Гены и материнский стресс: как они предопределили вашу тягу к зависимостям

Склонность к формированию зависимостей неоднородна и определяется комбинацией факторов, среди которых биология играет ведущую роль. Специалисты выделяют три ключевых аспекта: наследственность, особенности внутриутробного периода и социальное окружение. Генетические мутации способны ослаблять активность префронтальной коры головного мозга, из-за чего префронтальная кора перестает эффективно контролировать импульсы и адекватно оценивать риски, подталкивая человека к необдуманным поступкам.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цифровая зависимость

Особое влияние на психику будущего ребенка оказывает состояние матери во время беременности. Выраженный стресс в этот период программирует нервную систему плода на повышенную тревожность, создавая базу для уязвимости в будущем. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на заведующего дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктора Алексеева, такие люди часто бессознательно выбирают деструктивные стратегии, чтобы купировать внутренний дискомфорт и вернуть ощущение контроля над реальностью.

Механизмы тревоги и поиск ментальной тишины

Для людей с высоким уровнем фоновой тревоги зависимости становятся инструментом быстрого достижения "тишины в голове", а не способом получения удовольствия. Алкоголь, никотин или бесконечный скроллинг ленты новостей временно притупляют остроту переживаний. Однако такая стратегия ведет к деградации естественных механизмов регуляции психики, когда мозг разучивается справляться с нагрузками без внешней подпитки. В моменты отказа от привычки уровень напряжения возрастает по спирали, что провоцирует срыв и не позволяет вовремя заметить клинические симптомы депрессии или других расстройств.

"Тревожное состояние часто маскируется за повседневными привычками, и человек может годами не осознавать, что его тяга к соцсетям или перееданию — лишь попытка спастись от внутреннего давления", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Важно понимать, что при отмене привычного стимулятора тревожность проявляется с удвоенной силой. Как отметил Алексеев, зависимый человек фактически попадает в ловушку, где вещество или действие становятся единственным способом облегчить страдания, а самостоятельная способность мозга к успокоению постепенно атрофируется. Для восстановления баланса часто требуется не просто волевое усилие, но и глубокая работа с первопричинами стресса под контролем врачей.

Ответы на популярные вопросы о зависимостях

Почему одни люди спиваются, а другие нет?

Это зависит от работы префронтальной коры мозга и генетики: у уязвимых людей механизмы торможения импульсов работают слабее с рождения.

Может ли стресс матери повлиять на будущего ребенка?

Да, сильные переживания в период беременности могут сформировать у ребенка предрасположенность к хронической тревожности и аддиктивному поведению.

Как отличить хобби от зависимости?

Зависимость всегда направлена на быстрый уход от реальности и снижение напряжения, при этом человек теряет способность контролировать частоту и длительность действия.

Почему тревожность растет при попытке бросить привычку?

Мозг привыкает к внешней регуляции спокойствия, и при отмене стимулятора собственные защитные системы не справляются с накопившимся стрессом.

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