труда по аналогии с медицинскими услугами. Это создаст экономические стимулы для развития инфраструктуры и привлечения молодых специалистов в отрасль, которая является драйвером доступности редких и индивидуальных дозировок препаратов.

Экспертная проверка: клинический фармаколог клинический фармаколог Алексей Рябцев