Стилисты назвали джинсы, которые визуально убирают лишние сантиметры без всяких диет

Джинсы остаются основой гардероба, но выбрать идеальную пару непросто: тренды не всегда учитывают особенности фигуры. В сезоне 2026 в центре внимания — разнообразие фасонов: от моделей в духе 90-х до возвращения облегающих силуэтов, сочетающих комфорт и визуальную коррекцию.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в джинсах

Эволюция "скинни" и возвращение облегающих моделей

В текущем модном цикле категории "устаревшее" меняются стремительно. Облегающие джинсы, которые неоднократно объявляли антитрендом, вновь оказались на пике востребованности.

Аналитики отмечают резкий рост интереса к таким моделям, что подтверждает запрос аудитории на демонстрацию линий тела. В отличие от периода глобального оверсайза, сегодняшние предпочтения направлены на поиск баланса.

"Выбор кроя джинсов — это всегда поиск пропорций, где даже ультрамодная вещь должна учитывать индивидуальные параметры для создания гармоничного образа", — отметила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Как выбирать фасон с учетом структуры ткани

На рынке представлено множество вариаций: от классических плотных "сигарет" до эластичных джеггинсов. При подборе важно обращать внимание на состав денима.

Плотная ткань лучше держит форму, создавая структурированный силуэт, тогда как излишняя растяжимость часто лишает образ элегантности. Мастера стиля подчеркивают, что умение сочетать цвета в одежде с денимом — это половина успеха в создании визуально дорогого образа.

"Инвестиция в качественные плотные материалы всегда окупается: такие джинсы дольше сохраняют безупречный вид и лучше поддаются сложной стилизации", — пояснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Стилизация денима в 2026 году

Современная мода предлагает гибкий подход: джинсы сегодня — это инструмент для экспериментов. Изучая тренды лета, можно заметить, что актуальными стали как модели с заниженной талией, так и варианты с высокой посадкой, дополненные грамотными элементами верха.

Грамотно подобранные тренды в одежде позволяют трансформировать привычный комплект в статусный аутфит.

Джинсы со слишком низкой посадкой Выбирайте модели, сидящие на линии бедер, не сковывающие движения Использование тонкого эластичного денима Отдавайте предпочтение плотным тканям для четкости силуэта

Для создания целостного имиджа нередко прибегают к многослойности, используя легкое пальто для летних вечеров. Такой прием придает образу завершенность и интеллектуальный подтекст.

"Стилизация основы — это игра фактур, где джинсы выступают фундаментом, а правильно подобранные аксессуары и верха определяют общий характер выхода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о джинсах

Стоит ли носить скинни после 30 лет?

Любой фасон пригоден для носки, если он сочетается с подходящим верхом, уравновешивающим пропорции. Важно выбирать деним правильной плотности.

Чем отличаются "сигареты" от обычных скинни?

"Сигареты" более свободны в области икр, что создает более расслабленный силуэт по сравнению с полным облеганием скинни.

Как освежить повседневный образ с джинсами?

Используйте актуальные модные блузы 2026 года, которые добавят статусности даже самому простому крою.

Почему важно избегать джеггинсов с низкой посадкой?

Подобные модели зачастую не держат линию талии, что может создать визуальную диспропорцию и неудобство при движении.

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