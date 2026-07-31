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Младенческая гемангиома: почему педиатры настаивают на немедленном медицинском вмешательстве

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Младенческая гемангиома, представляющая собой доброкачественное разрастание сосудистой ткани, признана наиболее часто встречающейся патологией у новорожденных. Хотя это образование не склонно к перерождению в злокачественную форму, игнорировать его появление недопустимо. Чтобы кожа ребенка была такой же здоровой, как если бы пятки стали как у младенца, необходимо вовремя обратиться к специалисту при обнаружении любых алых отметин.

дерматолог изучает родимое пятно
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
дерматолог изучает родимое пятно

Причины появления и тактика наблюдения

Статистика показывает, что сосудистая гиперплазия диагностируется у каждого сотого младенца, родившегося в срок, тогда как среди недоношенных детей с этой проблемой сталкивается каждый десятый. В отличие от возрастных гемангиом внутренних органов, которые чаще выявляются у женщин после 30 лет, младенческая форма имеет иную природу. Ученые связывают возникновение "красных меток" с гипоксией плода в период формирования сосудистой системы во время беременности, опровергая старые теории о влиянии материнской простуды в первом триместре.

Внешне патология выглядит как ярко-розовое пятно, которое может стремительно увеличиваться в размерах, захватывая области лица, шеи или волосистой части головы. Ожидание самостоятельного исчезновения опухоли оправдано лишь в 7% случаев. Согласно данным, которыми поделилась кандидат медицинских наук Екатерина Гавеля с читателями сайта aif.ru, отсутствие лечения грозит не только эстетическими дефектами, но и риском инфицирования или нарушением работы жизненно важных органов.

"Важно понимать, что гемангиома — это динамичный процесс, требующий контроля с первых недель жизни, чтобы не допустить глубокого поражения тканей", - отметила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Методы лечения и современные технологии

Выбор терапевтической стратегии зависит от локализации и глубины поражения. Небольшие образования на теле успешно удаляют жидким азотом, в то время как объемные опухоли на лице требуют вмешательства челюстно-лицевого хирурга и обязательного УЗИ для исключения сосудистых мальформаций. Для эффективного восстановления организма важна не только хирургия, но и общее состояние здоровья, ведь даже неправильный завтрак может косвенно влиять на регенеративные возможности тканей.

Сегодня врачи все чаще отдают предпочтение консервативным методам, используя бета-блокаторы, которые ранее применялись только в кардиологии. Если медикаментозный курс не дает полной регрессии, оставшиеся изменения убирают лазером под наркозом. Как отмечает Гавеля, "Это не просто разные диагнозы, но и заболевания, требующие кардинально различного подхода к лечению", подчеркивая необходимость точной дифференциальной диагностики перед началом процедур.

Ответы на популярные вопросы о младенческой гемангиоме

Может ли гемангиома исчезнуть сама без лечения?

Да, это возможно примерно в 7% случаев, однако чаще опухоль начинает активно расти, поэтому врачи не рекомендуют занимать пассивную выжидательную позицию без консультации специалиста.

В каком возрасте чаще всего проявляется эта патология?

Первые признаки в виде розовых пятен обычно появляются в первые недели жизни ребенка, реже — младенец уже рождается с видимым сосудистым образованием.

Опасно ли удаление гемангиомы лазером для маленького ребенка?

Современная фототерапия проводится под контролем врачей и считается безопасным методом, позволяющим полностью очистить кожу лица и шеи без формирования грубых рубцов.

Как отличить гемангиому от обычного родимого пятна?

Главным отличием является склонность гемангиомы к быстрому росту и изменению объема; для точного диагноза необходимо проведение ультразвукового исследования сосудов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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