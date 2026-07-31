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Опасность под водой: врачи объяснили, как жара и холодная вода могут лишить контроля над телом

Здоровье » Здоровье и профилактика » Первая помощь

Резкое погружение в прохладный водоем после длительного пребывания на жаре способно вызвать опасную реакцию организма — от мышечных спазмов до серьезных сосудистых нарушений. Врачи предупреждают: контраст температур становится шоковым фактором, который может привести к потере контроля над телом в воде.

без сознания
Фото: freepik
без сознания

Основная причина внезапных судорог — резкая сосудистая реакция. Когда разогретое солнцем тело сталкивается с холодной водой, происходит мгновенный спазм периферических сосудов. Это нарушает кровоснабжение мышц и провоцирует их непроизвольное сокращение.

Ситуация осложняется тем, что в воде человек оказывается в состоянии стресса, что только усиливает мышечный зажим.

"Резкий температурный перепад — это всегда стресс-тест для нервной и сердечно-сосудистой систем. Если человек долго находился под прямыми солнечными лучами, его сосуды максимально расширены для теплоотдачи. Мгновенное охлаждение заставляет их сужаться слишком быстро. Это может закончиться не только болезненной судорогой, но и спровоцировать обморок или нарушение сердечного ритма, что в воде смертельно опасно", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Как избежать термического шока

Чтобы минимизировать риски, медики советуют придерживаться тактики постепенной адаптации. Нельзя прыгать в воду с разбега или нырять сразу после принятия солнечных ванн. Организм должен подстроиться под условия внешней среды поэтапно.

Безопасный вход в воду включает несколько шагов:

  • Сначала побудьте в тени 10-15 минут, чтобы температура поверхности кожи немного снизилась.
  • Заходите в воду медленно, сначала по щиколотку, затем по пояс.
  • Умойтесь прохладной водой, смочите плечи и область груди — это подготовит рецепторы и сосуды к полному погружению.
  • Только после того, как пропадет ощущение "обжигающего" холода, можно начинать плавать.

Кому стоит проявлять особую осторожность

Наибольшую опасность судороги представляют для людей с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией и патологиями сосудов нижних конечностей. В их случае сосудистый спазм может стать триггером для гипертонического криза или стенокардии.

Ситуация Что делать при судороге
В воде Постарайтесь перевернуться на спину, чтобы сохранять плавучесть без активных движений. Если возможно, потяните носок сведенной ноги на себя.
На берегу Примите удобное положение, постарайтесь согреть мышцу растиранием. При сохранении боли или онемения обратитесь в медпункт.

Если судорога все же возникла, главная задача — выйти из воды как можно быстрее, не допуская паники. Интенсивные попытки плыть "через боль" могут усилить спазм и привести к тому, что человек начнет тонуть.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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