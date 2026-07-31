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Целый кузов после аварии не гарантирует безопасность: чем оборачивается ложное спокойствие водителя

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Распространенное заблуждение о том, что отсутствие повреждений на кузове автомобиля гарантирует безопасность водителя, часто приводит к тяжелым медицинским последствиям. Даже при незначительных столкновениях шейный отдел позвоночника подвергается критическим перегрузкам из-за резкого ускорения и мгновенной остановки тела. В медицине это явление называют хлыстовой травмой, которая может возникнуть даже без видимых переломов или вывихов.

Боль в шее у мужчины
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боль в шее у мужчины

Механизм повреждения и скрытые симптомы

Специфика этой травмы заключается в сложном S-образном изгибе шеи в момент удара, когда верхние позвонки сгибаются, а нижние переразгибаются. Основной удар принимают на себя капсулы мелких суставов и мягкие ткани, что практически невозможно зафиксировать на обычном рентгене. Своевременная диагностика важна для предотвращения осложнений, которые могут маскироваться под обычное недомогание.

Коварство состояния заключается в отложенном эффекте: сразу после инцидента мощный выброс гормонов стресса купирует болевые ощущения. Однако спустя часы или дни пострадавший сталкивается с резкой скованностью в мышцах, головокружением и шумом в ушах. Как сообщает ИА RuNews24.ru со ссылкой на специалиста Таулана Гедиева, отсутствие внешних ран не означает, что организм не пострадал.

"Важно понимать, что шея — это крайне уязвимая зона, где малейшее нарушение биомеханики суставов может привести к хроническим болям, требующим долгой реабилитации", - подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Почему боль становится хронической

Одной из главных проблем является центральная сенсибилизация, когда из-за длительного болевого сигнала нервная система начинает работать некорректно. Гедиев отмечает: "Именно поэтому бывает ситуация, когда человек жалуется на постоянные головные боли или головокружение, а стандартные обследования не выявляют выраженных изменений". Проблема постепенно "переезжает" из поврежденных тканей шеи в саму нейронную сеть мозга.

Современные медики отказываются от жестких воротников в пользу ранней активности и лечебной физкультуры. Если в процессе восстановления пациент замечает необычные проявления, такие как двоение в глазах или слабость в конечностях, это может указывать на нарушение работы нейронов или сосудов. Раннее обращение к специалисту и правильно подобранная гимнастика остаются единственным эффективным способом избежать многолетних мучений.

Ответы на популярные вопросы о хлыстовой травме

Может ли хлыстовая травма пройти сама собой?

В легких случаях ткани восстанавливаются самостоятельно, однако без контроля врача велик риск перехода боли в хроническую фазу из-за неправильного заживления связок или спазмов.

Почему рентген часто показывает норму при сильных болях?

Рентгенография фокусируется на костных структурах, в то время как хлыстовая травма повреждает микроскопические элементы суставных капсул и мягких тканей, невидимых для лучей.

Правда ли, что нужно носить шейный корсет несколько недель?

Современные протоколы рекомендуют избегать длительной иммобилизации, так как она ослабляет мышцы и замедляет реабилитацию; движение обычно предпочтительнее покоя.

Как долго могут сохраняться симптомы после ДТП?

При отсутствии лечения дискомфорт может сохраняться месяцами и годами из-за перестройки работы центральной нервной системы и формирования повышенной чувствительности к боли.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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