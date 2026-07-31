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Лишний вес бьёт не только по талии: жир неожиданно переписал карту мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Научные данные указывают на то, что избыточная масса тела провоцирует структурные изменения в головном мозге, а не является их следствием. Исследователи связывают этот эффект с хроническим воспалением, которое поддерживается активностью жировой ткани, выделяющей цитокины.

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Содержание

  • Методология исследования: как выявили причинно-следственную связь
  • Структурные изменения нейронных сетей
  • Роль висцерального жира и С-реактивного белка
  • Ограничения менделевской рандомизации
  • Перспективы изучения нейропсихиатрических рисков

Для подтверждения этой гипотезы ученые применили метод менделевской рандомизации. Этот подход использует генетические варианты как инструмент для оценки влияния факторов внешней среды, что помогает исключить обратное воздействие. В работе проанализировали полногеномные сведения о 681 275 людях европейского происхождения, сопоставив их с данными нейровизуализации 23 183 участников, опубликованными крупным международным консорциумом.

Показатель Влияние на толщину коры
Индекс массы тела (ИМТ) Снижение общей толщины
Висцеральный жир Локальное истончение тканей
С-реактивный белок Выраженная корреляция истончения

Исследование показало, что высокий ИМТ сопряжен с уменьшением толщины коры в прецентральной извилине, отвечающей за двигательную активность, и веретенообразной извилине, участвующей в обработке визуальной информации, включая распознавание лиц и текста. Увеличение объема висцерального жира и концентрации С-реактивного белка также усиливало процессы деградации коры, тогда как метаболические параметры крови, включая давление, показали слабую связь.

"Данный метод убедительно показывает, что ожирение выступает как метаболический стрессор, способный снижать пластичность мозга. Однако важно понимать, что структурные изменения — это лишь один из факторов, влияющих на ментальное здоровье", — предположила в беседе с Pravda.Ru эндокринолог Екатерина Орлова.

"Постоянный воспалительный ответ, запускаемый висцеральным жиром, наносит системный удар, включая микроциркуляторное русло. Состояние организма нередко отражается на когнитивных функциях опосредованно, через хронический социальный и физиологический стресс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru невролог Артём Синицын.

Авторы отмечают, что, несмотря на доказательную силу менделевской рандомизации, метод опирается на ряд допущений. Это означает, что для окончательного вывода о патогенезе нейропсихиатрических нарушений требуются дополнительные клинические подтверждения, исключающие влияние вторичных факторов, таких как нерациональное пищевое поведение или дефицит микронутриентов.

Ответы на популярные вопросы о здоровье мозга

Как жировая ткань влияет на мозг?

Жировые клетки способны выделять цитокины — белки, вызывающие вялотекущее системное воспаление, которое, по мнению ученых, может повреждать нейронные структуры.

Является ли увеличение веса причиной истончения коры?

Результаты исследования с использованием менделевской рандомизации указывают на причинно-следственную связь, подтверждая, что именно лишний вес провоцирует неблагоприятные изменения.

Все ли показатели обмена веществ опасны?

В данном исследовании зависимость от артериального давления и большинства метаболических показателей крови оказалась менее выраженной, чем от уровня висцерального жира и С-реактивного белка.

Что делать, если замечены когнитивные изменения?

Необходимо контролировать метаболические риски под наблюдением врача, так как раннее выявление нарушений существенно повышает эффективность терапии.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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