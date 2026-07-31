Повышенный АЛТ — тревожный сигнал? Специалисты объяснили, когда показатель действительно опасен для печени

Министерство здравоохранения и социального обеспечения напомнило о важности контроля уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) — фермента, который служит индикатором повреждения печени. Этот показатель позволяет выявить патологические процессы на ранних стадиях, однако специалисты подчеркивают: интерпретация результатов анализа требует комплексного подхода, так как даже нормальные значения не всегда исключают наличие заболевания.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробирки с образцами крови в лаборатории

Что показывает уровень АЛТ

Аланинаминотрансфераза — это специфический белок-фермент, который практически полностью сосредоточен внутри клеток печени (гепатоцитов). В системный кровоток он попадает в минимальных количествах.

Если клетки печени начинают разрушаться из-за воспаления, токсического воздействия или гипоксии, фермент массово "вымывается" в кровь. Лабораторно это фиксируется как повышение активности АЛТ.

Типичный диапазон нормальных значений составляет от 7 до 55 единиц на литр (Ед/л), хотя референсные значения могут незначительно отличаться в зависимости от оборудования конкретной лаборатории. Резкий скачок показателей часто сигнализирует о развитии гепатитов различной этиологии, жировой болезни печени или алкогольном поражении органа.

"АЛТ — крайне чувствительный маркер, однако он не является универсальным спидометром здоровья печени. Уровень фермента может временно повышаться на фоне приема некоторых лекарств, включая обычные обезболивающие или антибиотики, что требует обязательного контроля в динамике", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Кому необходимо регулярное обследование

Мониторинг АЛТ входит в стандартную панель печеночных проб. Врачи выделяют группы риска, которым необходимо сдавать этот анализ регулярно, не дожидаясь появления специфических симптомов вроде тяжести в правом подреберье или желтушности склер.

Группа риска Причина контроля Пациенты с лишним весом Риск неалкогольной жировой болезни печени (стеатоза) Люди, принимающие много лекарств Оценка лекарственной интоксикации печени Лица, употребляющие алкоголь Своевременное выявление токсического гепатита

Ограничения метода: почему "норма" бывает обманчивой

Важно понимать, что нормальный уровень АЛТ не является стопроцентной гарантией здоровья. Существуют определенные стадии хронических заболеваний, например, продвинутый цирроз или начальные фазы некоторых опухолевых процессов, при которых массовая гибель клеток уже замедлилась или еще не стала обширной, и уровень ферментов остается в рамках референса. Именно поэтому АЛТ никогда не оценивается изолированно.

Для постановки диагноза врачи используют комплекс показателей: уровень АСТ (аспартатаминотрансферазы), билирубина, щелочной фосфатазы, а также данные УЗИ. Несоответствие между хорошим анализом крови и результатами инструментальной диагностики — повод для более глубокого обследования.

"Не стоит самостоятельно интерпретировать отклонения в 2-3 единицы от нормы или пытаться "лечить" анализы БАДами. Любое значимое изменение уровня АЛТ — это повод проанализировать ваш рацион, принимаемые препараты и пройти диспансеризацию под контролем специалиста", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.