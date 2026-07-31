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Мята вместо цитрусов: неожиданные сочетания в парфюмерии для жарких дней и новых образов

Здоровье » Красота

Мята в парфюмерии — выбор для тех, кто ищет прохладу без приторной сладости и тяжёлого шлейфа. Её ноты раскрываются оттенками ледяного чая, свежей травы, древесных и тропических аккордов, даря коже ощущение чистоты и спокойствия на весь день.

Демонстрация духов в магазине
Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Демонстрация духов в магазине

Летние композиции с мятным акцентом

Летний парфюм требует особого подхода — он должен оставаться комфортным для окружающих и добавлять свежести владельцу. Важно помнить, что даже легкие одеколоны любят правильное хранение парфюма, иначе структура верхних нот может разрушиться под воздействием тепла.

Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca — классика жанра, напоминающая утреннюю прохладу после душа. Здесь мята звучит мягко, без агрессии, соседствуя с зеленым чаем и цитрусами.

"При выборе летнего аромата стоит ориентироваться на натуральность компонентов. Мята в парфюмерии часто выступает в роли проводника для более тяжелых нот, позволяя им раскрываться постепенно, не вызывая удушливого эффекта в жару", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Atkinsons Mint & Tonic предлагает более динамичное звучание с имбирем и грейпфрутом, тогда как Miller et Bertaux Menta y Menta концентрируется на медитативном аспекте, напоминая сухие стебли и влажную почву.

Если же хочется курортного настроения, стоит присмотреться к Simone Andreoli Tulum Junglescape или Jo Malone London Beach Blossom, где мята встречается с кокосовой водой и морской солью.

"Использование техники лейеринга позволяет самостоятельно модифицировать звучание любимого парфюма. Добавив легкий мятный аккорд к цветочному аромату, можно получить совершенно новое прочтение классической композиции", — пояснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

В строгих сценариях или вечерних выходах уместны Frederic Malle Geranium Pour Monsieur с его ледяным стартом и древесной базой, либо Giorgio Armani Acqua di Gioia, предлагающий женственную связку жасмина и лимона.

"Безопасность ароматерапии в быту требует соблюдения определенных концентраций. Так же, как вы внимательно добавляете активные компоненты в ванну, стоит подходить к нанесению парфюма в жаркий день, учитывая чувствительность кожи", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Мятные ноты в парфюмерии: гид по сочетаниям

Сочетание Эффект
Мята + Бергамот Холодный бодрящий напиток
Мята + Герань + Сандал Строгий, "взрослый" шлейф
Мята + Морская соль + Лайм Атмосфера пляжного отдыха

Ответы на популярные вопросы о выборе летнего парфюма

Почему мятные ароматы кажутся менее стойкими?

Чаще всего это связано с тем, что мятные ноты — это летучие верхние аккорды. Чтобы продлить жизнь аромату, попробуйте наносить его не только на пульсирующие точки, но и на волосы или одежду из натуральных тканей.

Можно ли использовать парфюм с мятой в офисе?

Да, в отличие от тяжелых мускусных или амбровых баз, мятные композиции считаются одними из самых ненавязчивых и уместных для закрытых помещений.

Как избежать "химического" звучания мяты?

Выбирайте парфюмерию, где мята сочетается с природными компонентами: ветивером, кедром или зеленым чаем. Избегайте слишком дешевых синтетических отдушек, которые могут напоминать запах зубной пасты.

Подойдет ли мята для вечернего времени?

Безусловно, особенно если композиция дополнена сандалом, мускусом или специями, которые делают свежесть более глубокой и текстурной.

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Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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