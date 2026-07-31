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После шугаринга нельзя делать это 48 часов: ошибка, из-за которой появляются воспаления и врастание волос

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Шугаринг считается одним из самых щадящих способов удаления волос, но после процедуры кожа становится уязвимой для бактерий. Если пренебречь восстановлением и сразу отправиться в спортзал, баню или на солнце, можно столкнуться с раздражением, воспалением и врастанием волос.

Шугаринг
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Шугаринг

Особенности шугаринга и отличия от других видов эпиляции

Принцип удаления нежелательной растительности сахарной пастой кардинально отличается от работы с воском. Уходовые привычки должны учитывать, что пасту наносят против роста волос, а удаляют — строго по ходу их роста. Это минимизирует травматизацию корня.

Натуральный состав средства, преимущественно сахар и лимонный сок, редко вызывает аллергию, а температурный режим нанесения практически исключает риск ожогов.

Как отмечает специалист по уходу за кожей в беседе с Pravda.Ru Татьяна Громова, грамотная техника удаления волос позволяет мастеру работать даже с чувствительными зонами, где кожа требует особого внимания и бережного отношения после процедуры.

Почему возникают последствия

Пренебрежение правилами гигиены часто приводит к нежелательным реакциям. Если после визита к мастеру поры остаются открытыми, а на поверхность кожи попадает пот или загрязнения, это создает среду для инфекции.

Неправильно подобранный уход за лицом и телом, содержащий агрессивные спиртовые компоненты, лишь усилит зуд и покраснение.

"Самая частая проблема, с которой сталкиваются женщины, — это не инфекция, а нарушение целостности защитного слоя кожи из-за механического воздействия, что делает эпидермис временно уязвимым перед внешними угрозами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Правила восстановления кожи

В первые 48 часов категорически запрещены физические нагрузки, вызывающие обильное потоотделение. Пот является отличной питательной средой для бактерий. Важно также отказаться от тесной одежды из синтетики: она создает "парниковый эффект", препятствующий заживлению.

При выборе средств для увлажнения отдавайте предпочтение составам с пантенолом или алоэ вера. Избегайте скрабов в первые 5 дней.

"Если график ухода нарушен и кожа подверглась трению слишком рано, это может спровоцировать гиперкератоз и последующее врастание волос, что потребует уже не косметического, а дерматологического вмешательства", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ошибка или привычка Последствия и результат
Активный спорт сразу после Воспаление из-за бактерий в поте
Синтетическая плотная одежда Раздражение от трения, врастание
Использование жесткого скраба Нарушение барьера, усиление чувствительности

Ответы на популярные вопросы о шугаринге

Как подготовить кожу перед процедурой для лучшего эффекта?

Необходимо за 2-3 дня провести мягкий пилинг, чтобы очистить кожу от ороговевших клеток и приподнять волоски. Не наносите жирные кремы или масла непосредственно перед сеансом.

Почему после удаления волос появляются небольшие красные точки?

Это естественная реакция на механическое извлечение корня. Обычно они проходят через 24 часа без дополнительного вмешательства.

Как отличить нормальную реакцию от инфекции?

Обычное раздражение проходит за сутки. Если появились гнойнички, усилился отек или боль сохраняется более трех дней, необходимо обратиться к дерматологу.

Через какое время можно переходить на лазер?

Специалисты рекомендуют делать паузу, так как при лазерном методе важно наличие стержня волоса в фолликуле, а шугаринг его удаляет. Консультация специалиста обязательна для перехода между методиками.

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Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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